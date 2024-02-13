GSO, 2024 Ekonomi Beklentileri Konulu Toplantı Düzenledi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yeni Nesil Sanayici Platformu tarafından, Ekonomi Komisyonu faaliyetleri kapsamında "2024 Ekonomi Beklentileri" konulu toplantı düzenlendi.

GSO Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ferhan Sağım, Başar Küçükparmak, İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Şant Manukyan, Türkiye Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Bora Tezel, İş Yatırım Anadolu Bölge Direktörü Serdar Akıner, Gaziantep Şube Müdürü Mehmet Çekiç, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi ile İcra Kurulu Üyeleri, Yeni Nesil Sanayici Platformu Üyeleri, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen, firma ve kurum temsilcileri ile sanayiciler katıldı.

İş Yatırım'ın katkılarıyla düzenlenen toplantıda, 2024 yılı için Türkiye ve dünyada ekonomik beklentiler, yaşanan son gelişmeler, yatırım projeleri, mevcut ekonomik veriler ve eğilimler hakkında bilgi ve görüş paylaşımında bulunuldu.

"Küresel ticaret üzerindeki baskısını sürdürüyor"

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, pandemiyle birlikte bozulan ticaret zinciri ve ardından gelen ülkeler arası gerilimler nedeniyle tüm dünyada zor bir dönemden geçildiğini söyledi. Kızıldeniz ile Süveyş Kanalı'ndaki sorunların sanayiyi ve ihracatı olumsuz etkilediğini belirten Ünverdi, "Küresel alanda yaşanan bu ve benzeri olumsuzluklar nedeniyle maalesef lojistik ve hammadde fiyatları arttığı gibi belirsizlik de küresel ticaret üzerindeki baskısını sürdürüyor. Bunların yanında 6 şubat depremi özellikle bölgemizde şartları daha da zorlaştırdı. Bizler bölge olarak deprem felaketi karşısında sanayimizi, ticaretimizi, istihdamımızı sürdürmek için olağanüstü bir mücadele verdik. Gaziantep Sanayi Odası olarak hem sorunların çözümü hem de sanayimizin yeniliklerden geri kalmaması ve sürdürülebilirliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

2024 yılının küresel ve bölgesel sorunlarla başladığını ifade eden Ünverdi, "Orta Vadeli Program (OVP) adımları ekonomimiz için umut oldu. Öncelikli sorunlarımız olan faiz, kur, enflasyon üçgeninde ekonomimizin kararlı adımlarla rahatlamasını umut ediyoruz. Üretim ve ihracat odaklı büyüme bu noktada büyük önem taşıyor ve biz de bu sürece destek vermeye devam edeceğiz. Düzenlemiş olduğumuz toplantı da hepimiz için öngörüde bulunmamıza ve vizyon oluşturmamıza katkıda bulunacak. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, destek ve katkıları için İş Yatırım'a, değerli konuşmacılarımıza ve tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ABD piyasasında hali hazırda bir resesyon beklentisi var"

Toplantıda "2024 Yılı Global Ekonomik Beklentiler" başlıklı bir sunum yapan İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Şant Manukyan, ABD, Çin ekseninde yaşanan gelişmeler, AB ve diğer ülkelerle birlikte küresel ekonomideki durumla ilgili bilgiler paylaştı. Daha önce ABD'de 2023 yılının resesyon beklenen bir yıl olduğunu hatırlatan Manukyan, "ABD piyasasında hali hazırda bir resesyon beklentisi var. Bu beklentiler değişmedi. Geçen yıl resesyon beklentisi yüzde 70'di. Çok büyük bir ihtimalle birinci yarıda bu olmayacaktır. İkinci yarıda da zaten seçim var. Dolayısıyla 2024 yılında resesyon beklentisinin o kadar yüksek olduğunu düşünmüyorum. Yüzde 40'lar civarında olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıl bütçe açığının son derece yüksek olduğu bir yıl oldu. Bundan dolayı zaten resesyon bekleyenler yanıldı. Çünkü kamu yoğun bir şekilde harcama yapıyordu. Kamu harcaması bir yana bir de Covid-19 ile başlayan, Rusya ve Çin ile devam eden bazı gelişmeler oldu. Çin'den ticareti alıp kendi topraklarımıza veya dostlarımıza götürelim düşüncesi vardı. Bununla ticaretin biraz yön değiştirdiğini gördük. Toplantının hayırlı olmasını diliyor, iş birlikleri ve nazik misafirperverlikleri için Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Ünverdi'nin nezdinde Yeni Nesil Sanayici Platformu ve tüm GSO ailesine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"2024 Yılı Türkiye Ekonomik Beklentiler"

"2024 Yılı Türkiye Ekonomik Beklentiler" başlıklı bir sunum gerçekleştiren İş Yatırım Türkiye Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen de Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gürleyen, "Bir programa güvenin sağlanması için ilk şart kısa vadeli tahminlerin tutmasıdır. Ekonomi yönetiminin OVP ile ilgili hazırladığı kısa vadeli tahminlerin tuttuğunu söyleyebiliriz. Enflasyon önce yükselse de sonra OVP'ye paralel geldi. Büyüme oranları da zaman içinde Orta Vadeli Programa yakın bir yerde geldi. Orta Vadeli Program açık bir şekilde önümüzdeki iki yıl için bütçe açığının yüksek olacağını söyledi. Bu noktada da pandemi dönemine oranla daha aşağılarda bir yerdeyiz. Ayrıca Türkiye'nin büyümesi için iyimseriz. Avrupa'ya bakıldığında Türkiye için de yüzde 3 iyi bir rakamdır" şeklinde konuştu.

"İş Yatırım olarak, sermaye piyasaları ve tüm paydaşlarına yönelik yol gösterici bir rol üstleniyoruz"

İş Yatırım Anadolu Bölge Direktörü Serdar Akıner ise Gaziantep'te birçok farklı alanda ülke ekonomisine değer katan firmaların faaliyet gösterdiğini, bu nedenle Gaziantep'te bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

"İş Yatırım olarak, sermaye piyasaları ve tüm paydaşlarına yönelik yol gösterici bir rol üstleniyoruz" diyen Akıner, "Kurumumuzla birlikte Türkiye sermaye piyasalarını da büyütme geleneğimizin bu yıl 27. yılındayız. İş Yatırım'da dürüst ve açık iletişimi savunan 'kazandır kazan' ilkemiz gereğince tüm yatırımcılarımızın birikimlerine değer katmak ana hedefimizdir. Bizi bu hedefimize götüren en etkili yol ise uzmanlığımızı ve sahip olduğumuz güncel bilgiyi paylaşmaktan geçmektedir. Toplantının hayırlı olmasını diliyor, Gaziantep Sanayi Odası'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantı, soru- cevap bölümünün ardından sona erdi. - GAZİANTEP