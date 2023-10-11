Edirne'de Meriç Yer Fıstığı Hasadı Başladı

Edirne'nin Meriç ilçesinde asırlık ata tohumundan yetiştirilen tescilli "Meriç yer fıstığı"nın hasadına başlandı.

Yunanistan sınırındaki ilçenin yöresel tarım ürünleri arasında yer alan ve mayıs ayında ekilen yer fıstığı, 5 ay süren olgunlaşma döneminin ardından toplanıyor.

Makineyle ya da elle topraktan çıkarılarak tarlada 4-5 gün kurumaya bırakılan fıstık, dövülerek bitkiden ayrılıyor.

Fıstık üreticisi Kadir Yavuzcan, AA muhabirine, ürün hasadına başladıklarını söyledi.

Tüketicilerin lezzeti nedeniyle Meriç yer fıstığından vazgeçemediğini belirten Yavuzcan, "Biz de bu ürünü koruyarak üretimine devam etmeye çalışıyoruz. Tadı mükemmel olduğu için vazgeçemiyoruz. Köyümüzdeki sulama ve kalkınma kooperatifleri de bizden desteklerini esirgemiyor." dedi.

Ekim alanı artıyor

Yavuzcan, köylerinde 1000 dönüm alanda fıstık üretildiğini, komşu köylerle bu rakamın 1800 dönüme ulaştığını dile getirdi.

Nisan sonu ve mayıs başında ektikleri ürünü sulayıp çapaladıklarını anlatan Yavuzcan, "Ekim ayının ortalarına kadar hasadı devam ediyor. Bizim çok fazla bir beklentimiz yok. Önemli olan bu fıstığın tanıtılması. Maliyetimizi kurtarmamız ve ürünün değer kazanması lazım. Ürün değer kazandıkça biz de kazanacağız. Sınırlı miktarda üretim yapıyoruz. Adana'da dönümden 500 kilogram ürün alıyorlar. Biz ise 200-250 kilogram alıyoruz. Bu kadar lezzetli olan bir ürünün biraz daha değerli olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Eşiyle fıstık yetiştiren Saadet Yavuzcan da toptan ve perakende satış yaptıklarını ifade etti.

Fıstık üretiminin kendisi için gelir kapısı olduğunu aktaran Yavuzcan, "Kooperatifte de kadınlarımız çeşitli ürünlerle fıstığı tanıtmaya çalışıyorlar. Amacımız fıstığımızı daha fazla tanıtmak. Müşterilerimiz ürünü tanıdı, sevdi." dedi.

Ekrem Zorlutuna ise eskiden herkesin kendisi için yetiştirdiği fıstığın şimdi ticari bir ürün haline geldiğini kaydetti.

Bölgenin toprak yapısı nedeniyle avantajlı olan bu ürüne yöneldiklerini vurgulayan Zorlutuna, "Topraklarımız kumlu olduğu için ayçiçeği yetişmiyor, buğdayda da yanma oluyor, su istiyor. Ama fıstıktan verim alıyoruz. Yumuşak ve kumlu toprağı seviyor." ifadesini kullandı.

"Alibey'den" adıyla satılıyor

Çerezlik olarak yetiştirilen "Meriç yer fıstığı" 2017 yılında ticari ürüne dönüştürüldü. Ürüne ilgi artınca 2019'da Alibey köyünde 13 girişimci kadının da katılımıyla Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu.

Kooperatif binasında kabuğundan ayrılmış ve kavrulmuş fıstıktan üretilen un, kurabiye, ezme, krema ve yağ "Alibey'den" markası adı altında satışa sunuluyor.