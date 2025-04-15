Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından iş dünyasının yaşam boyu eğitim merkezi olarak hayata geçirilen Bursa Business School ve Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) işbirliğinde düzenlenen "EDGE Women Leadership Programı" başladı. Kadınların iş dünyasındaki yerini güçlendirmek ve liderlik becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen programın açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel ekonomide değişen dinamiklerle liderlik anlayışının da değiştiğini ifade ederek EDGE Women Leadership Programı gibi eğitimlerin bu anlamda yöneticilere önemli faydalar sağladığını söyledi.

Yönetim deneyimine sahip yüksek potansiyelli kadın profesyoneller için özel olarak tasarlanan EDGE Women Leadership Programı, Bursa Business School'da başladı. 15 Haziran'a kadar 11 farklı konuda eğitimlerin düzenleneceği programın açılışına BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sabriye Şen, BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır ve kadın girişimciler katıldı.

"Dünyadaki paradigma değişimini iyi okumalıyız"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, insanın hayatta ne istediğini bilmesinin başarının en temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. "Başarı mutlulukla eşdeğer. Mutlu değilseniz başarının tanımı eksik kalır." diyen Başkan Burkay, bu dengenin iyi sağlanması gerektiğine vurgu yaptı. İbrahim Burkay, ekonomik ve sosyal hayatın bugüne kadar olan gelişiminin bundan sonraki süreçte çok farklı bir noktaya evrileceğini belirterek, "Son 5-10 yıllık dönemde, özellikle geçen yıl Kasım ayındaki ABD Başkanlık seçimleri ile dünya bambaşka bir yöne gitti. Bugüne kadar özellikle 19. yüzyıldaki sanayi devrimi ile oluşan bir ekonomik yapı vardı. Bu yapının ekonomideki aktörleri ve sermaye kesimi vardı. Ancak şu anda müthiş bir paradigma değişimi yaşanıyor. Bu değişimi iyi okuyanlar gelecek yüzyılın kazananları olacak." şeklinde konuştu.

"Dünyadaki hızlı değişime ayak uydurmalıyız"

Bursa Business School'un kuruluş hikayesini paylaşan Başkan Burkay, "2013 yılında BTSO'da göreve geldiğimizde en önemli hedeflerimizden birisi iş dünyası için bir yaşam boyu eğitim merkezi kurmaktı. Bugün hepimiz şirketlerimizde işletim sistemleri, çeşitli programlar kullanıyoruz ve zamanı geldiğinde bu sistemleri güncelliyoruz. Şirketlerimizin başında 20-30 yıl önce üniversiteden mezun olmuş, kendi disiplininde almış olduğu eğitimle süreci yönetmeye çalışan liderler ve yöneticilerin de çağın gerekleri doğrultusunda bilgilerini güncellemeleri gerekiyor. Dünyada büyük bir hızla gelişen teknoloji ve yıkıcı inovasyon bunu bir zorunluluk haline getiriyor. INSEAD, London Business School ve Wilton Park gibi yaşam boyu eğitim alanında dünya örneklerinden ilham alarak hayata geçirdiğimiz bu merkez, çok önemli bir misyon üstleniyor. Bu tarz merkezlerin en önemli özelliği metropollerin dışında yer almaları. Bireylere bir yükleme yapacaksanız zihnen de rahatlayacakları bir konumda bunu yapmanız gerekiyor. Bu anlamda Uludağ çok uygun bir coğrafya. Diğer taraftan tarihi olarak da büyük bir öneme sahip, Anıtkabir'in mimarı Emin Onat ve ülkemizin ilk kadın mimarlarından Prof. Dr. Leman Tomsu tarafından tasarlanan yapıyı yeniden çağdaş ve işlevsel bir konuma taşımamız son derece önemliydi. Burada ayrıca sağlıkla ilgili de önemli çalışmalarımız var, dünyaca ünlü bir marka ile işbirliği yapmayı planlıyoruz. Hem zihnen hem de bedenen katılımcılarımıza yenileyecek bir ortamı sunuyoruz." diye konuştu.

"Ekonomideki anlayış kadın liderleri öne çıkarıyor"

Küresel ekonomide değişen dinamiklerle liderlik anlayışının da değiştiğini kaydeden Başkan Burkay, liderlikte en kritik konuların başında stratejik bakış açısının yer aldığını vurguladı. EDGE Women Leadership Programı gibi eğitimlerin bu anlamda yöneticilere önemli faydalar sağladığını kaydeden Burkay, "Kararlı olmak, istikrarlı olmak ve başladığınız işlerinizi bitirmeniz çok önemli. Sanayi devrimi ile birlikte ekonomide sonuç odaklılık öne çıktı. Başlangıçta ürün üretmek kıymetliydi çünkü ortada ürün yoktu ancak şu anda her coğrafyada üretim var. Dolayısıyla fark oluşturmanız, müşterinize neden sizi seçmelerini iyi anlatmanız gerekiyor. Burada ürünü ve üretimi farklılaştıran küçük nüanslar, hem pazarda hem de karlılıkta sizi bir adım öne taşıyor." ifadelerini kullandı.

Toplumdaki kadın algısının doğru rol modeller ile güçleneceğini belirten Başkan Burkay, "Stratejik bakış açısı ve vizyon çok önemli. Bunun için farklı coğrafyalarla tanışmak gerekiyor. Mutlaka bol bol seyahat edin. Her kültür çok zengin. Her coğrafyanın, toplumun kültürleri var. Bunlara dokundukça vizyonunuz gelişecektir. Vizyon, strateji ve projenin yanı sıra ilişkilerinizi de iyi yönetmelisiniz. Ekonomide başlangıçta sermaye ve bilgi çok önemliydi ancak şimdi sermayeye daha rahat ulaşabiliyorsunuz. Network yönetimi size en büyük getiri sağlayacak alanlardan bir tanesi." dedi.

"Kadın güçlenirse Türkiye güçlenir"

BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, kadınların ekonomik katılımının sürdürülebilir kalkınmanın temeli olduğu bilinciyle çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. 3 milyonu aşkın nüfusu ve 30 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmiyle Bursa gibi gelişmiş bir kentte kadınların ekonomiye daha fazla katkı sunmasını hedeflediklerini söyleyen Şençayır, "Bursa'da kadın girişimcilerin oranı yüzde 15, orta ve üst düzey kadın yönetici oranı ise yüzde 20 seviyesinde. Yönetici düzeyindeki kadınların sayısının artması büyük önem taşıyor. Araştırmalar, kadınların liderlik ettiği ekiplerin daha yüksek çalışan bağlılığı, daha fazla kapsayıcılık ve daha güçlü finansal performans ortaya koyduğunu gösteriyor. Yani kadınların başarısı sadece bireysel değil, hepimizin ortak geleceğine doğrudan katkı sunuyor. 'Bursa Büyürse Türkiye Büyür' dediğimiz gibi 'Kadın Güçlenirse Türkiye Güçlenir' diyoruz. BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay'a kadınlarımıza güvendiği için teşekkür ediyor, programın faydalı olmasını diliyorum." dedi.

"Kadın liderlere çok önemli fırsatlar sunuyor"

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sabriye Şen, iş dünyasında kadının gücünü artırmaya yönelik her adımın sadece bireylerin değil toplumun tamamının dönüşümüne katkı sunduğunu belirterek, "Bursa Business School ve BUİKAD ortaklığında düzenlenen eğitim programı, liderlik yolculuğuna çıkan kadınlara çok önemli fırsatlar sunuyor. Bu kıymetli projenin hayata geçmesinde emeği geçen başta BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay olmak üzere BUİKAD ve Bursa Business School'a teşekkür ediyor, programın kadınlarımız için ilham verici olmasını diliyorum." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Kişisel İmaj & Protokol Eğitmeni Tülay Perazzini tarafından "Kişisel Liderlik İmajı ve Etkili Liderlik İletişimi" eğitimi verildi. Kişisel imaj, etkili iletişim, özgüven ve kararlılık gibi konulara odaklanılan eğitimde kadınların liderlik rollerinde kendilerini ifade etme yeteneklerini güçlendirecek bilgiler paylaşıldı. 15 Haziran'a kadar Business School kampüsünde alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek eğitimlerin yanı sıra çevrimiçi eğitim programları da düzenlenecek. - BURSA