Düzce'de Kaçak Ağaç Kesimi Yapan Şahıslar Yakalandı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ormanda kaçakçılık yapan şahıslar, yaban hayatı geçiş güzergahları için araziye yerleştirilen foto kapana takıldı. Şahısların kaçak ağaç kesimi yaptığı ve kestikleri ağaçları minibüse yükledikleri görüldü. Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri adli işlem başlattı ve şüpheliler gözaltına alındı.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de yaban hayatı geçiş güzergahları için araziye yerleştirilen foto kapana, ormanda kaçakçılık yapan şahısların görüntüleri takıldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Orman İşletme Şefliği Toplu Koruma Ekibi tarafından yapılan kontroller esnasında, yaban hayatı geçiş güzergahları için araziye yerleştirilen foto kapana, ormanda kaçakçılık yapan şahıslar görüntülendi. Fotokapan görüntü kayıtlarının incelenmesi sonucunda, şahısların kaçak ağaç kesimi yaptığı, kestikleri ağaçları minibüse yükledikleri görüldü.
Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ormanda kaçakçılık yapan şahısların görüntülerinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatlarıyla adli işlem başlattı.
Şüpheliler savcılık kararıyla ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - DÜZCE