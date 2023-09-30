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Düzce'de Kaçak Ağaç Kesimi Yapan Şahıslar Yakalandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ormanda kaçakçılık yapan şahıslar, yaban hayatı geçiş güzergahları için araziye yerleştirilen foto kapana takıldı. Şahısların kaçak ağaç kesimi yaptığı ve kestikleri ağaçları minibüse yükledikleri görüldü. Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri adli işlem başlattı ve şüpheliler gözaltına alındı.