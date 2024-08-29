Dünyanın gıda ambarı Türkiye, ABD pazarında 'Turkish Tastes' ile güçleniyor

Dünyanın en büyük gıda ithalatçısı olan ABD'de Türk gıda ürünlerinin daha fazla tercih edilmesini amaçlayan Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 6 gıda ihracatçı birliğinin katılımıyla, Ticaret Bakanlığı'nca desteklenen "Sağlıklı Beslenmede Türk Ürünlerinin Önemi Turkish Tastes-TURQUALITY Projesi" başarılı bir şekilde devam ediyor.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB Gıda Birlik Başkanları, Turkish Tastes tanıtım filmi çekimleri için Türkiye'ye davet edilen ABD'li şefler Tom Macrina ve John Bryne ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Türk gıda sektörümüz, ABD pazarındaki yerini sağlamlaştırmak ve ihracatını artırmak adına büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam ediyor. TURQUALITY Projemiz, 2019 yılında ABD'de güçlü, köklü kuruluşlar ve ticari bağlantılar kurmak için katalizör rolü oynayacak üst düzey profesyonellerden oluşan Turkish Tastes topluluğunu inşa etmek üzere başlatıldı. Yaklaşık 6 senedir ticarileşme yolunda büyük adımlar attık, ABD'nin en büyük gıda distrübütörleri Türk firmalarımızla işbirlikleri kurdu. ABD HoReCa sektörü, üretici, dağıtıcı, toptancı, perakendeci ve zincir marketler, restoran birlikleri, gıda yatırımcıları, gıda girişimleri, turizm-otelcilik fakülteleri, aşçılık okulları ile birlikte büyük network oluşturduk." dedi.

ABD'ye 5 milyar dolarlık ihracat hedefi koyduk

Başkan Eskinazi, "Bu doğrultuda çalışmalarımızın sonuçlarını, Türk firmalarımızın gerçekleştirdiği ikili iş görüşmelerini, Turkish Tastes'nin ABD'de neler başardığını bugün burada sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz. 2019-2023 yılları arasında ABD'nin toplam gıda ithalatı yüzde 35'lik bir artışla 156 milyar dolardan 211 milyar dolara çıkarken, aynı dönemde Türkiye'nin ABD'ye gıda ihracatı yüzde 100'ün üzerinde artış göstererek 708 milyon dolardan 1 milyar 712 milyon dolara yükseldi. Türk gıda ihracatçıları olarak başarımızı daha da ileri taşıyarak ABD'ye 5 milyar dolarlık ihracat hedefi koyduk. Turkish Tastes tanıtım filmi çekimleri için ülkemize davet ettiğimiz şeflerimiz Tom Macrina ve John Bryne bugün aramızda olduğu için mutluluk duyuyoruz. Her geçen gün büyüyen Turkish Tastes markamız ve tüm çalışmalarımızda Ticaret Bakanlığımızın "Uzak Ülkeler Stratejisi" vizyonu ile uyumlu hareket ediyoruz." diye konuştu.

Firmalarımız ABD'nin en büyük ikinci gıda distribütörü olan US Foods'un tedarikçisi oldu

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Büyükelçi şefimiz Tom Macrina'nın destekleriyle biri zeytinyağı biri kuru meyve sektöründen 2 firmamız ABD'nin en büyük ikinci gıda distribütörü olan US Foods'un tedarikçisi oldu. Firmalarımız US Foods'a göndereceği ürünlerini kendi markalarının yanında Turkish Tastes markasıyla da gönderecek. Böylelikle Bakanlığımızın verdiği desteğe somut bir şekilde karşılık vermeye başlamış olacağız. Projemizde kuruluşlarla iş birliğine olduğu kadar profesyonellere de önem veriyoruz. Yaptığımız çalışmalarda önce ABD'deki etkinliklerde şefleri ve satın alma yetkililerini bilgilendiriyoruz. Sonrasında anlattıklarımızın sağlamasını yapmak üzere Türkiye'ye davet ediyoruz." dedi.

Başkan Uçak, " Türkiye'de topraktan çatala konseptinde hazırladığımız programlarla, üretim alanları, işletmeler, kültürel mekanlar ve restoranlarda ürünlerimizi ve kültürümüzü tanıtıyoruz. Geçen yıl 3 şefimizi ağırlamıştık bu yıl 6 şefimizi ağırlayacağız. Şeflerimiz Türkiye programını tamamladıktan sonra bizim ABD'deki büyükelçilerimiz oluyorlar. Zaten amacımız da en başından beri ABD'de Turkish Tastes Topluluğunu oluşturmaktı. Her geçen yıl daha büyük bir aile oluyoruz. Türkiye'nin önceki yıl ABD'ye meyve ve sebze mamulleri ihracatı yüzde 26 artarak 343 milyon dolarlık bir hacme ulaşmıştır." diye konuştu.

ABD'de Summer Fancy Food Show kapsamında projemizin ticarileşmesini sağladık

Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, "İhracatçı birlikleri olarak gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerin birinci amacı ticari sonuçlar almaktır. Projemizin bu yıl 5. yılını uyguluyoruz ve bu yılla birlikte kalan yıllarda da en büyük önemi ticarileşmeye vereceğiz. Bu yıl 25. Milli Katılım organizasyonu gerçekleştirdiğimiz ABD Summer Fancy Food Show kapsamında projemizin ticarileşmesini sağladık. Marka elçimiz Şef Tom Macrina ve arkadaşları önce fuar alanında sonra New York Türkevi'nde gerçekleştirdiğimiz resepsiyonda ürünlerimizle hazırladığı menülerle sunumumuzu bir üst lige çıkardı. Ülke genelinden katılan 39 firmamız projemizden doğrudan faydalanma fırsatını yakalamış oldular. Diğer katılımcı ülkelerden aldığımız yorumlar bizleri ayrıca mutlu etti." dedi.

Başkan Işık, "Yine Türkevi'nde gerçekleştirdiğimiz resepsiyonun ABD, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin Büyükelçi seviyesinde katıldığı ilk etkinlik olması ve yirmisi büyükelçi kırkın üzerinde diplomatın katılması bizleri ayrıca gururlandırdı. Bundan sonra da hem ABD hem de diğer ülkelerde gerçekleştireceğimiz tüm çalışmaları projemizin kazanımlarıyla birleştirerek yolumuza devam edeceğiz. Sektör verilerimize gelince, Türkiye'nin önceki yıl ABD'ye kuru meyve ihracatı % 5 artarak 132 milyon dolarlık bir hacme ulaşmıştır. Gelecek için, Türkiye'nin ABD'ye olan kuru meyve ve diğer tüm sektör ürünlerimizin ihracatında gösterdiği bu olumlu trendin devam etmesi için tüm desteğimizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

ABD'de Ur-Ge projeleri ile ticaret heyetleri yapılacak

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, "Tüm Türkiye adına, ABD pazarında yürüttüğümüz projemizin her geçen gün daha başarılı hale gelmesi bizleri çok mutlu ediyor. Bu başarının arkasında ortaya koyduğumuz vizyon ve 6 sektörümüzün uyum içerinde çalışmasıdır. Şu an burada olan şeflerimizin de katkılarıyla, ABD'de B2B odaklı yapacağımız tadım etkinliklerini yine 6 birliğimiz tarafından yürütülen Ur-Ge projeleri üyesi firmalarımızın katılacağı ticaret heyetleriyle hibrit olarak organize etmeyi planlıyoruz. Bu itibarla 2025 yılı, Ur-Ge projeleri Yurtdışı Pazarlama Faaliyetleri alanında en başarılı proje ödülüne talip olduğumuzu şimdiden ilen ediyorum. Böylelikle bir yandan nihai hedef olan katma değerli ihracat artışı için önemli bir adım atmanın yanında, Bakanlığımızın Turquality, Ur-Ge ve Uzak Pazarlar Stratejisi konseptlerini bir araya getirmiş olacağız. Son olarak projemiz sayesinde sektörümüzün ABD'ye olan ihracatının 700 Milyon {{tooLongContent}}';a ulaştığını ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

"Ne yaparsanız, nasıl yaparsanız yapın 'Türk ürünlerin, kullanın' diyoruz"

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, "Projeye başladığımız 2019 yılında hedefimiz sadece ABD'ye ihracatımızı artırmak değil bunun yanında Turkish Tastes markası ile katma değerli ihracatı da artırmaktı. Bu ancak uzun vadede ulaşılabilecek bir hedef olduğu için köklü kuruluşlarla işbirliğine büyük önem verdik. Ne yaparsanız, nasıl yaparsanız yapın TÜRK ÜRÜNLERİNİ KULLANIN diyoruz. Bu doğrultuda hepinizin bildiği gibi Las Vegas Üniversitesi müfredatında yer alarak başladık. Sonrasında Nevada Restoran Birliği ile lise programlarına da girdik. Ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla ise Chain des Rotisseurs ve American Aşçılar Federasyonu ile partnerlikler başlattık. Bu işbirlikleri sayesinde daha projenin 5. yılında ulusalda güçlü bir görünürlük yakaladık. Bu bağlamda Amerika Aşçılar Federasyonuna ayrı bir parantez açmak istiyorum. Federasyon ABD'de executive şef unvanı verme yetkisi olan ve yaklaşık 20.000 üst düzey şefin üyesi olduğu güçlü bir platform." dedi.

ABD'li şefler 6 sektörümüzün ürünleriyle hazırladıkları tariflerle şov yaptılar

Başkan Girit, "14 - 17 Temmuz tarihlerinde ben de ilk defa katıldığım ulusal konvensiyonda gördüğümüz ilgiye inanamadım. Şef Macrina ve arkadaşlarının yaklaşık 1000 üst düzey şefin katıldığı bir oturumda gerçekleştirdiği demoyla 6 sektörümüzün ürünleriyle hazırladıkları tariflerle şov yaptılar. Ülke genelinden yaklaşık 1300 şefin katıldığı etkinlik 4 gün sürdü ve 4 gün her yerde biz vardık. Bu şeflerin bizim nihai hedefimize ulaşmamız için önemli katalizör olacağına inanıyorum. Türkiye'nin ABD'ye olan su ürünleri ve hayvansal mamulleri ihracatını artırmaya yönelik gerçekleştirdiğimiz Turkish Tastes projesi ve fuar organizasyonları sayesinde Türkiye'nin ABD'ye olan su ürünleri ve hayvansal mamulleri ihracatı 2023 yılında %18 artarak 123 milyon dolarlık bir hacme ulaşmıştır. Günümüz itibari ile de geçen yılın 2/3'ünün üzerine şimdiden ulaşmış durumdayız." diye konuştu.

Herkesin kazanacağı bir kazan kazan modeli ile Turkish Tastes markası her geçen gün büyüyecek

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, "Bugün aramızda olan marka elçimiz şeflerimizin büyük katkıları ile 360 derece bağlı bir döngü kurguladık. Bu döngü, ihracatçılarımızdan başlıyor ve ABD'deki son tüketicilerle tamamlanıyor. Marka elçilerimiz aracılığı ile Turkish Tastes markası taşıyan ürünlerimiz distribütörlere, distribütörlerden de başlattığımız program kapsamında yer alan ve bu distribütörlerden ürün alan restoranlara, oradan da Turkish Tastes markası ile hazırlanan menülerle son tüketicilere ulaşacak. Program kapsamında yer alan restoranları influencerlarla destekleyerek herkesin kazanacağı bir kazan kazan modeli ile Turkish Tastes markası her geçen gün büyüyecek. Bu nedenle asıl yükü üstlenen şeflerimize tekrar teşekkür ediyorum. Projenin etkilerini en belirgin hisseden sektörlerden biriyiz. En önemli hedef pazarlarımız olan ABD'ye zeytin ve zeytinyağı ihracatı 2023 yılında yüzde 80 artarak 185 milyon dolarlık bir hacme ulaşmıştır. Bu çalışmalarla gelecek yıllarda çok daha güzel haberler paylaşacağımıza inanıyoruz."

Turkish Tastes-TURQUALITY Projesi'nin ortağı olmaktan gurur duyduk

Sağlıklı Beslenmede Türk Ürünlerinin Önemi Turkish Tastes-TURQUALITY Projesine odundışı orman ürünleriyle ortağı oldukları için gurur duyduklarını belirten Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle de destek olan herkese teşekkürlerini sundu.

Sadece gıda sektörleri için değil diğer sektörler için de örnek göstererek pilot proje olarak değerlendiriyor

Turkish Tastes Ambassador ve Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Gürel, "2019 yılında pandemiye rağmen başladığımız ve aralıksız devam ettirdiğimiz çalışmalarımızda çok önemli bir aşamaya geldik. Bakanlığımız projemizi yürüttüğümüz Turquality Destek Programı kapsamında sadece gıda sektörleri için değil diğer sektörler için de örnek göstererek pilot proje olarak değerlendiriyor. Bizlerde tüm sorumluluğumuzun yanında bu tatlı yükü de büyük bir şevkle üstleniyoruz. Biz 2018 yılında 1 yıl süren derinlemesine bir analizin ardından bilimsel verilerle oluşturduğumuz 12 yıllık bir yol haritasını 2019'da uygulamaya koyduk. Yol haritamızı 4 yıllık 3 döneme ayırdık." dedi.

Gürel, "Birinci 4 yıl farkındalık oluşturma, ikinci 4 yıl ticarileşme ve son 4 yıl ise markalaşma. Her şeyin planlandığı gibi ilerlediğini başkanlarımızın konuşmalarında göreceğinize inanıyorum. Projemizin temel hedefi ABD'de etkin bir ticari mekanizmaya dönüşecek olan Turkish Tastes topluluğu oluşturmaktır. Bu toplulukta, ünlü şefler, satın alma yetkilileri, kurum/kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve eğitim kurumlarına yer vererek oldukça geniş bir yelpazeye ulaşmayı hedefledik. Her yıl bu hedef doğrultusunda yaklaşık 15 faaliyet gerçekleştiriyoruz. Projenin 5. Yılı itibari ile ABD'de ulusal düzeyde güçlü bir farkındalık oluşturmanın yanında bu yıldan itibaren planlandığı gibi ticarileşmeye de başladık. Bakanlığımızın ve tüm başkanlarımızın destekleri ile tüm hedeflerimize ulaşıncaya kadar yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı Markalaşma ve Tasarım Destekleri Daire Başkanı Ebru Gülsoy Rojas Atencio, "Türk ürünlerinin yurtdışındaki algısını araştıran, pazarlara nasıl girebileceğimizin önünü açan ihracatçı birliklerimizin ürün ve sektörlerimizi tanıtmak üzere yürüttüğü projelerden "Sağlıklı Beslenmede Türk Ürünlerinin Önemi Turkish Tastes-TURQUALITY Projesi" çok iyi bir noktaya gelmiş durumda, bu kapsamda EİB'i tebrik ediyoruz." dedi.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Tarım Ürünleri Daire Başkanı Halis Kaya, "Ülkemizin gıda sektörünü küresel gıda alıcılarıyla buluşturan "Sağlıklı Beslenmede Türk Ürünlerinin Önemi Turkish Tastes-TURQUALITY Projesi"nde emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Sizlerin büyük çabaları ve doğru politikaları sayesinde Cumhuriyetimizin yüzyılına yakışır 31 milyar dolar seviyesinde tarımda rekor bir ihracat gerçekleştirdik." diye konuştu.

Türkiye'de yemek nereye giderseniz gidin her zaman çok güzel

Turkish Tastes ABD Ulusal Büyükelçi Şefi Tom Macrina, "Türkiye'de nereye giderseniz gidin yemek her zaman çok güzel. Türk şefler çok başarılı, gittiğimiz her mutfak çok temizdi. Türk şefler hijyene çok önem veriyorlar. ABD'de birçok restoran Türk ürünlerini kullanıyor ve Türk ürünlerinde menüleri var. Ege İhracatçı Birlikleri'nin liderliği çok kuvvetli. ABD'in birçok bölgesinde etkileyici tanıtımlar yapıyoruz. Türk yemekleri çok iyi. Türk ürünlerinin daha fazla tanıtılması için çalışıyoruz. Bu işe verdiğiniz önemi, özveriyi görüyoruz. Türk mutfağında sürdürülebilirliği görüyoruz sizleri tebrik ediyoruz." dedi.

Türkiye'deki en güçlü bölge Ege Bölgesi

Turkish Tastes ABD Ulusal Büyükelçi Şefi John Bryne, "Türkiye'deki en güçlü bölge Ege Bölgesi. Türk ürünlerinin ticarileşmesi çok iyi bir noktaya ulaştı. Türkiye'yi ilk kez ziyaret ettim. 5 gündür Türkiye'de hayatımı değiştirecek bir deneyim yaşadım. Sağlıklı Beslenmede Türk Ürünlerinin Önemi Turkish Tastes-TURQUALITY Projesi ile EİB'nin gösterdiği özverinin yatırımlarının görme fırsatı buldum. Türk şefleri ziyaret ettik, Türk işletmeleri gezdik, Türk firmalarla tanıştık, onur vericiydi. Turkish Tastes TURQUALITY Projesinin bu başarı öyküsünü ABD'de paylaşacağım." diye konuştu. - İZMİR