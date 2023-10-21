Dünya Gıda Günü'nde Eskişehirli kadın çiftçiye anlamlı ödül

Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi Başkanı Hayriye Kuşçu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) işbirliği ile gerçekleştirilen 'Dünya Tarım Günü' kutlamalarında 'tarımda suyun verimli kullanımı' ile ilgili plaket almaya layık görüldü.

'Dünya Gıda Günü' programı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) işbirliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, etkinliğe bir video mesaj ile katılarak, bu yılın ana teması olan 'Su hayattır, su gıda demektir. Kimseyi geride bırakma' sloganını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan video mesajında, "Bu önemli tema altında düzenlenecek etkinliklerin, hayat kaynağımız olan suya ilişkin farkındalığı artıracağına inanıyorum. Su stresi çeken bir ülke olarak elimizdeki kaynakları en verimli şekilde kullanmanın gayretindeyiz. Suyumuzu korumakla, Vatanımızı korumak arasında mahiyet itibariyle hiçbir fark görmüyoruz. Bu amaçla hükümet olarak son 21 yılda ülkemizin su ve gıda güvenliğini garanti altına alacak pek çok önemli projeyi hayata geçirdik. Kuraklıkla mücadele stratejisi ve eylem planımızı bu yıl yenileyerek yol haritamızı oluşturduk. Tarımsal sulama yanında, sanayide ve bireysel tüketimde kullanılan su miktarının da azaltılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bunun için kendi vatandaşlarımızla birlikte tüm insanlığı su tüketiminde tasarruflu davranmaya davet ediyoruz. Son dönemde bölgemizde yaşanan savaş ve çatışmaların da gıda krizini derinleştirdiğini görüyoruz. Birleşmiş Milletler ile birlikte başlattığımız Karadeniz girişimiyle dünya piyasalarına 33 milyon ton tahıl ürünü sevk edilmesini sağlayarak küresel açlık krizi tehlikesinin önüne geçtik" ifadelerine yer verdi.

"Su merkezli bir üretim planlamasını hemen hayata geçirmemiz lazım"

FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu ve TGDF Başkanı Demir Şarman'ın konuşmalarından sonra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuşmalarını yapmak üzere sahneyi devraldı. Bakan Yumaklı, tarımsal üretim yapılırken, ülkenin ihtiyaçlarının bilinmesinin en önemli nokta olduğunu dile getirerek, özellikle su ekseninde tarımsal üretimin planlanması konusunu gündeme getirdiklerine işaret etti. Bakan Yumaklı sözlerini şöyle sürdürdü;

"Hepinizin elinde planları, programları var. Bunlar üzerinde uzun uzun çalışılmış, eksik olan ya da yapmamız gereken husus artık yarın değil hemen şimdi, bugünden itibaren bunları uygulamak, bunları hayata geçirmek. Eğer elimizdeki kaynakları olması gerektiği gibi kullanmazsak, 2030'dan sonra artık çok daha ciddi bir tabloyla karşı karşıya kalmamız işten bile değil. Su merkezli bir üretim planlamasını hemen hayata geçirmemiz lazım."

Konuşmaların ardından tarımda suyun verimli kullanımı başlığı altında ödüle layık görülen Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi Başkanı Hayriye Kuşcu, Bakan Yumaklı'nın elinden ödülünü aldı. 2020 yılından bu yana kooperatifin başkanlığını sürdüren ve diyetisyen, biyoenerji uzmanı aynı zamanda Cambridge Üniversitesinden besin intoleransı eğitimli kadın Çiftçi Kuşçu, Eskişehir'de yetiştirmeye başladığı mor patates ekimini ülke genelinde yaygınlaştırmaya çalışıyor. - ESKİŞEHİR