Dünya Ekonomik Forumu'nun 14. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı Son Buldu

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 14. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı Çin'in Tianjin kentinde sona erdi. Forumda küresel zorlukların devam ettiği vurgulanarak, dayanışma ve işbirliği çağrısı yapıldı.

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen Yaz Davos'u olarak da bilinen 14. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nın kapanış töreni, 29 Haziran 2023. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)

TİANJİN, 30 Haziran (Xinhua) -- Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 14. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı Perşembe günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde sona erdi. Forumda küresel zorlukların devam ettiği vurgulanarak, dayanışma ve işbirliği çağrısı yapıldı.

Yaz Davos'u olarak da bilinen üç günlük etkinlik sırasında iş dünyası, hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve akademik çevrelerden 1.500'den fazla katılımcı yapay zeka, yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği gibi konularda görüşlerini paylaştı.

Bu yılki etkinlik, yavaşlayan büyüme, borç riskleri, iklim değişikliği ve refah uçurumu gibi bir dizi küresel zorluğun sürdüğü sırada gerçekleştirildi.

WEF Başkanı Borge Brende kapanış töreninde yaptığı konuşmada, küresel dalgalanmaların devam ettiğini ve etkileşim içinde olmanın her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi.

Brende bir sonraki Yaz Davos'unun Çin'in kuzeydoğusundaki Dalian kentinde düzenleneceğini açıkladı.

WEF tarafından 2007 yılında başlatılan etkinlik her yıl Çin'in Tianjin ve Dalian liman kentleri arasında dönüşümlü olarak düzenleniyor.