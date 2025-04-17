DTO Başkanı Erdoğan; "Türkiye, Avrupa Birliği'nin en büyük 5'inci ticari ortağı"

Denizli Ticaret Odası (DTO) Meclisi aylık olağan toplantısını yaptı. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, sektörlerin ve üyelerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda bir iş planı yaptıklarını ve her şartta bunu daha iyi bir hale getirerek en hızlı ve verimli şekilde yürüttüklerini belirtti.

DTO'nun aylık olağan meclis toplantısı, odanın hizmet binasındaki meclis salonunda Meclis Başkanı Salih Sarıkaya'nın idaresinde gerçekleştirildi. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, oturum gündeminin okunup oylanması ve onaylanmasının ardından söz alarak iş dünyasını ilgilendiren gelişmeler ile güncel ekonomik veriler ve odanın hizmetlerine dair bir değerlendirmede bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Takasbank Çek Takas Sistemi'ne ibraz edilip karşılıksız kalan çek sayısı ile tutarının Mart ayında ülke genelinde bir önceki aya göre düşüş gösterdiğine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "İş dünyasının gidişatının sahadaki öncü göstergelerinden biri olan ibrazında ödenen çek tutarı, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin verilerine göre ilimizde ise şubat ayında olumlu bir seyir izledi ve geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 28,89 arttı" dedi.

"Türkiye, Avrupa Birliği'nin en büyük 5'inci ticari ortağı"

Güncel ihracat verilerini de değerlendiren Başkan Erdoğan, "Ülkemiz, Avrupa Birliği'nin en büyük 5'inci ticari ortağı olmayı sürdürdü. Ticaret hacmimiz, son 5 yılda yüzde 59 büyüdü. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre, ülkemizde tarihin en yüksek 2'nci mart ayı ihracat rakamına ulaşıldı; aylık ihracatımız da cumhuriyet tarihinin en yüksek 5'inci ihracatı oldu. Ülkemizin yılın ilk 3 ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 arttı; bir önceki aya göre ise yüzde 12,56 yükseldi. Aylık ihracatımız, 23 milyar 384 milyon 708 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Son 12 aylık ihracatımız da yüzde 2,11 artarak 263 milyar 363 bin 831 dolara ulaştı. Ülkemizin son 12 aylık ithalatı ise 347 milyar 206 milyon 443 bin dolar oldu. Yılın ikinci ayındaki ithalatımız, 28 milyar 532 milyon 566 bin dolara ulaştı; bir önceki aya göre yüzde 0,59 azaldı" diye konuştu.

"Denizli'nin ihracatı arttı"

Denizli'nin ise yılın üçüncü ayındaki ihracatıyla iller arasında yerini koruduğuna ve 9'uncu sırada yer aldığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Türkiye ihracatçılar Meclisimizin verilerine göre, geçen ay 417 milyon 437 bin dolarlık ihracat yaptık. Geçen yılın aynı ayına göre ihracatımızda yüzde 9,81'lik bir artış yakaladık. Bir önceki aya göre artışımız ise yüzde 23,13 oldu. Yılın ilk üç ayındaki ihracatımız da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 arttı. Son 12 aylık ihracat tutarımız, 4 milyar 449 milyon 144 bin dolar oldu. Bir önceki dönemle arasındaki fark, ihracat tablosuna yüzde 5,99'luk bir artış olarak yansıdı. İhracatımızda ilk 5 ülke sırasıyla İngiltere, ABD, İtalya, Almanya ve Hollanda oldu. Bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda, ilk 10'da yer alan alıcılarımızdan Yunanistan'a olan ihracatımız, yüzde 256,77'lik artışla dikkat çekti. Bu sıralamada yer alan ülkelerden Mısır'a ihracatımız yüzde 74,86; Fas'a olan ihracatımız yüzde 47,71; İtalya'ya olan ihracatımız da yüzde 46,44 arttı. İlk on ülke arasında yer alanlardan sadece Almanya'ya ihracatımız azaldı. İlk üç aylık döneme baktığımızda, öne çıkan sektörler bazında ihracatımızın en çok yüzde 22,57 ile elektrik ve elektronikte yükseldiği görüldü. Demir ve demir dışı metallerde yüzde 12,41; madencilik ürünlerinde yaklaşık yüzde 10,69; çelikte ise yüzde 1,34 arttı" dedi.

"İthalatta da artış var"

Başkan Erdoğan, yurt dışından tedarik ettiği ham maddeyi mamul haline getirerek yine yurt dışında farklı ülkelere pazarladığını söylediği Denizli'nin ithalatında da artış olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Şubatta ithalatımız, aylık 194 milyon 193 bin dolar. Yılın ikinci ayındaki ithalatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,16 arttı. Geçen yılın ilk iki ayına göre de yüzde 41,25 yükseldi. Son 12 aylık ithalatımız ise 2 milyar 175 milyon 810 bin dolar. İlk iki aylık dönemde sektörel olarak en çok artış yüzde 218,85 ile metal işleme makineleri ve takım tezgahları imalatında oldu. Onu, yüzde 144,67 artışla tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı izledi. En büyük düşüş ise yüzde 37,07 ile kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalatında yaşandı" diye konuştu.

"Denizli'de konut satışları, son 1 yılda yüzde 31,3 yükseldi"

Başkan Erdoğan, Denizli'de yılın ikinci ayındaki konut satışının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,38; ilk iki ayındaki konut satışının da bir önceki döneme göre yüzde 31,3 arttığını söyledi.

Başkan Erdoğan, son olarak, geçen ay Denizli Ticaret Odası'na 151 üye kaydettiklerine ve yılın ilk üç ayındaki yeni kayıtlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,97'lik bir artış yakaladıklarına dikkat çekti. Odalarına gösterilen yoğun ilgiden dolayı üyelerine teşekkür etti. Mart ayı sonu itibarıyla, 22 bin 744 üyeye ulaştıklarını ve son 1 yılda 1.035 yeni üye kazandıklarını da kaydetti. Erdoğan, "Şehrimizdeki yabancı sermayeli firma ise 415'e yükseldi. Yabancı sermaye tutarı da 453 milyon 891 bin lirayı aştı" dedi. - DENİZLİ