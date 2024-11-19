Üye Girişi
Haberler

Doğada kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 400 TL'den satılıyor

Doğada kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 400 TL'den satılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da doğal olarak yetişen defne ağaçlarından elde edilen yağ, bölge halkı tarafından toplanıp kazanlarda kaynatılarak üretiliyor ve litresi 400 TL'ye satılıyor. Defne yağı, bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı olmanın yanı sıra, kozmetik, ilaç ve gıda sektörleri için de büyük önem taşıyor.

Doğada kendiliğinden yetişen defne ağaçlarından, bölge halkı tarafından toplanıp kazanlarda kaynatılmasıyla elde edilen yağ, litresi 400 TL'den alıcı buluyor.

Doğada kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 400 TL'den satılıyor

ÖNEMLİ BİR GELİR KAYNAĞI

Hatay'ın yemyeşil doğasında yetişen defne ağaçları, bölge halkı için sadece bir ağaç değil, aynı zamanda önemli bir gelir kaynağı. Defne meyvelerinden elde edilen yağ, yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle üretiliyor ve dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

Doğada kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 400 TL'den satılıyor

BÜYÜK KAZANLARDA SAATLERCE KAYNATILIYOR, EZİLİYOR VE SÜZÜLÜYOR

Defne yağının üretimi oldukça zahmetli bir süreç. Toplanan meyveler, büyük kazanlarda saatlerce kaynatılıyor, eziliyor ve süzülüyor. Bu uzun ve yorucu sürecin sonunda elde edilen yağ, adeta doğanın bir mucizesi gibi parlıyor. Yağ üreticisi Adem Doğan, bu geleneği çocukluğundan beri sürdürdüğünü ve defne yağının üretiminin ne kadar emek istediğini vurguluyor.

Doğada kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 400 TL'den satılıyor

BİRÇOK HASTALIĞA KARŞI KORUYUCU ETKİLERE SAHİP

Defne yağı, sadece bölge halkı için değil, aynı zamanda kozmetik, ilaç ve gıda sektörleri için de büyük önem taşıyor. Özellikle sabun üretiminde sıkça kullanılan defne yağı, aynı zamanda ağrılara iyi geldiği düşünülüyor ve birçok hastalığa karşı koruyucu etkileri olduğu söyleniyor.

Doğada kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 400 TL'den satılıyor

HATAY'IN KÜLTÜREL MİRASININ ÖNEMLİ BİR PARÇASI.

Defne yağı üretimi, Hatay'ın kültürel mirasının önemli bir parçası. Bölge halkı, bu geleneği nesilden nesile aktararak, hem ekonomik gelir elde ediyor hem de doğal bir kaynağı sürdürülebilir bir şekilde kullanıyor.

Defne yağı üretimi, sadece Hatay için değil, Türkiye için de önemli bir potansiyel taşıyor. Doğal ve organik ürünlere olan ilginin artmasıyla birlikte, defne yağı gibi yerel ürünlerin değeri de gün geçtikçe artıyor. Bu sayede, hem bölge halkının yaşam standardı yükseliyor hem de ülkemizin doğal zenginlikleri korunuyor.

Doğada kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 400 TL'den satılıyor

"YÜZEYDE KALAN YAĞI ALIYORUZ"

Defne yağı üreten 44 yaşındaki Adem Doğan, defnenin yağ yolculuğunun emek gerektiren bir süreç olduğunu anlattı. Doğan, "Topladığımız meyveleri büyük kazanlarda pişiriyoruz ve daha sonra süzgeçten geçirip eziyoruz. Çıkan su ve yağı bir kez daha kaynatıyoruz. Kaynama işleminden sonra kazanın altını kapatıp suyun çökmesini bekliyoruz. Ardından yüzeyde kalan yağı alıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Ekonomi
Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu

Zelenski ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu

 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Sanığın sözleri Mahkeme Başkanı'nı kızdırdı: Bana akıl vermeyin

 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru

Davada bakanlık avukatının sorulmasını istemediği soru
Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'Öcalan' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın

Demirtaş'tan Bahçeli'ye "Öcalan" mesajı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Kasım Etimesgut, Kazan, Gölbaşı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bir Gece Masalı canlı izle! 19 Kasım Salı Bir Gece Masalı 12. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? Yasin Obuz tutuklanacak mı? Yasin Obuz yurt dışına mı kaçtı? 20 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Akrep, Balık, Oğlak burcu yorumu! 20 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Doğu Cephesi komutanı kimdir? Discord ne zaman açılacak? Discord erişim engeli kalkacak mı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 19 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? SON DAKİKA! Ukrayna Rusya'ya mı saldırdı? Ukrayna Rusya'ya neden saldırdı? Bahar bu akşam var mı? 19 Kasım Bahar dizisi 25. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 19 Kasım Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.