Diyarbakır'da üretilen 40 tona aşkın 'tescilli' burma kadayıf, Türkiye'nin ağzını tatlandıracak Diyarbakır'da bütün tatlıcıların Ramazan Bayramı için ürettiği ortalama 40 ton "tescilli" burma kadayıf ile hem kentte, hem de Türkiye'nin farklı illerinden alınan siparişlerin...

Diyarbakır'da üretilen 40 tona aşkın 'tescilli' burma kadayıf, Türkiye'nin ağzını tatlandıracak

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bütün tatlıcıların Ramazan Bayramı için ürettiği ortalama 40 ton "tescilli" burma kadayıf ile hem kentte, hem de Türkiye'nin farklı illerinden alınan siparişlerin gönderilmesiyle tatlandırılacak.

Ramazan Bayramına sayılı günler kala Diyarbakır'da tatlıcılar gece gündüz üretime geçti. Kenttin tescilli tatlısı burma kadayıf ise, müşterilerin vazgeçilmez terci arasında. Kentte üretim yapan bütün tatlıcıların bayram için ortalama 30-40 burma kadayıf üretimi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yıllardır şehirde hizmet veren Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta işletme sahibi Mehmet Altunbay, Diyarbakır'ın tescil burma kadayıfı, fıstıklı ve cevizli bayram için tavsiye ettikleri çeşitler arasında olduğunu söyledi.

"Siparişlere yetişebilmek için son bir haftadır vardiya sayımızı üçe çıkardık"

Dayanma süresi daha fazla olduğu için müşterilere bunları hazırladıklarını belirten Altunbay, "Siparişlere yetişebilmek için son bir haftadır vardiya sayımızı üçe çıkardık. Diyarbakır'dan Türkiye'nin ağzını burma kadayıfla tatlandıracağız. Diyarbakır'da ortalama bütün tatlıcıların 30-40 ton burma kadayıf üretimi var. Bizim kendi imalathanemizin de 4-5 ton civarında burma kadayıf üretiyoruz" dedi.

Diyarbakır'dan tüm Türkiye'ye tatlı gönderdiklerini aktaran Altunbay, "Burma kadayıf kargo ve otobüs ile gönderiyoruz. Kargo süremiz doldu, bugün ve yarın otobüs ile göndereceğiz. Soğuk baklavayı da soğuk zincir ile gönderiyoruz. Dileyen vatandaşlarımıza onu da gönderiyoruz" diye konuştu.

Fıstıklı kadayıf 260 lira, cevizli kadayıf 200 lira, fıstıklı baklava 270 lira, soğuk baklavanın ise 280 lira olduğunu ifade eden Altunbay, "Malzeme olarak yağı Şanlıurfa'dan tedarik ediyoruz. Köylerden toplayıp, eritip sade şeklinde kullanıyoruz. Fıstık Gaziantep'ten geliyor. Un ise, birkaç çeşit un kullandığımız için hepsini harmanlayıp kullanıyoruz. Şeker hastaları içinde güzel bir haberimiz var. Hurma şekerinden şeker hastalarını etkilemeyen burma kadayıfla ağızlarını tatlandırıyoruz" şeklinde konuştu.