Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Pastanelerde Denetim Yaptı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, pastanelere yönelik pasta kutusu gramajı ve fiyat tarifesi denetimi yaptı. Zabıta ekipleri, gramaj- dara hilesi ile ilgili denetimlerini sıklaştırdı. Denetimler sonucunda uygunluk evrakı düzenlenen iş yerleri ve cezai işlem uygulanan iş yerleri belirlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, pastanelere yönelik pasta kutusu gramajı ve fiyat tarifesi denetimi yaptı.

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, gramaj- dara hilesi ile ilgili kent genelinde tatlı satışı yapan iş yerlerinde denetimlerini sıklaştırıldı.

Ekipler, 44 işyerine yaptığı denetimde fiyat etiketi bulunan 18 iş yerine ise uygunluk evrakı düzenledi, tatlı satışında "kutu dara ağırlığını" düşmeyen 7 iş yerine ise cezai işlem uyguladı.

Esnafın konuyla ilgili gerekli hassasiyeti göstermesini isteyen zabıta ekipleri, vatandaşların ise konuyla ilgili şikayetlerini ALO 153 ihbar hattına ve ALO 175 Tüketici Danışma Hattı'na bildirmelerini istedi. - DİYARBAKIR