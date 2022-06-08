Dijital Endüstriyel Tesis Zirvesi - Haberler

BIM4TURKEY ile Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğince düzenlenen Dijital Endüstriyel Tesis Zirvesi'nde sektörün önde gelen firmaları, akademisyenler, sektör profesyonelleri ve öğrenciler bir araya geldi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen zirvenin açılışında konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bestami Özkaya, üniversitenin uluslararası alanda tanınırlığını artırma adına çalışmalar yaptıklarını belirterek, bilgisayar ve dijitalleşme alanında Yıldız Teknik Üniversitesi'nin uluslararası alanda ilk 300 üniversiteden biri olduğunu bildirdi.

Dijitalleşmenin üniversitenin odaklandığı ana başlıklar içerisinde bulunduğunu aktaran Özkaya, bu anlamda özellikle sivil toplum kuruluşlarının yapmış olduğu etkinliklere destek sağladıklarını kaydetti.

Özkaya, savunma teknolojileri, biyoteknoloji ve temiz enerji alanlarında da üniversitenin sadece Türkiye'de değil, dünyada öncü üniversitelerden olduğunu belirterek, "111 yıllık köklü geçmişe sahip olan Yıldız Teknik Üniversitesi'ni dünyadaki ilk 500 üniversitesi arasına taşıma hedefimizi de her platformda anlatıyoruz. Bu anlamda da çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Hedefe odaklanmak çok önemli. Çünkü belli bir alana odaklandığınızda, akademisyen potansiyelinizi de bu alanlara odaklandırıp çalışmaya sevk edebiliyorsunuz. Böylece daha nitelikli ve etki değeri daha yüksek çalışmalar ortaya çıkıyor." şeklinde konuştu.

Üniversitede dijitalleşme ve yeşil enerji alanında atılan adımları anlatan Özkaya, üniversitenin teknoparkında bu alanlarda çok önemli işlere imza atan şirketlere ev sahipliği yaptıklarını bildirdi.

"Bize benzer derneklerle bir birlik kurmayı hedefliyoruz"

BIM4TURKEY Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sakin de BIM4TURKEY'in Yapı Bilgi Modellemesi ve Yönetimi Derneği'ne bağlı bir platform olduğunu, yapı bilgi modellemesinin (BIM) inşaat sektörüne, eğitim sistemine ve kamu kurumlarına entegrasyonunu kolaylaştıracak faaliyetler yaptıklarını anlattı.

BIM4TURKEY'in tüm sektör paydaşları ile açık iş birliği ve iletişim ortamı oluşturduğunu ifade eden Sakin, "Türk inşaat sektöründe belirli yapı standartlarını oluşturmak ve BIM sisteminin Türk inşaat sektörüne entegrasyonunu hızlandırmak için düzenli raporlar ile yol haritası sunuyoruz. Türk şirketlerine dünyadaki yapı sektörü ile daha rekabetçi pozisyona gelebilme ve rekabet etme şansı sağlayacak ortamı kurguluyoruz." diye konuştu.

Amaçlarını gerçekleştirmek için etkinlikler yaptıklarını ve özel çalışma grupları oluşturduklarını belirten Sakin, BIM4AKADEMİ ile yapı bilgi modellemesi alanında sektörün önde gelen danışmanlarıyla yapı profesyonellerine yönelik eğitim programları düzenlediklerini kaydetti.

Uluslararası alanda şirketlerin kapasitesini artıracak faaliyetlerde bulunduklarını aktaran Sakin, şöyle devam etti:

"Dünya teknik dili olarak aynı dili konuşalım, dünyaya iş yapalım istiyoruz. Bu noktada da hem kamunun entegrasyonu hem şirketlerin hem de üniversite öğrencilerinin entegrasyonunu sağlamaya amaçlamaktayız. Bu noktada bu derslerin, havuz dersi olarak müfredata eklenmesi yönünde çalışmalar yapıyoruz. Derneğimizin içerisinde hem profesyoneller hem akademisyenler hem de kamu çalışanları yer almaktadır. Amacımız, Türkiye'yi dijital inşaat ve endüstriyel tesis alanında özellikle tasarım aşamasında bölgede merkez yapabilmek. Amacımız, dernekler üzerinden şirketlerin de o pazara girebilmesi. Dubai'de yine bir grubumuz var, Amerika'da grubumuz var, İngiltere'de var, Avustralya'da temsilcimiz var. Bize benzer derneklerle bir birlik kurmayı hedefliyoruz. Bunun da tanıtımını eylül ayında Sırbistan'da yapılacak zirvemizde duyuracağız."

"Endüstriyel tesislerde kavramların gerçek anlamlarıyla bir ekosistem oluşuyor"

Zirvenin "Dijital İkiz" başlıklı oturumunda konuşan BIM4TURKEY Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Fatih Aktaş ise endüstriyel tesislerin tasarımından yaşam döngüsünün sonuna kadar tüm süreçlerinin gelişen teknolojilerle bütünleşmiş biçimde yönetildiğini söyledi.

Aktaş, risklerin yüksek olduğu, verime etki eden her bir bilgi zerresinin dikkate alındığı bu yapılarda, detay mühendislik, optimizasyon, know-how, değer mühendisliği gibi kavramların gerçek anlamlarını bulan bir ekosistem oluşturduğunu belirtti.

Endüstriyel tesislerde dijital ikiz, IoT, Endüstri 4.0, SCADA, yapay zeka, entegre süreç/varlık yönetimi, büyük veri yönetimi gibi teknolojilerin yoğun bir biçimde kullanıldığını vurgulayan Aktaş, dünyanın endüstri devlerinin bu teolojilere hem öncülük ettiğini hem de bunları sürekli geliştirdiğini söyledi.

Dijital Endüstriyel Tesis Zirvesi, BIM4TURKEY Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Fatih Aktaş moderatörlüğünde "Endüstriyel Dönüşüm" ve "Endüstride Başarılı Uygulamalar" başlıklı oturumlarla gün boyu devam edecek.