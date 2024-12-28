Depremle birlikte kira fiyatlarının tavan yaptığı ilçede Suriyelilerin dönüşü fiyatları düşürmeye başladı

HATAY (İHA) – Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde deprem sonrası artan nüfusla birlikte tavan yapan kira fiyatları, Suriyelilerin ülkesine dönmesiyle birlikte düşmeye başladı. Evlere kiracı bulamaması üzerine son birkaç ay içinde 3 bin TL'yi bulan düşüş gözlemlendi.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkelerine dönmeyi sürdürüyorlar. 13 yılın ardından Suriyeli vatandaşlar ülkelerine ve topraklarına dönme hazırlığına başladılar. Suriyelilerin ülkelerine dönmesi deprem sonrası nüfusun tavan yaptığı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kira fiyatlarını düşürmeye başladı. Satılık ev fiyatlarında 200 bin TL'yi bulan, kiralık ev fiyatlarındaysa 3 bin TL'yi bulan gerilemeler yaşanırken ilerleyen süreçte fiyatların daha da düşeceği planlanıyor. Kiralık dairelerde oturan Suriyelilerin kendilerini arayarak birkaç ay içerisinde evleri boşaltacaklarını söylediklerini belirten emlakçı Yakup Göksu, Suriyelilerin de ülkelerine geri dönmesiyle birlikte evlere alıcı ve kiracı bulunmasının zorlaşacağını söyledi.

"Bundan birkaç ay önce kira fiyatları 13 ila 14 bin TL iken şimdi 11 ila 12 bin TL aralığında"

Suriye'deki savaş öncesi kira fiyatları 14 bin TL olurken savaş sonrasında bu fiyatlar 11 bin TL'ye kadar düştüğünü ifade eden emlakçı Yakup Göksu, "Bundan birkaç ay önce kira fiyatları 13 ila 14 bin TL iken şimdi 11 ila 12 bin TL aralığında. Suriyelilerin ülkelerine dönmesi piyasada fiyatların düşmesini sağladı. Biz emlakçı olarak bu durumdan memnunuz. Kiralık evlerde oturan vatandaşlarımız için avantaj oldu. Bizim olan kiralık dairelerimizde ve yetkili olduğumuz evlerdeki Suriyeliler, arayarak birkaç ay içinde evi boşaltacaklarını haber verdiler. Kendi dairemde oturan Suriyeli ailede 2 ay içerisinde çıkacağını söyledi. Bazı Suriyeliler ise ülkelerine dönmeyip sözleşmelerini uzatıyorlar. Piyasada evler çok ama alıcı bulamadıkları için durgun ilerliyor. Suriyelilerden dairelerini 100 ila 200 bin TL daha ucuza satarak ülkelerine dönenler var. Piyasada genel olarak oynama ve düşüş oldu. Adalarda, parsellerde ve gayrimenkullerde ortalama 200 bin TL düşüşler oldu" dedi.

"Bizim Suriyeli vatandaşlarımız ülkelerine geri döndükten sonra bu fiyatlar zamanla düşecek"

10 yıldır Türkiye'de kiralık evde yaşayan ve 5 ay sonra ülkesine dönecek olan Halil Salam, 8 Aralık'ta zalim Esad'dan kurtulduğunu ve Suriye'nin şimdi özgür olduğunu belirterek, "2011 yılından beri yanımızda olan Türkiye'yi asla unutmayacağız. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Çünkü Suriye'nin özgürleşmesinde çok yardımcı ve destekleri oldu. Türk halkını bizi misafirperverliği ve Cumhurbaşkanının bize el uzattığını unutmayacağız. Esad rejimi çöktü ama bize enkaz bıraktı. Enkaz bıraktığı ve hava şartlarının zor olmasından dolayı ülkemize döndüğümüzde çadırlarda kalacağız. Deyrizor bölgesine aile fertlerinden birini gönderip evi tadilat yapacağız. Evleri tadilat yapıp 5 ay sonra ülkemize geri döneceğiz. 2014 yılından beri burada kiralık evde yaşıyor. Depremden önce kiralık evler daha uygundu ama depremden sonra artışlar oldu. İlk zamanlarında 2 bin TL verirken bir anda 8 bin TL çıktı. Bu yıl içerisinde ise 13 bin TL kira veriyorum. Bizim Suriyeli hemşehrilerimiz ülkelerine geri döndükten sonra bu fiyatlar zamanla düşecek" ifadelerini kullandı. - HATAY