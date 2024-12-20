Denizli Sanayi Odası'nın GRI sürdürülebilirlik raporlama standardı lisanlı uzmanlık eğitimi tamamlandı

Denizli Sanayi Odası (DSO), sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanlarında yaptığı projeler ve eğitimlerle sektörde fark oluşturmaya devam ediyor. Bu kez, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen GRI (Küresel Raporlama Girişimi) Sürdürülebilirlik Raporlaması Standardı Lisanslı Uzmanlık Eğitimi, yapılan sertifika töreniyle tamamlandı.

Denizli Sanayi Odası (DSO), sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanlarında yaptığı projeler ve eğitimlerle sektörde fark oluşturmaya devam ediyor. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen GRI (Küresel Raporlama Girişimi) Sürdürülebilirlik Raporlaması Standardı Lisanslı Uzmanlık Eğitimi tamamlandı. Eğitim de firmalarda değişimleri gördüklerinden dolayı mutlu olduklarını belirten DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, "GEKA tarafından desteklenen bu eğitim, firmalarımızın değişen regülasyonlara ayak uydurabilmesi ve sürdürülebilirlik alanında daha güçlü bir yer edinebilmeleri adına çok önemli bir adım" dedi.

Sertifikaları Başkan Kasapoğlu ve GEKA Genel Sekreteri takdim etti

Eğitimlerin sona ermesinin ardından, katılımcılara GRI onaylı sertifikaları verildi. Sertifika törenine; DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş, DSO Sürdürülebilirlik Müdürü Cansun Özdülger, DSO Sürdürülebilirlik Uzmanı Sultan Nur Duran ve sürdürülebilirlik profesyonelleri katıldı.

Törende, katılımcılara sertifikalarını DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ve GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı teslim etti. Törenin ardından, DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş, Eğitmen Erdem Kolcuoğlu'na, "Sanayinin Kadim Şehri Denizli" adlı kitabı takdim etti.

"Firmalarımızın sürdürülebilirlik yolculuğu için önemli bir eğitim"

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen eğitim de firmalarda değişimleri gördüklerinden dolayı mutlu olduklarını belirten DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, "Denizli Sanayi Odası olarak, sürdürülebilirlik alanında yaptığımız yatırımların sektöre katkı sağladığını görmek bizleri son derece mutlu ediyor. GEKA tarafından desteklenen bu eğitim, firmalarımızın değişen regülasyonlara ayak uydurabilmesi ve sürdürülebilirlik alanında daha güçlü bir yer edinebilmeleri adına çok önemli bir adım. Bu eğitim, aynı zamanda Denizli'mizin yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlayacak uzman kadrolarının yetişmesini sağlayacaktır. Eğitime katılan ve başarıyla tamamlayan tüm profesyonelleri tebrik ediyorum" dedi.

"Sürdürülebilirlik alanında destek sağlamaktan mutluyuz"

GEKA olarak, bölgedeki sanayicilerin sürdürülebilirlik alanında destek sağlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ve bölgeye değer katmak adına iş birliklere devam edileceğini dile getiren GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, "Bu eğitimler, yerel ekonomimizi yeşil dönüşüme entegre etmek adına kritik bir öneme sahip. DSO ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde, bölgedeki işletmelerin küresel standartlarla uyumlu raporlama yapabilmelerini sağlamak ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmalarını desteklemek adına önemli bir adım atıldı. Bölgemize değer katmak adına iş birliğimiz devam edecek" diye konuştu.

6 Modülden oluşan eğitimler 3 ayda tamamlandı

Ekim ayında başlayan eğitimler, enerji, kimya, inşaat, tekstil, demir-çelik ve danışmanlık sektörlerinden firmaların sürdürülebilirlik uzmanları, raporlama sorumluları ve mühendislerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, değişen regülasyonlar ve artan talepler doğrultusunda GRI Standartları ile uyumlu sürdürülebilirlik raporlaması hazırlama konusunda gerekli teknik bilgi ve detayları öğrendiler.

Eğitim, sektörün önde gelen isimlerinden Erdem Kolcuoğlu tarafından verildi. Eğitimde, katılımcılara GRI Standartları ile uyumlu raporlama teknikleri, sürdürülebilirlik süreçlerinin nasıl yönetileceği ve raporlamanın uluslararası standartlara nasıl taşınacağı gibi konular detaylı bir şekilde aktarıldı. Sürdürülebilirlik Uzmanları, eğitim sürecinde toplamda 6 modülden oluşan bir programı tamamladı. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında gerçekleştirilen eğitimler, mesleki gelişimlerine önemli katkılar sundu. Bu eğitimle birlikte, katılımcılar, Türkiye'de GRI onaylı bu eğitimi tamamlayan uzmanlar arasındaki yerlerini aldı.

Eğitimlere katılan Sürdürülebilirlik Profesyonelleri görüşlerini aktarırken, destekleri için GEKA'ya ve eğitimi düzenleyen DSO'ya teşekkürlerini sundu.

Katılımcılardan Sürdürülebilirlik Müdürü Zahide Geylan, "Çok ciddi bir ihtiyaçtı bu. Uzun zamandır Denizli Sanayi Odası çatısı altında çok büyük hamlelerle, çok büyük gayretlerle böyle bir eğitim hazırlandı. Ben bu süreçteki desteklerinden ötürü hem Denizli Sanayi Odası'na hem de GEKA'ya çok teşekkür ediyorum. Ev sahipliğinden ötürü de Denizli Sanayi Odası'na ayrıca teşekkür ediyorum. GRI Raporlama Eğitimi bizim gibi sürdürülebilirlik alanında çalışmalar yürütenler için çok kıymetli. Naçizane hepimiz bir öğrenme aşamasındayız. Sürdürülebilirlik konuları o kadar hızla güncelleniyor ve değişiyor ki biz bu çalışmaları yaparken raporlamaları yaparken, sonuçta bir şeyleri referans almanız gerekiyor. Mevzuatlarda ve çeşitli uluslararası standartlara bakıldığında çok farklı kapsamlar da var. Ama GRI bunların içerisinde gerçekten referans olarak kullanılabilecek ve uluslararası kabulü çok yüksek olan bir standart. Yapmış olduğumuz sürdürülebilirlik raporlarını gönüllülük esasından çıkarıp bir standarda refere edebiliyor olmak şeffaflık ve uzun vadede bakıldığında da denetimlerde de bir başarı elde etme açısından imkan sağlayacak. Bu bakımdan çok keyifli bir eğitim, çok faydalı bir eğitimdi ve bu eğitime katılmış olmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Eğitimin hem firmamız hem de Denizli'miz için çok faydalı olduğunu düşünüyoruz"

Katılımcılardan Kıdemli Çevre Mühendisi Tugay Geçgel, "Eğitmenimiz konuya hakimiyet açısından, sürdürülebilirlik konusuna ve ana hizmetlere hakimiyet açısından çok kapsamlı bilgileri sahip. Öncelikle bunlardan faydalanma fırsatımız oldu. Hem konuya bakış açımız değişti hem de kendi yanlışlarımızı ve doğrularımızı görme fırsatımız oldu, değerlendirme fırsatımız oldu. Bu konuda özellikle bilgi eksikliği çok fazla oluyor. Tabii ki dokümanlar var, kaynaklar var. Ama hazırlamak, rapor yapmak, değerlendirmek çok farklı bir şey. O yüzden bu eğitimin hem firmamız hem de Denizli'miz için çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Deneyimli birinin ve içeride olan birilerinin katkı sağlaması çok değerli. Biz sonrası için bugünden neler yapabileceğimiz konusunda çok faydalı bilgiler öğrendik. En önemli şeylerden biri hatalarımızı görmek oldu. Denizli Sanayi Odası'nın bu eğitimleri sayesinde biz bu katkıları sağladık. Özellikle Selim Bey göreve geldikten sonra Sürdürülebilirlik ile ilgili pek çok çalışma oldu. Kendisine de ayrıca teşekkür ederim" dedi.

"Katılımcılarımızın 2025 yılına donanımlı ve hazır girmelerini hedefledik"

Katılımcılara 2025 yılına donanımlı ve hazır girmelerini hedeflediklerini belirten DSO Sürdürülebilirlik Uzmanı Sultan Nur Duran, "Eğitimimiz GEKA'dan finansal desteği sağladığımız bir projeyle başladı. Sürdürülebilirlik Raporlaması ile ilgili özellikle GRI standartlarına uygun rapor yazabilmekle ilgili üyelerimizi bilgilendirmek, bilinçlendirmek istedik. Global olarak GRI'den lisanslı sertifikalarımız var. 6 günlük bir eğitimdi ancak biz bunu biraz uzun soluklu planladık ki bu esnada katılımcılarımız firmalarındaki raporlarını yazabilsinler istedik. Eğitimimizi tamamladık. Katılımcılarımızın 2025 yılına donanımlı ve hazır girmelerini hedefledik. 2025 yılında da projelerimiz ve eğitimlerimiz devam edecek" diye konuştu.

2025 yılında da eğitim ve iş birlikleri devam edecek

Denizli Sanayi Odası, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanlarında öncü olmaya devam ederken, benzer projeleri hayata geçirmeyi 2025 yılında da sürdüreceğini belirtti. - DENİZLİ