Denizli'den 8,3 Milyon Dolar Değerinde Fındık İhracatı

Denizli genelinde 2023 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 12 oranında artışla 8,3 milyon dolar değerinde fındık ve mamulleri ihracatı gerçekleşti. DENİB Başkanı Memişoğlu, " İlimizden yüzde 80 oranında iç fındık, yüzde 20 oranında ise kabuklu ve işlenmiş fındık ihracatı gerçekleştiriliyor. Dünyanın farklı ülkelerine fındık ihracatı yapıyoruz" dedi.

Türkiye, dünyada fındık üretiminde ve ihracatında açık ara lider konumda yer alıyor. 2023 yılında sektörden ülke genelinde 1,9 milyar dolar değerinde ihracat yapıldı. Türkiye'de fındık üretiminin yüzde 85'i Karadeniz Bölgesi'nde yer alan iller tarafından gerçekleşirken DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu üretimin yıllık yaklaşık 20 ton olduğu Denizli'den 8,3 milyon değerinde ihracat yapılmasını başarı olarak değerlendirdi. Denizli'nin tarım sektörünün ihracatta Türkiye için önemli yer tuttuğunu ifade eden Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Memişoğlu, "Denizli ili tarım sektörü ihracatında ülkemiz için önemli bir yer tutuyor. 2022 yılı verilerine göre de ilimizde 20 ton fındık üretildi. Ancak, yaklaşık bin 300 ton ihracat yapıldı. Ben bunu Denizli'nin sahip olduğu deneyime, sektör çeşitliliği ile oluşturduğu farka ve ihracat başarısına bağlıyorum. İlimizden, yüzde 80 oranında iç fındık, yüzde 20 oranında ise kabuklu ve işlenmiş fındık ihracatı gerçekleştiriliyor. Dünyanın farklı ülkelerine fındık ihracatı yapıyoruz. Yunanistan başta olmak üzere, İtalya, İspanya, Hollanda ve Almanya'ya ilimizden fındık gönderiyoruz" dedi.

"Güçlü sanayi altyapımızla daha katma değerli ürün ihracatı yapacağımıza inanıyorum"

Denizli olarak 2023 yılında 26 farklı sektörde 3 bin ürün grubunda ihracat yapıldığını belirten Başkan Hüseyin Memişoğlu, "Sektör çeşitliliğimiz ile ihracatçı firmalarımız ülkemiz ekonomisi için önemli değer oluşturuyor. Fındık ve mamulleri de bu 26 sektörden biri. Bilindiği gibi, fındık protein zenginliği ve özel bileşenleri ile dünya genelinde çok fazla tercih edilen bir kuruyemiş türü. İlimizden şu anda yalnızca iç, kabuklu ve işlenmiş fındık ihracatı yapılıyor olsa da güçlü sanayi alt yapımızla daha katma değerli ürün ihracatı yapacağımıza inanıyorum. Ayrıca, ilimizden fındık ve mamulleri ihracatı ağırlıklı olarak Avrupa Birliği ülkelerine yapılıyor. DENİB olarak gerçekleştirdiğimiz yurt dışı pazarlama programlarımız ile yakın zamanda dünyanın her bölgesine sektörden ürünlerimizi ihraç edeceğimizden şüphem yok. Bu vesileyle, ürün farklılığıyla ihracatımıza renk katan sektör oyuncularımıza ve ihracatçı firmalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ