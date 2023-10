Denizli'de Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde küçükbaş hayvan sayısının artırılması ve daha kaliteli verim alma yöntemleri üreticilerinde katıldığı toplantıda ele alındı.

Pamukkale Belediyesi ve Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde, Pamukkale İlçesi Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Pamukkale Belediyesi Aktepe Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen Toplantıya Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, Muhtarlar, STK Temsilcileri, Kooperatif Başkanları, Pamukkale ilçesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar ve çok sayıda davetli katıldı. Sektörde yer alan yetiştiricilerin sorularının yanıt bulduğu toplantıda, Pamukkale ilçesinde küçükbaş hayvan sayısının artırılması, daha kaliteli verim alma yöntemleri gibi konular istişare edildi.

"Vazifemiz tarımsal üretimi arttırmak"

Çiftçilerin her konuda yanında olmaya çalıştıklarını söyleyen Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar konuşmasında "Biz sizi dinlemek için buradayız. Pamukkale'de küçükbaş hayvancılığı daha yukarılara çekmek için neler yapabileceğimizi konuşmak tartışmak istiyoruz. Çünkü Pamukkale ne yaparsa güzel yapar. Geçmiş zamanlarda birçok konuda yan yana geldik ve birçok konuda dertlerinize derman olmaya çalıştık. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her aşamada her konuda sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Vazifemiz tarımsal üretimi arttırmak, gıda sürdürülebilirliği ve kalitesini yukarı çekmek, bununla ilgili çaba göstermek. Dolayısıyla burada hayvancılıkla ilgili rakamlar malumunuz ama şehrin çok içine giren merkez ilçe olan Pamukkale'nin sadece turizm şehri olarak anılmasını istemiyoruz. Kekiğin, adaçayının ve anasonun yani tıbbi ıtri bitkilerin de merkeziyiz. Bu konuda zaten Türkiye genelinde önemli bir yerimiz var. Burada yetiştirdiğimiz ayvaları, narları dünyanın değişik yerlerine ihraç eden mahir bir bölgeyiz. Tohumundan meyvesine kadar her türlü ürünün yetiştirilebildiği ender coğrafyalardan biriyiz. Dolayısıyla buradaki konularla sorularla inşallah biz sizleri dinleyip notlar alacağız ve önümüzdeki süreçte geliştireceğimiz projelere ışık tutacak" dedi.

"Elimizden gelen bütün gayreti gösterdik"

İlçedeki küçükbaş yetiştiriciliğinin kalkınması için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Bugün de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunu ele alacağız. Pamukkale Belediyesi olarak, şehir merkezindeki mahallerimizde büyük işler yürürken, şehir merkezinde olmayıp bize karnımızın doyması için, ekonominin çarklarının daha güvenli dönmesi için gayret gösteren değerli çiftçilerimizi ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızı asla ihmal etmedik. Onları da yalnız bırakmadık. Sizlerden gelen, muhtarlarımızdan gelen hangi türlü bir talep olursa, hemen o talebi yerine getirmek için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik" diye konuştu.

"Tarih boyunca Hierapolis zamanında da bu böyleymiş"

Bölgenin geçmişten bu yana hayvancılığa uygun olduğunu belirten Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut da "İlçemizin Küçükbaş hayvan potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Tarih boyunca Hierapolis zamanında da bu böyleymiş. Tarih kaynaklarında bunu görüyoruz. Tabi taraflar burada. Keçi ve koyun varlığının çoğaltılması noktasında bu istişare çok anlamlı ve güzel olacak" dedi.

Konuşmalardan sonra, katılımcıların soru, cevap ve önerileriyle devam eden toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. - DENİZLİ