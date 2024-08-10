Üye Girişi
Haberler

Demet Akalın'ın oturmadığı evine 18 bin lira su parası geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Yalıkavak'ta lüks bir sitede geniş bir arazi üzerinde yazlık villası bulunan şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında oturmadığı evine 18 bin lira su parası geldiğini belirterek Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi MUSKİ'ye sitem etti.

Bodrum Yalıkavak'ta lüks bir sitede geniş bir arazi üzerinde yazlık villası bulunan şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında oturmadığı evine 18 bin lira su parası geldiğini belirterek Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi MUSKİ'ye sitem etti.

Şarkıcı Demet Akalın, 9 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Oturmadığım Bodrum'daki eve 18 bin lira su parası gelmiş hayaletler gezio herhlde evde!!!!@muskibasin" paylaşımı yaptı.

Şarkıcı Demet Akalın'ın bu paylaşımı sonrası MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün Bodrum'daki ekipleri Demet Akalın'ın 18 bin lira su parası serzenişinin ne kadar doğru olduğunu tespit etmek için tekrar Yalıkavak'taki villasına giderek yanlışlık var mı diyerek tekrar su kullanım miktarını baktı. MUSKİ ekipleri yapılan tespitte hata olmadığını belirterek Demet Akalın'a MUSKİ'nin sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

MUSKİ tarafından yapılan açıklamada, "Özellikle sosyal medya üzerinden su faturaları konusunda bazı paylaşımlar nedeniyle kurumumuz birtakım eleştirilere maruz kalmıştır. Bu nedenle konu hakkında açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Sayın Demet Akalın dün sosyal medya üzerinden evine oturmadığı halde 18 bin TL su faturası geldiğini belirten bir paylaşım yapmıştır. Bu şikayet üzerine ekiplerimiz kurumumuzdan kaynaklı bir sorun olup almadığı ile ilgili Sayın Akalın'ın su sayacını kontrol etmiştir. Yapılan kontrollerde sayaçta herhangi bir arıza tespit edilmemiş, tahakkuk edilen ücret kadar su kullanıldığı belirlenmiştir. Geçtiğimiz yıl ve aylarda aynı dönemlerde Sayın Akalın'ın su tüketiminin bu ayki kadar olmasa da yine yüksek miktarlarda olduğu görülmüştür. Bunun üzerine kurumumuz tarafından Sayın Demet Akalın'a sayaçta herhangi bir arıza olup olmadığı, dilerse konutta bulunan otomatik bahçe sulama sistemin ve yüzme havuzu devir daim sistemlerini kontrol ettirmesi gerektiği bilgi verilmiştir. Son olarak; su faturalarında kurumumuzdan kaynaklı herhangi bir mağduriyet yaşanması durumunda bunun hızlıca telafi edilerek çözüme kavuşturulacağının bilinmesini isteriz" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Sosyal Medya Demet Akalın Bodrum Magazin Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MİLLİ MAÇ TRT 1 CANLI İZLE! Türkiye-Brezilya maçı canlı izle! Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar bronz madalya Türkiye-Brezilya maçı hangi kanalda? TRT 1 YAYIN AKIŞI 10 AĞUSTOS: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve diziler var? Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Oyunları Türkiye-Brezilya maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı mı, uçuşlar başladı mı? Çukurova Havalimanı nerede? Antalyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor-Göztepe maçı şifresiz mi? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı şifresiz mi? Kasımpaşa-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa-Konyaspor maçı şifresiz mi? 10 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Nike online satış kapandı mı, sipariş neden verilmiyor? Nike tarafından açıklama geldi MasterChef Zübeyde kimdir? 2024 MasterChef Zübeyde kaç yaşında, nereli? MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi? 11 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: 11 Ağustos terazi, oğlak, akrep burcu yorumu! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Konya elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos GÜNCEL) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi! MEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi Antalya elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Gaziantep elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 10 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Manisa elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Aliağa, Buca elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri!
title