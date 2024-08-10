Demet Akalın'ın oturmadığı evine 18 bin lira su parası geldi

Bodrum Yalıkavak'ta lüks bir sitede geniş bir arazi üzerinde yazlık villası bulunan şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında oturmadığı evine 18 bin lira su parası geldiğini belirterek Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi MUSKİ'ye sitem etti.

Şarkıcı Demet Akalın, 9 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Oturmadığım Bodrum'daki eve 18 bin lira su parası gelmiş hayaletler gezio herhlde evde!!!!@muskibasin" paylaşımı yaptı.

Şarkıcı Demet Akalın'ın bu paylaşımı sonrası MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün Bodrum'daki ekipleri Demet Akalın'ın 18 bin lira su parası serzenişinin ne kadar doğru olduğunu tespit etmek için tekrar Yalıkavak'taki villasına giderek yanlışlık var mı diyerek tekrar su kullanım miktarını baktı. MUSKİ ekipleri yapılan tespitte hata olmadığını belirterek Demet Akalın'a MUSKİ'nin sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

MUSKİ tarafından yapılan açıklamada, "Özellikle sosyal medya üzerinden su faturaları konusunda bazı paylaşımlar nedeniyle kurumumuz birtakım eleştirilere maruz kalmıştır. Bu nedenle konu hakkında açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Sayın Demet Akalın dün sosyal medya üzerinden evine oturmadığı halde 18 bin TL su faturası geldiğini belirten bir paylaşım yapmıştır. Bu şikayet üzerine ekiplerimiz kurumumuzdan kaynaklı bir sorun olup almadığı ile ilgili Sayın Akalın'ın su sayacını kontrol etmiştir. Yapılan kontrollerde sayaçta herhangi bir arıza tespit edilmemiş, tahakkuk edilen ücret kadar su kullanıldığı belirlenmiştir. Geçtiğimiz yıl ve aylarda aynı dönemlerde Sayın Akalın'ın su tüketiminin bu ayki kadar olmasa da yine yüksek miktarlarda olduğu görülmüştür. Bunun üzerine kurumumuz tarafından Sayın Demet Akalın'a sayaçta herhangi bir arıza olup olmadığı, dilerse konutta bulunan otomatik bahçe sulama sistemin ve yüzme havuzu devir daim sistemlerini kontrol ettirmesi gerektiği bilgi verilmiştir. Son olarak; su faturalarında kurumumuzdan kaynaklı herhangi bir mağduriyet yaşanması durumunda bunun hızlıca telafi edilerek çözüme kavuşturulacağının bilinmesini isteriz" denildi. - MUĞLA