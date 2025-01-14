Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, 2025 hedeflerini anlattı: (1)

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayisi alanında Türkiye'nin geçen yıl en fazla NATO projelerine başvurduğunu belirterek, "Perşembe günü hem Sayın Genel Sekreter ile hem NATO'daki üst düzey ülkelerin yöneticileriyle görüşeceğim." dedi.

Görgün, SSB Nuri Demirağ Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Başkanlığın 2024 yılındaki icraatları ile 2025 yılına dair hedeflerini anlattı.

Türkiye'nin en büyük sektörlerinden olan savunma sanayisinde geçen yıl birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini bildiren Görgün, sektörün, ülkenin yıldızı haline geldiğini söyledi.

Görgün, Türkiye'nin, dünyada savunma sanayisi ihracatı yapan ülkeler arasında 11. sıraya yükseldiğine işaret ederek, " Türkiye, seri üretimden Ar-Ge'ye, inovasyondan teknoloji yönetimine kadar yürüttüğü tüm faaliyetlerle, kazandığı üst düzey tecrübeyle savunma sanayisi çalışmalarını sürdürüyor. SSB olarak biz bir yandan harekat sahasının ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan teslim ettiğimiz ürünlerin idamesini, gelişmesini ve daimi olmasını, sahadan gelen geri beslemelerle sağlıyoruz. Geleceğin harekat ortamını şekillendirecek teknolojiler konusunda araştırma enstitülerimiz, üniversitelerimizin ve şirketlerimizin Ar-Ge departmanlarıyla yoğun tempo içinde çalışıyor." diye konuştu.

Savunma sanayisinde faaliyet gösteren 3 bin 500'ün üzerinde firma ve 1100'ün üzerinde aktif proje bulunduğuna dikkati çeken Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"3 milyar dolara yaklaşan savunma sanayisi Ar-Ge bütçemiz, yüzde 80'lerin üzerinde yerlilik oranımız ve 100 milyar doları aşan proje hacmimizle Allah'a çok şükür 2023'e göre yüzde 29'luk artışla geçen yıl 7 milyar 154 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu ihracat, özellikle hedef koyduğumuz 6,5 milyar doların üzerine çıkmasıyla farklı bir başarı oldu. Biz 2024 içinde iki Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı yaptık. Bu toplantılarda 90'a yakın proje karara bağlandı. Bir taraftan teknolojik ürünlerimizi ve sistemlerimizi geliştirirken diğer taraftan seri üretimle ilgili altyapılarımızı da güçlendirmek üzere yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu başarı trendiyle 2 yıl içinde 7 milyar dolarlık ihracatın çift haneli rakamlara ulaşacağını öngörüyoruz."

180'i aşkın ülkeye ihracat

Görgün, 2023 ve 2024 yıllarında imzaladıkları ihracat sözleşmelerinin miktarının 20 milyar dolar olduğunu belirterek 2025 ve sonrasında teslim etmeyi planladıkları ürünlerle bu ihracatın artacağını söyledi.

Sektörde faaliyet gösteren firmalardan 1600'ünün ihracat yaptığını belirten Görgün, "1 milyon dolar ve üzerinde ihracat yapan firma sayısı da 169. Türkiye'de elde edilen bu teknolojik kabiliyet uluslararası alanda dikkat çekiyor. Türkiye ile Türk şirketleriyle birlikte çalışmak isteyen global pazarda yer alan birçok şirket var." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin güvenlik güçlerinin ihtiyacını karşılamanın ötesinde, dost ve müttefik ülkelere de ürün verdiklerini belirten Görgün, neredeyse dünyanın tamamına ihracat yaptıklarını bildirdi.

Görgün, savunma ve güvenlikle ilgili çok endişesi olmayan ve Türkiye'nin pazarında bulunmayan ülkelere ihracat yapmadıklarını aktardı.

Yaklaşık 100 bin kişinin sektörde çalıştığına dikkati çeken Görgün, "7 milyar dolar ihracat yaptığımızda, kişi başı ihracat değeri 70 bin doların üzerinde. Bu, bir sinerjinin, uyumun, beraber çalışmanın, gayretin sonucu. Herkes çok çalıştı, çalışıyor. Dünyada kişi başı ihracat rakamı 300 bin dolar olan bir savunma sanayisi şirketimiz var, bu anlamda BAYKAR özel bir teşekkürü hak ediyor. Çalışmak, üretmek ve ürünleri en kısa zamanda kahraman ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin hizmetine sunmaktan başka bir hedefimiz yok. Katkı yapmamız, geliştirmemiz gereken çok ürün ve sistem olduğunu biliyoruz ve bu bilinçle sadece çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

En çok ihracat Avrupa'ya

Görgün, yaklaşık 200-300 ürünün 180'i aşkın ülkeye ihraç edildiğinin altını çizerek, ASELSAN'ın ürettiği ASELFLIR-500 sisteminin geçen yıl üretime geçerek 16 farklı ülkeye ihraç edildiğini söyledi.

Portekiz'e yaptıkları askeri gemi ihracatının önemine işaret eden Görgün, "Denizcilikle ünlü ve geçmişinde başarıları olan bir ülkeye çözüm ortağı olmak, askeri lojistik gemisi ihracatını gerçekleştirmek 2024'teki önemli başarılarımızdandır." ifadesini kullandı.

Görgün, ihracat yaptıkları ilk 10 ülkeden 5'inin Avrupa'da bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Geçen yıl en çok ihracatı Avrupa'ya yaptık ve en çok sözleşmeyi Avrupa bölgesiyle imzaladık. En çok ihracı gerçekleştirilen ürünlerimiz insanız hava araçlarımız, akıllı füzeler, kara araçları, silah kuleleri, askeri gemiler, uçak ve helikopter yapısalları ile radar ve simülatörler oldu. Yüksek teknolojili kalemlerde ve geniş bir yelpazede ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracat yapabilmemiz için teknolojik olarak üstün olmamız gerekiyor. Kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamamız ve güven vermemiz gerekiyor. En önemli faktörlerden biri de maliyetin etkin olması. Türk savunma sanayisi sektörü bu üç unsurda da kendini ispatlayarak süreçlerine devam ediyor."

NATO ziyareti gündemde

Yabancı bir hava eğitim uçağına, "aviyonik" ihraç etmek üzere sözleşme imzaladıklarını aktaran Görgün, bunun da önemli bir başarı olduğunun altını çizdi.

Görgün, ASELSAN'ın ürettiği "aviyonik"leri bir sivil eğitim uçağına ihraç etmek için uluslararası bir şirketle sözleşme imzaladığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Uzun menzilli hava savunma sistemlerimiz ilk kez yabancı ülkelerin envanterine girmeye başladı. Artık hava savunma sistemi ihraç eden bir ülke konumuna geldik. Geçen yıl en çok NATO projelerine başvurduğumuz ve NATO projelerinde paydaş olmaya çalıştığımız bir yıldı, perşembe günü hem Sayın Genel Sekreter ile hem NATO'daki üst düzey ülkelerin yöneticileriyle görüşeceğim. Türkiye'nin üretim kapasitesini, altyapısını, savunma sanayisindeki gelişimini NATO ortaklarımıza, NATO paydaşlarımıza daha iyi anlatmak ve bunun dışında Türkiye'nin önemli bir fırsat olduğunu dile getirmek için bu seyahati yapacağız."

Sivil sektörlere çok farklı alanlarda ihracat yaptıklarını anlatan Görgün, İtalya ve Fransa'ya ASELSAN'ın geliştirdiği radar ünitelerini ihraç ettiklerini söyledi.

(Sürecek)