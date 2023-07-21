Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İş Dünyası Temsilcileriyle Toplantı Yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş dünyasının temsilcileriyle yaptığı toplantı sonrasında orta vadeli programın hazırlıklarını ve yol haritasını açıkladı. Eylül ayında kamuoyuna sunulacak olan program, para politikası, maliye politikası ve yapısal reformlar başlıklarını içerecek.

İŞ dünyasının temsilcileri ile yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İstişareyle orta vadeli programımızı hazırlıyoruz. Eylül ayında bir yol haritası niteliğinde olacak. Hem içinde bulunduğumuz yılın makro rakamlarını güncelleyeceğimiz hem de ileriye dönük 3 yıllık para politikasında, maliye politikasında ve yapısal reformlar başlığında temel çerçeveyi ortaya koyacağımız orta vadeli programın hazırlıklarını yapıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da iş dünyasının temsilcileriyle 'OVP Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi' başlıklı toplantı düzenledi. Toplantıya STK temsilcileri ile çok sayıda iş adamı katıldı. Dolmabahçe Sarayı'nda sabah saat 09.30'da başlayan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklama yaptı.

"EYLÜL AYINDA ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR ORTA VADELİ PROGRAMI KAMUOYUNA SUNMA İMKANI BULACAĞIZ"