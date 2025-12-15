Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.40'ta başladı. Kritik zirve yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının arkasından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

ANKARALILARA METRO MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında Ankaralılara müjde verdi. Erdoğan, "Yatırım programını aldığımız Esenboğa Havalimanı metro hattının inşaatına 2026 yılında bismillah diyoruz. Toplam 36 kilometre uzunluğunda 12 istasyondan oluşacak Esenboğa Havalimanı metro hattımızın yapımına önümüzdeki yıl başlamayı hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ulaştırmadan güvenliğe pekçok konuyu görüştüğümüz bir kabine toplantısını daha tamamlamış bulunuyoruz. Türk tarihinin ilk yazılı metinlerinden olan Orhun Kitabelerinde şöyle yazar: Bir şeyi yufka iken delmek kolaymış, ince olanı koparmak kolay, yufka kalın olursa onu delmek zor, ince yoğun olursa kırmak zor imiş" Birbirimizden güç ve cesaret alarak her alanda büyük bir atılım halindeyiz. Dünyada sancılı dönüşüm yaşanırken Türkiye olarak belirlediğimiz hedeflere göre adım adım kararlılıkla ilerliyoruz. Güzel günlere her gün biraz daha yaklaşmanın umudunu ve heyecanını yaşıyoruz. Önümüze çıkan engelleri Allah'ın izniyle bunları aşacak irade, azim ve cesarete fazlasıyla sahibiz. Tarihi tecrübelerimizden özellikle aldığımız güç ile bizi güçlü kılan, bizi dirayetli kılan Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, Sünni, Alevi fark etmeksizin birbirimize olan sarsılmaz bağlılığımızdır.

"NEFRET SİYASETİNE PRİM VERMEYECEĞİZ"

Kimi zaman kadınları kimi zaman Alevi canlarımızı kimi zaman Kürt kardeşlerimizi hedef alan hadsiz söylemler karşısında nefret siyasetine prim vermeyecek, tam tersine birbirimize daha sıkı kenetlenecek, kardeşliğimizi yücelteceğiz. Her zaman kucaklayıcı olacağız, kimsenin dünya görüşüne, yaşam tarzına, ideolojisine bakmadan 86 milyonun ebedi kardeşliğini büyütecek, muhabbetimizi, ekmeğimizi, aşımızı büyütecek milletimizle birlikte bölgemizdeki tüm kardeşlerimizin huzuru, refahını büyütecek ve yolumuza bu anlayışla devam edeceğiz.

Hangi siyasi partiden olursa olsun şu an ekranları başından bizleri izleyen tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Hiç endişeniz olmasın. Muhalefetin iş bilmezliğine bakıp asla umutsuzluğa kapılmayın. Liyakatli kadrolar işbaşındadır. Emanetinize zerre miskal gölge düşürmedik. Hiçbir şart altında ülkemize ve milletimize zarar gelmesine izin vermedik. Bundan sonra da emanetinize gözümüz gibi bakmayı sürdüreceğiz.

"1351 YENİ YARGI MENSUBUMUZUN ATAMASINI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Değerli kardeşlerim, "halka hizmet, Hakk'a hizmettir" düsturuyla gece gündüz demeden ülkemiz ve milletimiz için koşturuyoruz. Millete hizmet yolunda, medeniyetimizi güçlendirme yolunda sınır tanımıyor; yorulmadan, kesintisiz şekilde çalışıyoruz.

Toplam 1.351 yeni yargı mensubumuzun atamasını gerçekleştirdik. Kendilerini tebrik ediyorum. Adaletin tesisi yolunda ortaya koyacakları çabalar için her birine şimdiden teşekkür ediyorum. Hükümet olarak adalet teşkilatımızı gerek insan kaynağı gerekse fiziki ve teknik altyapı bakımından sürekli güçlendiriyoruz.

"AİHM KARARLARINA UYMA ORANIMIZ AVRUPA KONSEYİ'NE ÜYE ÜLKELERİN ÇOK ÇOK ÜZERİNDE"

Son kabinemizden bu yana sizin için gecemize gündüzümüze kattık. 2 Aralık'ta 712'si hakim 492'si cumhuriyet savcısı 147 idari hakim olmak üzere toplam 1351 yeni yargı mensubunun atamasını gerçekleştirdik. Kendilerini tebrik ediyorum. Hükümet olarak adalet teşkilatımızı gerek insan kaynağı, gerek altyapı bakımından sürekli güçlendiriyoruz. Son 23 yılda adalet personeli sayımızı 26 bin 2742'ten 95 bin 224'e hakim ve savcı sayımızı ise 9 bin 349'dan 26 bin 803'e ulaştırdık. AİHM kararlarına uyma oranımız yüzde 90 ile Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin çok çok üzerindedir. Türkiye'yi bu konuda acımasızca eleştirenlerin AİHM kararlını uygulamayan birçok ülke ile ilgili seslerini çıkarmadıklarını görüyoruz. Yine bu çevreler Gazze soykırımında 270 gazeteciyi katleden İsrail'in sözde basın özgürlüğü endeksinde Türkiye ve Filistin'in önünde olmasına tepki göstermiyor, bu çarpık tabloda hiçbir sıkıntı görmüyor. Söz konusu Türkiye olunca hakkaniyet kayboluyor, objektiflik ortadan kalkıyor. Biz elbette bunlara aldırmayacağız. Adalet teşkilatımızı kararlılıkla devam edeceğiz.

"İSRAİL İNSAN HAKLARINA DAİR TÜM NORMLARI İHLAL ETMİŞTİR"

Bölgemizde son yıllarda patlak veren çatışmalara baktığımızda, yaşam hakkı başta olmak üzere İnsan Hakları Beyannamesinin ayaklar altına alındığını görüyoruz. İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçları bunun en somut delilidir. Komşumuz Suriye'de Baas rejimi 13,5 yıl boyunca kimyasal saldırılardan işkenceye kadar, insan haklarına ilişkin ne kadar değer norm varsa hepsini ihlal etmiştir. Uluslararası toplum ve kuruluşlar bu ihlallerin önüne geçememiş sorunları çözmek yerine sadece seyretmiştir. Türkiye, bölgelerin tamamında barış ve hakkaniyet odaklı çalışmalarıyla dünyaya insan hakları dersi vermiştir.

"GRUP BAŞKANVEKİLİMİZE YÖNELİK SAYGISIZLIĞI KINIYORUM"

Bütçe görüşmeleri sırasında partimizin Grup Başkanvekiline yönelik ana muhalefet partisi milletvekilinin edep sınırlarını aşan çirkin ifadelerini esefle karşıladığımızı da burada ifade etmek istiyorum. Grup başkan vekilimizin şahsında kadın milletvekillerine ve Gazi Meclisimize yapılan bu saygısızlığı şiddetle kınıyoruz.

Siyasette nezakete herkes dikkat etmelidir. Siyasetin seviyesini düşürecek bu tür yakışıksız ifadelerden uzak durulmalıdır. Milleti temsil edenler, evvel emirde millete örnek olacak bir siyasi üsluba sahip olmalıdır. Polemiklerin ve atışmaların sertleştiği bütçe maratonunda herkesten üslup noktasında biraz daha özenli davranmasını önemle rica ediyorum. Birbirimizi elbette eleştireceğiz, ancak kırıcı ve yıkıcı olmayacağız.

"GÜLŞAH DURBAY'A RAHMET DİLİYORUM"

Dün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğimiz Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'a Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Merhume Gülşah Durbay hanımefendinin ailesine, yakınlarına, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve Manisa halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."