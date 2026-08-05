AK Parti Çorum İl Başkanı Alar: Ahlatcı Holding'in yatırım talebi reddedilmedi

Ahlatcı Holding'in Çorum'da yapmak istediği savunma sanayi yatırımının bürokrasi tarafından engellendiği yönündeki iddialarla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, yatırım talebinin reddedilmediğini, firmanın 1 milyon 975 bin metrekare talebini, 2. Osb'nin tamamını kapsayacak şekilde 2 milyon 360 bin metrekareye yükselttiğini söyledi. Yakup Alar, Ahlatcı Holding'e yatırımın hızlıca gerçekleşmesi için 1 milyon 670 bin metrekarelik alanın tahsis edildiğini bildirdi.

Ahlatcı Holding'in Çorum Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yapmak istediği savunma sanayi yatırımının bürokrasi tarafından engellendiği iddia edildi. Çorumlu iş adamı Mehmet Tütüncü'nün gündeme getirdiği iddialar, dün gerçekleştirilen Çorum İl Genel Meclisi'nde de gündeme getirilerek sebebinin açıklanması istendi. Daha sonra konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, yatırımın reddedildiği iddialarının asılsız olduğu, firmanın 1 milyon 975 bin metrekare alan talebini 2 milyon 360 bin metrekareye yükselttiğini ve OSB yönetimi tarafından firmaya mevcut şartlarda en fazla 1 milyon 670 bin metrekarelik alanın tahsis edilebileceğinin iletildiğini ifade etti. Ahlatcı Holding'in talep ettiği alanın OSB'deki tüm parsellere karşılık geldiğini belirten Alar, firmaya mevcut hukuki ve planlama şartları içerisinde uygulanabilir bir çözüm sunulduğunu dile getirdi.

"Bu iddiaların muşahhas verilerle örtüşmediği açıkça görülmektedir"

İddiaların somut raporlarla örtüşmediğini belirten Alar, Çorum'un üretim gücünü artıracak, istihdam sağlayacak ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak her yatırımın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. AK Parti olarak 24 yıldır yatırımın, üretimin, istihdamın ve ihracatın önünü açan kalkınma anlayışımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bu anlayışımızın sonucu olarak, 2002 yılında 26 milyon dolar olan Çorum'un ihracatı, 2025 yılı sonu itibarıyla 6,2 milyar dolara ulaşmıştır. Son günlerde Çorum Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde planlanan savunma sanayi yatırımına ilişkin yapılan bazı değerlendirmelerde, yatırımın kamu kurumları tarafından engellendiği yönünde gerçeği yansıtmayan iddialar dile getirilmektedir. Resmi belgeler ve süreç birlikte değerlendirildiğinde, bu iddiaların somut verilerle örtüşmediği açıkça görülmektedir" dedi.

'Firmaya yatırım yapamaz' denilmemiş, uygulanabilir bir çözüm sunulmuştur'

Firmanın talep ettiği alanın OSB'deki sanayi parsellerinin tamamına karşılık geldiğini belirten Alar, "Yatırımcı firma, Çorum Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi henüz tüzel kişilik kazanmadan önce, 9 Temmuz 2025 tarihinde yaklaşık 1 milyon 975 bin metrekare alan talebinde bulunmuştur. Çorum Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi ise 15 Ekim 2025 tarihinde tüzel kişilik kazanmış; ardından tapu devir işlemleri tamamlanmış, 12 Ocak 2026 tarihinde imara esas jeolojik etüt çalışmalarına başlanmıştır. Aynı süreçte ön tahsis başvuruları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayına sunulmuş, imar planı ile altyapı hazırlıkları eş zamanlı olarak yürütülmüştür. Daha sonra yatırımcı firma talebini 2 milyon 360 bin metrekareye yükseltmiştir. Bu talep, mevcut 281,5 hektarlık alanda tahsis edilebilecek sanayi parsellerinin tamamına karşılık gelmektedir. Bunun üzerine Çorum Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, 29 Temmuz 2026 tarihinde aldığı kararla yatırımı reddetmemiş, mevcut alan kapasitesi ve aynı bölgede yatırım yapmak isteyen diğer 24 yatırımcının taleplerini de dikkate alarak yatırımcı firmaya 1 milyon 670 bin metrekarelik alanın tahsis edilebileceğini bildirmiş ve bu teklifin değerlendirilmesini istemiştir. Dolayısıyla yatırımcı firmaya herhangi bir şekilde 'yatırım yapamaz' denilmemiş, mevcut hukuki ve planlama şartları içerisinde uygulanabilir bir çözüm sunulmuştur" diye konuştu.

"İlgili kurumlarımız yatırımın önünü kapatmamıştır"

Devletin sanayi yatırımlarının önünü kapatmadığını, Çorum'un sanayi kapasitesini arttırmak için yoğun çaba sarf ettiğini dile getiren Alar, "Bugün itibarıyla Çorum Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi'ne 24 ayrı yatırım başvurusu yapılmış olup toplam ön tahsis talebi 8 milyon 674 bin metrekareye ulaşmıştır. Kamu idaresinin görevi, tüm yatırımcılar arasında hakkaniyetli bir planlama yapmak ve kamu kaynaklarını adil şekilde kullanmaktır. Mevcut alanın ilerleyen süreçte yetersiz kalacağı öngörülerek, 26 Aralık 2025 tarihinde yaklaşık 740 hektarlık ilave alan için Bakanlığa başvuruda bulunulmuş, daha sonra bu alan 837,6 hektara çıkarılarak Çorum Yatırım Alanı olarak planlanması süreci başlatılmıştır. Elektrik, ulaşım, altyapı ve imar çalışmalarına ilişkin teknik hazırlıklar da eş zamanlı olarak devam etmektedir. Bu gelişmeler açıkça göstermektedir ki devletimiz ve ilgili kurumlarımız yatırımın önünü kapatmamış, aksine yeni yatırım alanları oluşturarak Çorum'un sanayi kapasitesini büyütmek için yoğun bir çalışma yürütmektedir. Genişleme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte mevcut kapasite önemli ölçüde artırılacak ve yatırım taleplerinin karşılanması mümkün hale gelecektir. Organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, kamulaştırma, altyapı, imar ve parsel tahsis süreçleri belirli bir takvim içerisinde yürütülen hukuki ve idari işlemlerden oluşmaktadır. Çorum Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi henüz yeni kurulmuş olmasına rağmen, bir yandan yatırım tahsisleri yapılırken diğer yandan genişleme çalışmaları da sürdürülmektedir.

"Firmaya yönelik herhangi bir bürokratik veya hukuki engel bulunmadığını bir kez daha ifade ediyoruz"

Alar, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu kapsamda yatırımcı firmaya, ilk talebinin yaklaşık yüzde 85'ine karşılık gelen 1 milyon 670 bin metrekarelik alan teklif edilmiş, kalan kısmın ise genişleme alanının tamamlanmasının ardından tahsis edilebileceği değerlendirilmiştir. Dolayısıyla yatırımın gerçekleşmesini engelleyen herhangi bir bürokratik, hukuki veya fiili engel bulunmamaktadır. Öte yandan, yatırımcının Sungurlu'da faaliyet gösteren barut fabrikasının yaklaşık bin 630 dönüm arazi üzerinde kurulu olduğu dikkate alındığında, Çorum Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde teklif edilen bin 670 dönümlük alanın yatırımın başlaması açısından yeterli büyüklükte olduğu görülmektedir. Yatırımcı firmanın Çorumlu olması ve yatırımını ilimize kazandırmak istemesi bizim için son derece değerlidir. Bu yatırımın Çorum'da hayata geçirilmesini samimiyetle arzu ediyor, yatırımcı firmaya yönelik herhangi bir bürokratik veya hukuki engel bulunmadığını bir kez daha ifade ediyoruz. Bu nedenle teknik ve hukuki süreçlerden kaynaklanan değerlendirmelerin siyasi tartışmalara konu edilmesi, kamu kurumlarının ve bu süreçte görev yapan kişilerin haksız ithamlarla karşı karşıya bırakılması doğru değildir. Çorum'un kazanacağı her yatırım, siyasi görüşü ne olursa olsun bu şehirde yaşayan herkesin ortak kazanımıdır. Bu nedenle sürecin resmi bilgi ve belgeler ışığında değerlendirilmesi, kamu kurumlarımızın yürüttüğü çalışmalara güven duyulması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır. AK Parti Çorum İl Başkanlığı olarak dün olduğu gibi bugün de yatırımın, üretimin, istihdamın ve ihracatın yanında olmaya devam edeceğiz. Bunun yanında hukukun üstünlüğünü, planlı sanayileşmeyi ve kamu yararını korumanın sürdürülebilir kalkınmanın temel şartı olduğuna inanıyoruz. Temennimiz, bu önemli yatırımın Çorum'da hayata geçirilmesi, ilimizin savunma sanayi başta olmak üzere üretim kapasitesinin güçlenmesi ve hemşehrilerimize yeni istihdam imkanları kazandırılmasıdır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı