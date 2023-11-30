Çine'de Keçicilik Projesi Başladı

Çine Meslek Yüksekokulu (MYO) öğretim üyeleri tarafından yürütülen 'Kavşit Köyü ve Yöresi Keçicilik Projesi' kapsamında yeni oğlaklamalar başladı. Proje ile 'Madran Alpini' keçi tipinin oluşturulması hedefleniyor.

Çine Meslek Yüksekokulu (MYO) öğretim üyeleri tarafından yürütülen "Kavşit Köyü ve Yöresi Keçicilik Projesi" merkez sürüsünde bu yılın hasat mevsiminde yeni oğlaklamalar başladı. Proje ile birlikte "Madran Alpini" keçi tipinin oluşturulması hedefleniyor.

Aydın'da yoğun olarak keçi yetiştiriciliği yapılan ilçelerden olan Çine'de Meslek Yüksek Okulu tarafından, Çine Kavşit Mahallesi'nde 'Kıl Keçi Yetiştiriciliği'nin durumunun tanımlanması amacıyla başlatılan ön çalışmalarla birlikte yetiştirme altyapısına ilişkin ayrıntılı bilgiler vermesinin yanı sıra, yetiştiricilerin sorunlarının ve beklentilerinin değerlendirilmesi sağlandı. Ön çalışmalar sonunda yörede keçi ıslahını hedef alan bir projenin devreye girmesi için gerekli potansiyelin olduğuna karar verilerek; "Kavşit Köyü ve Yöresi Keçicilik Projesi" başlatıldı. Proje sayesinde, çalışmanın yürütülmesi ile elde edilecek muhtemel kazanımların bu köyden, yöredeki Elderesi, Çatak, İbrahimkavağı, Tatarmemişler ve Topçam gibi köylere yayılması da hedeflendi.

Projede, yörede orman içi ve kenarı köylerde bulunan kıl keçi işletmelerinin dönüşüme istekli ve şartları uygun olanlarının, "Melez sütçü keçi yetiştiriciliğine" dönüştürülmesi, şartları bu dönüşüme uygun olmayan işletmelerde, kıl keçisi yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, yeni keçicilik işletmelerinin oluşturulması, keçiciliğin kültürel öğelerinin tanıtımına katkı sağlanması gibi temel amaçlar gözetiliyor.

"Madrin Alpini keçi tipi oluşturulacak"

Çine MYO öğretim üyeleri Prof. Dr. Okan Atay, Prof. Dr. Özdal Gökdal, Doç. Dr. Vadullah Eren ve Öğr. Gör. Ali Kemali Özuğur tarafından yürütülen proje kapsamında, "Merkez Sürüde" İsviçre Kökenli Alpin Irkı ile Kıl Keçiler bilimsel yöntemlerle melezlenmekte ve genetik yapısı 3/4 oranında Alpin ve 1/4 oranında Kıl Keçi olan "Madran Alpini" keçi tipinin oluşturulması çalışmaları devam ediyor. Merkez Sürünün ilk etapta 200 baş "Madran Alpini" anaç sayısına ulaşması hedefleniyor. Merkez sürü de "Teke üretimi" yapılması planlanırken, bu sürü aynı zamanda Kavşit Köyü ve diğer köylerdeki keçi sürülerini Islah edici "Çekirdek sürü" işlevi de görecek. - AYDIN