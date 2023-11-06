Çin'in Shanghai kentinde 6. Uluslararası İthalat Fuarı başladı

Çin'in ekonomik merkezi Shanghai'da düzenlenen 6. Uluslararası İthalat Fuarı başladı. Kentin gelişimini ve yaşam tarzlarında meydana gelen değişiklikleri gösteren fotoğraflarla birlikte fuar, yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmeyi ve kalkınma fırsatlarını dünyayla paylaşmayı amaçlıyor.

Üstte: Shanghai kentinin Lujiazui bölgesinden bir görünüm, 11 Nisan 1995. (Fotoğraf: Xinhua)

Altta: Havadan çekilen panoramik fotoğrafta Çin (Shanghai) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'ndeki Lujiazui bölgesi görülüyor, 10 Ocak 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

BEİJİNG, 6 Kasım (Xinhua) -- 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) Pazar günü Çin'in Shanghai kentinde başladı.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Çin'in ekonomik merkezi Shanghai, üst düzey dışa açılım arayışını sürekli olarak sürdürdü, yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etti ve kalkınma fırsatlarını dünyayla paylaştı.

Farklı tarihlerde çekilmiş fotoğraflarla, kentin gelişimini görmek ve insanların yaşam tarzlarında on yıllar içinde meydana gelen değişiklikleri gözlemlemek mümkün.

Üstte: 1956 yılında arşivlenen fotoğrafta Shanghai kentinin Bund bölgesi görülüyor. (Fotoğraf: Jiang Qisheng/Xinhua)

Altta: Shanghai kentinin Bund bölgesinde sabah egzersizi yapan insanlar, 3 Kasım 2023. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)

Üstte: 1999 yılında Shanghai kentinde düzenlenen Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nı ziyaret eden insanlar. (Fotoğraf: Lai Xiangdong/Xinhua)

Altta: Shanghai kentinde düzenlenen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 28 Nisan 2023. (Fotoğraf: Xin Mengchen/Xinhua)

Üstte: 1980'lerin başında Shanghai kentinde üç aile tarafından paylaşılan bir mutfak. (Fotoğraf: Ren Long/Xinhua)

Altta: Shanghai kentinde mutfağını temizleyen yaşlı bir bölge sakini, 23 Kasım 2021. (Fotoğraf: Liu Ying/Xinhua)

Üstte: 1980'lerin başında Shanghai kentinde toplu fotoğraf için poz veren modeller. (Fotoğraf: Zhou Xianduo/Xinhua)

Altta: Shanghai kentinde düzenlenen 2024 İlkbahar/Yaz Shanghai Moda Haftası'nda kreasyonları taşıyan modeller, 8 Ekim 2023. (Fotoğraf: Xin Mengchen/Xinhua)

Üstte: 1980 yılında Bahar Festivali öncesinde bir mağazada televizyon seçen müşteriler. (Fotoğraf: Zhang Ping/Xinhua)

Altta: Shanghai kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi Shanghai 2023 sırasında bir sanal gerçeklik cihazını deneyen insanlar, 28 Haziran 2023. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)

Üstte: Shanghai kentinde kahve içen insanlar, 26 Haziran 1986. (Fotoğraf: Xia Daoling/Xinhua)

Altta: Shanghai kentindeki kahve pazarında bir kahve makinesini deneyen ziyaretçi, 15 Eylül 2023. (Fotoğraf: Xin Mengchen/Xinhua)