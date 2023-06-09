Çin'de Yağmura Rağmen Buğday Hasadı Zamanında Gerçekleştirildi

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde yağmura maruz kalan buğday tarlalarında tarımsal makinelerle hasadın gerçekleştirilmesine yönelik zamanında çalışmalar yürütüldü. Eyalet, buğday hasadını etkileyecek şekilde uzun süreli yağış aldığından tahıl üretimindeki kayıpları en aza indirmek üzere ıslak tahıllar kurutuldu. Henan'daki çiftçiler, 8 Haziran itibarıyla yaklaşık 5,19 milyon hektar alanda buğday hasadı gerçekleştirdi. Bu da eyalette buğday ekilen arazinin yaklaşık yüzde 91'ine karşılık geliyor.