Çin'de Yağmura Rağmen Buğday Hasadı Zamanında Gerçekleştirildi
Ekonomi Haberleri
Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde yağmura maruz kalan buğday tarlalarında tarımsal makinelerle hasadın gerçekleştirilmesine yönelik zamanında çalışmalar yürütüldü. Eyalet, buğday hasadını etkileyecek şekilde uzun süreli yağış aldığından tahıl üretimindeki kayıpları en aza indirmek üzere ıslak tahıllar kurutuldu. Henan'daki çiftçiler, 8 Haziran itibarıyla yaklaşık 5,19 milyon hektar alanda buğday hasadı gerçekleştirdi. Bu da eyalette buğday ekilen arazinin yaklaşık yüzde 91'ine karşılık geliyor.
HUAXİAN, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde yağmura maruz kalan buğday tarlalarında tarımsal makinelerle hasadın gerçekleştirilmesine yönelik zamanında çalışmalar yürütüldü. Eyalet, buğday hasadını etkileyecek şekilde uzun süreli yağış aldığından tahıl üretimindeki kayıpları en aza indirmek üzere ıslak tahıllar kurutuldu.
Henan'daki çiftçiler, 8 Haziran itibarıyla yaklaşık 5,19 milyon hektar alanda buğday hasadı gerçekleştirdi. Bu da eyalette buğday ekilen arazinin yaklaşık yüzde 91'ine karşılık geliyor.figureIndex1figureIndex2figureIndex3figureIndex4figureIndex5figureIndex6figureIndex7figureIndex8figureIndex9figureIndex10
Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Huaxian ilçesine bağlı Yuanying köyünde bir kamyona buğday yükleyen hasat makinesi görülüyor, 7 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhang Haoran/Xinhua)