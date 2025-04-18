Cevdet Yılmaz: Hiçbir çiftçimizi kaderine terk etmeyeceğiz

Selçuk BAŞAR-Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, -CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tarım sigortası sisteminin kapsamını her geçen gün genişletiyor, afetlere karşı dirençli bir üretim altyapısını inşa etmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu kapsamda Meclis araştırması komisyonu kurulmasına dair karar, dünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Komisyon; yaşanan zirai don afetinin tüm yönleriyle ele alınması ve benzer afetlere karşı daha etkin önlemlerin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarına başlayacak. Toprağa emek veren her üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz, hiçbir çiftçimizi kaderine terk etmeyeceğiz" dedi.

Giresun'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde 'Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı' gerçekleştirildi. Çotanak Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin ve bölge illerin valilileri katıldı. Temelini yerel kalkınma hamlesinin oluşturduğu eylem planının tanıtım toplantısında, 'Tarımsal Sulamada Etkin Yönetim', 'Tarımda Gelir Artışı', 'Mavi Ekonomide Gelir Artışı' ve 'Turizm Odaklı Ekonomik Büyüme' olmak üzere 4 öncelikli dönüşüm programının detayları paylaşıldı. Toplantıda, yerel ve merkezi kamu kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, özel sektör ve STK'ların katılımıyla bölgesel konular da ele alındı.

'DOKAP, BÖLGESEL KALKINMAYI HIZLANDIRMAKTADIR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu bölge, fındık, çay, kivi ve bal gibi stratejik tarım ürünleri ile Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlarken, kıyı ticareti ve sanayi yatırımlarıyla da ekonomik çeşitliliği artırmaktadır. Yaylaları, tarihi dokusu ve doğal güzellikleri sayesinde turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olan DOKAP bölgesi, altyapı projeleriyle ulaşım ve lojistik imkanlarını geliştirerek bölgesel kalkınmayı hızlandırmaktadır. Bölgesel kalkınma, bizim için yalnızca ekonomik bir hedef olmanın ötesinde, kaynakların adil dağılımı, sosyal adaletin sağlanması ve toplumsal refahın artırılması açısından da öneme sahiptir. Bir ülkenin gerçek anlamda güçlü olabilmesi, tüm bölgelerinin potansiyelini harekete geçirmesiyle mümkündür" dedi.

'YENİ HEDEF, 209 MİLYAR TL TARIMSAL HASILA'

Bölgeye 22 yılda yaklaşık 1 trilyon liralık yatırım yapıldığını aktaran Yılmaz, "2004 yılında bölgeden yapılan ihracat 1,2 milyar dolar iken 2024 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 6,7 milyar dolara yükselmiştir. DOKAP bölgesini 2004 yılında 1,2 milyonun üzerinde turist ziyaret etmişken, 2023 yılında bu sayı yaklaşık 2,5 kat artarak 2,8 milyonu aşmıştır. Şimdi hedefimiz; 4,5 milyon turist. Aynı şekilde bölge genelinde 2004 yılında yaklaşık 11 bin olan yatak kapasitesi 2023 yılı sonunda yaklaşık 6 kat artarak 63 bini aşmıştır. Ülkemizin fındık ve çay gibi önemli tarım ürünlerinin üretim merkezlerinden biri olan DOKAP bölgesinde bitkisel üretim alanında tarımsal gelir 2024 yılında 166 milyar lirayı aşmıştır. Yeni hedef, 209 milyar TL tarımsal hasıla" diye konuştu.

'DETAYLI HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRMEKTE'

İklim değişikliği nedeniyle tarım ürünlerinde yaşanan zirai don kaynaklı hasara dikkati çeken Yılmaz, "Tarım ve Orman Bakanlığımızca sahada başlatılan detaylı hasar tespit çalışmaları aralıksız sürmekte; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerimizin zararlarının tazmini için gerekli destek mekanizmaları devreye alınmaktadır. Tarım sigortası sisteminin kapsamını her geçen gün genişletiyor, afetlere karşı dirençli bir üretim altyapısını inşa etmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu kapsamda Meclis araştırması komisyonu kurulmasına dair karar, dünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Komisyon; yaşanan zirai don afetinin tüm yönleriyle ele alınması ve benzer afetlere karşı daha etkin önlemlerin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarına başlayacak. Toprağa emek veren her üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz, hiçbir çiftçimizi kaderine terk etmeyeceğiz" dedi.

'BÖLGESEL KALKINMA ÇALIŞMALARINDA ÖNEMLİ BİR İVME YAKALAYACAĞIZ'

Bölgeye kazandırılan, sağlıktan, altyapıya, turizmden enerji yatırımlarına ilişkin veriler paylaşan Yılmaz, "DOKAP Eylem Planı ile bölgemizin turizm, tarım, sanayi ve sosyal alanlarındaki potansiyelini hayata geçirerek bölge ve ülke ekonomisine katkısını azami düzeye çıkaracak projeleri uygulamaya devam edeceğiz. Tarımsal üretimde verimliliği artırmayı ve tarım-sanayi entegrasyonunu geliştirmeyi amaçlıyoruz. Böylece üretimi cazip hale getirerek bölgesel kalkınma çalışmalarında önemli bir ivme yakalayacağız. Yeni DOKAP Eylem Planı ile toplamda 158 proje için 394 milyar TL kaynak ayrılması öngörülmüştür. Bu projelerle, bölgenin turizm, tarım, sanayi ve sosyal alanlarındaki potansiyelini en üst seviyeye çıkararak, Türkiye ekonomisine katkısını azami düzeye ulaştıracak projeleri uygulamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'KALKINMA HEDEFLERİNDE BÜYÜK İLERLEME KAYDETMİŞ BİR ÜLKE OLARAK ADIM ATIYORUZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da AK Parti hükümetlerinin 22 yıla asırlık bir başarı hikayesi sığdırdığını vurguladı. DOKAP illerinde 19 yeni OSB kurarak OSB sayısını 20'den 39'a çıkarıp, OSB'lerde 80 bin vatandaşa istihdam sağladıklarını belirten Bakan Kacır, "'Türkiye Yüzyılı'na, toplumsal refahını artırmış, kalkınma hedeflerinde büyük ilerleme kaydetmiş bir ülke olarak adım atıyoruz. Türkiye'nin üretim gücünü, iş gücü kapasitesini, ihracatını ve yenilikçi potansiyelini güçlü ve dinamik şehirlerle daha ileriye taşıma konusunda kararlıyız. Bu anlayışla devreye aldığımız program ve yatırımlarımızla; refahın ülke sathında dengeli bir şekilde dağılmasını sağlayacak projelere imza atıyoruz. DOKAP bölgemiz, tarihi İpek Yolu'nun önemli liman merkezlerinden olan Karadeniz Havzası ve Kafkasya'nın dünyaya açılan kapısıdır. Adeta lojistik bir üs olan, Türkiye'nin yeşil kuşağı DOKAP bölgesini, geçtiğimiz 22 yılda yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla buluşturduk" dedi.

EYLEM PLANLARININ DETAYLARINI PAYLAŞTI

Bölgesel kalkınmaya yeni bir ivme kazandıracak 2024-2028 DOKAP, DAP, GAP ve KOP Eylem Planlarının, 7 Mart 2025 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Bakan Kacır, şunları söyledi:

"Program doğrultusunda, DOKAP bölgesindeki su kaynaklarının verimli kullanımı ve sulanabilir tarım alanlarının payının artırılması amacıyla hayata geçecek projelerle hedeflerimiz; 2028'te bölgenin sulanabilir tarım arazisi varlığını 3 milyon dekardan 4 milyon 800 bin dekara, gölet sayısını 289'dan 309'a çıkarmaktır. 8,6 milyar lira bütçeli Tarımda Gelir Artışı Programının odağında, bölge şartlarına uygun tarımsal üretimin gerçekleştirilmesi ve verimliliğin artırılması yer alıyor. Bu başlıkta yürütülecek 17 projeyle; bölgemizin tarımsal gayri safi yurt içi hasılasını 130 milyardan 209 milyar liraya, ıslah edilen mera alanını 2,8 milyon dekardan 3,5 milyon dekara yükselteceğiz. Ayrıca bölgede gerçekleştirilen bal üretiminin 26 bin tondan 31 bin 500 tona yükselmesini hedefliyoruz."

'EKONOMİK POTANSİYELİ 'MAVİ EKONOMİDE GELİR ARTIŞI PROGRAMI' İLE HAREKETE GEÇİRECEĞİZ'

Eylem planı kapsamında 5 yıllık döneminde, yeşile yolculuğun merkezi olan bölgede turizm alanında 30,3 milyar lira kaynak aktarmayı hedeflediklerini duyuran Kacır, şöyle devam etti:

"Su ürünleri, deniz ve kıyı turizmi, deniz taşımacılığı ve gemi yapımı gibi, Karadeniz'le doğrudan bağlantılı ekonomik potansiyeli 'Mavi Ekonomide Gelir Artışı Programı' ile harekete geçireceğiz. Program ile bölgenin mavi ekonomi alanında koruma kullanma dengesi gözeterek etkin bir dönüşüm sağlamayı hedefliyoruz. 13,5 milyar lira bütçeli 'Mavi Ekonomide Gelir Artışı Programı' kapsamında; 2028 yılı sonuna kadar iç sulardaki su ürünleri üretimini 77 bin tona, su ürünleri ihracatı yapılan ülke sayısını 30'a yükseltmeyi hedefliyoruz. Yine program dahilinde, 3 yeni kıyı turizmi destinasyon alanını bölgemize kazandıracağız."

YEŞİL YOL PROJESİ

Karadeniz Bölgesi'nde, 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki 'Yeşil Yol' projesini nihayete erdirmeyi amaçladıklarını da kaydeden Kacır, "Bölgeye ziyarette bulunacak turist sayısını 2,8 milyondan 4,5 milyona yükseltmeyi ve geceleme sayısını ise 4,9 milyondan 9 milyona çıkarmayı planlıyoruz. Ayrıca Yerel Kalkınma Hamlesi teşvik programımız kapsamında yaklaşık 12 milyar liralık 44 yeni özel sektör yatırımını da bölgeye kazandıracağız. Ortaya koyduğumuz güçlü vizyon doğrultusunda, ülkemizin her köşesinde olduğu gibi DOKAP Bölgesi'nde de kalkınma hamlelerimizi kararlılıkla sürdürecek, bölgemizi ihya etmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.