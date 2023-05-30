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Çanakkale Ticaret Borsasında Yağlık Ayçiçeği 12,80 Liradan Satıldı

Çanakkale Ticaret Borsasında Yağlık Ayçiçeği 12,80 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 12,80 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Çanakkale Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 12,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Ayçiçeği (yağlık)Kg12,80HTS
Buğday (kırmızı sert)Kg6,50HTS
Kuru soğanKg5,62MTS
PatatesKg4,54MTS
Zeytinyağı (ham)Kg69,00MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg93,00MTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg76,75MTS
AkivadesKg92,92MTS
Kum şırnalıKg59,05MTS
İnek sütüLitre11,21MTS
Koyun sütüLitre19,90MTS
Keçi sütüLitre13,49MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Zeytinyağı Çanakkale Ekonomi Haberler

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