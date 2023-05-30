Çanakkale Ticaret Borsasında Yağlık Ayçiçeği 12,80 Liradan Satıldı
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Çanakkale Ticaret Borsası'nda yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 12,80 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Çanakkale Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 12,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|12,80
|HTS
|Buğday (kırmızı sert)
|Kg
|6,50
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|5,62
|MTS
|Patates
|Kg
|4,54
|MTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|69,00
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|93,00
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|76,75
|MTS
|Akivades
|Kg
|92,92
|MTS
|Kum şırnalı
|Kg
|59,05
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|11,21
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|19,90
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|13,49
|MTS
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Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi
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