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Çanakkale Ticaret Borsasında Sanayi Tipi Elma 5,07 TL'den Satıldı

Çanakkale Ticaret Borsasında Sanayi Tipi Elma 5,07 TL'den Satıldı

Ekonomi Haberleri

Çanakkale Ticaret Borsasında sanayi tipi elmanın kilogramı ortalama 5,07 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.

Çanakkale Ticaret Borsasında sanayi tipi elmanın kilogramı ortalama 5,07 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Elma (sanayi tipi)Kg5,07HTS
Mısır (yanık)Kg1,20MTS
Buğday (yemlik)Kg5,50MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg95,00MTS
ZeytinKg32,90MTS
PancarKg7,00MTS
LahanaKg5,50MTS
BaklaKg45,02MTS
FasulyeKg3,50MTS
IspanakKg10,00MTS
PırasaKg8,00MTS
RokaKg5,00MTS
Kuru naneKg4,00MTS
İnek sütüLitre10,74MTS
Koyun sütüLitre19,78MTS
Keçi sütüLitre13,99MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

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