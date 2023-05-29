Çanakkale Ticaret Borsasında Sanayi Tipi Elma 5,07 TL'den Satıldı
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Çanakkale Ticaret Borsasında sanayi tipi elmanın kilogramı ortalama 5,07 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.
Çanakkale Ticaret Borsasında sanayi tipi elmanın kilogramı ortalama 5,07 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Elma (sanayi tipi)
|Kg
|5,07
|HTS
|Mısır (yanık)
|Kg
|1,20
|MTS
|Buğday (yemlik)
|Kg
|5,50
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|95,00
|MTS
|Zeytin
|Kg
|32,90
|MTS
|Pancar
|Kg
|7,00
|MTS
|Lahana
|Kg
|5,50
|MTS
|Bakla
|Kg
|45,02
|MTS
|Fasulye
|Kg
|3,50
|MTS
|Ispanak
|Kg
|10,00
|MTS
|Pırasa
|Kg
|8,00
|MTS
|Roka
|Kg
|5,00
|MTS
|Kuru nane
|Kg
|4,00
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|10,74
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|19,78
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|13,99
|MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi
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