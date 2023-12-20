Çam Melkisi Mantarı Bayramiç Köylülerinin Geçim Kapısı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki köylerde toplanan ve bölgede 'çam melkisi' adıyla bilinen kanlıca mantarı köylünün geçim kapısı oldu. Mantar kilosu 70 ile 100 lira arasında satılıyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki köylerde toplanan ve bölgede 'çam melkisi' adıyla bilinen kanlıca mantarı köylünün geçim kapısı oldu. Mantar kilosu 70 ile 100 lira arasında satılıyor.

Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki köylerde toplanan mantarlar geçim kaynağı oldu. Önemli bir gelir kaynağı olan ayı mantarını toplamak için dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar, Kaz Dağları'na akın ediyor. İlçeye bağlı Alakeçi köyünde ise mantar alımına başlandı. Köye gelen mantar toptancıları, halk arasında bölgede 'çam melkisi' adıyla bilinen kanlıca mantarını, kilosunu 70 ile 100 TL arasında fiyatla alıyor. Perakende 50 TL'ye kadar düşen mantar fiyatları köylüye gelir kapısı olurken, pazarda satın alınan mantarlar evlerde lezzetli bir yemek çeşidi olarak sofralarda yerini alıyor.

Kaz Dağları'nda bol miktarda mantar topladıklarını belirten Fatih Akın, "Kaz Dağları'nda bol miktarda kanlıca mantarı topluyoruz. Hem mantar toplarken hem de sağlığımız için doğada spor yapma imkanı buluyoruz. Mantar fiyatları 50 TL'ye kadar düştü. Evlerdeki sofralar da mantar yemek çeşitleri ile renklendi" dedi. - ÇANAKKALE