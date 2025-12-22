Haberler

Cevizle yaşam şartları değişen köyde İstanbullular da bahçe kuruyor

Cevizle yaşam şartları değişen köyde İstanbullular da bahçe kuruyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnegöl'ün Konurlar Mahallesi'nde 20 yıl önce başlayan ceviz yetiştiriciliği, gençlerin ilgisini çekerek geri dönüşleri sağladı. Bugün mahallede 10 bin tonun üzerinde ceviz üretimi yapılıyor ve ceviz bahçeleri büyük ilgi görüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinin kırsal Konurlar Mahallesi'nde 20 yıl önce başlayan ceviz yetiştiriciliği özellikle gençlerin ilgisini çekti ve geri dönüşleri sağladı.

Tarımsal üretimde ürün deseni ve geniş alanlarıyla önde gelen İnegöl'de ceviz yetiştiriciliği 15-20 yılda çok gelişti.

Henüz tam verime ulaşmayan genç bahçelerin ağırlıkta olduğu ilçede 30 bin dekarı geçen alanda ceviz üretiliyor.

Hikaye 20 yıl önce başladı

İlçenin "Ceviz köyü" olarak anılan Konurlar Mahallesi'nin Muhtarı İlhami Uysal, daha önce tütün üretimiyle geçimlerini sağladıklarını belirterek, 20 yıl önce bir kişinin ceviz bahçesi kurmasıyla hikayenin başladığını anlattı.

Tütüne kadar daha az zahmetli görünen cevizin özellikle gençlere örnek olduğunu aktaran Uysal, zamanla ceviz bahçelerinin ve üretimin arttığını söyledi.

Bugün cevizde 3 bin 500 dekara ulaştıklarını dile getiren Uysal, "Bin 500 dekarı sulanabilir. Geri kalanı da mart ayında suya kavuşacak ve ceviz bahçelerinin tamamı sulanabilir olacak" dedi.

Yok satıyorlar

Uysal, mahallelerinde 10 bin tonun üzerinde ceviz üretildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yeşil ve tahta kabuk olarak satıyoruz. Ülkenin dört bir yanına gidiyor, yurt dışına bile gönderiliyor. Hasat ekimde başlar ekimde biter 15-20 gün sürer. Kasımda aralıkta ceviz bulamazsınız adeta yok satıyoruz. Yağlı ve lezzetli olduğu için çok ilgi görüyor. Bizim cevizden yemek için bir iki ay önceden sipariş vermeniz gerekiyor. Ceviz tomurcuğa geldiği zaman siparişler hızlanır ve ağustosta yoğunlaşır."

İstanbul, Trabzon ve Erzurum'dan bile gelin bahçe kurdular

Konurlar Mahallesi'nin ceviziyle ve bahçeleriyle ün yaptığını vurgulayan Uysal, "İş adamları ve neden bilmiyorum doktorlar ceviz bahçesi yatırımı yapıyorlar. Bursa'dan, İstanbul'dan, Trabzon ve Erzurum'dan bile gelip bahçe alanlar, boş tarla alıp sıfırdan bahçe kuranlar var. Bugün dönümü 300 ila 500 bin lira arasında fiyattan satılıyor" dedi.

Geçen yıl yeşil kabuklu olarak kilosunu 90-120 lira arasında sattıklarını belirten Uysal, "Bu yıl en düşüğü 120 liraydı ve 150 liraya kadar çıktı yeşil kabukluları. Tahta kabuk ise 130 liradan başlayıp 160 liraya kadar çıktı. Tütünde kalsaydık bu kadar kazanamazdık. Tütünde parasını bir yıl ekliyorduk. Cevizde ise hasat ettiğimiz gibi satıyoruz ve paramızı cebimize koyuyoruz." diye konuştu.

Gençler ilgi gösteriyor

Mahallede ceviz üretimine yönelik çok sayıda gençten biri olan 20 yaşındaki Mehmet Bali ise hem gençlerin dışarıya göçünü önlediğini hem de tersine göç başlattığını kaydetti.

Kendilerine ait 3 dönüm, kiralık 250 dönümde ceviz ürettiklerini anlatan Bali, "İnegöl merkezdeki bir mobilya fabrikasında kısa süre çalıştım. Sonra bırakıp geldim. Çiftçilik kendi işimiz kazanıyoruz en azından. Tarımda bu yıl birçok ürün olmamasına rağmen biz cevizden iyi kazandık" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun

MHP'den dikkat çeken öneri! Yüzlerce AVM zorda kalabilir
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
Torreira için verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
Icardi'den Hagi'ye mektup

Icardi'den Hagi'ye mektup
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir

Aman dikkat! Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir
Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı

Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı
Altın haftaya tarihi rekorla başladı

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
6 ay önce anne olmuştu… Cemal Özgörkey'in yeğeni Leyla Mizrahi hayatını kaybetti

Yeni anne olmuştu, acı haber geldi! Özgörkey ailesinin büyük kaybı
title