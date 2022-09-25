Bursa ekonomi haberi... Bursa'nın en büyük firmaları belli oldu

Bursa'da en büyük firmalar belli oldu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) kent ekonomisine ışık tutmak amacıyla bu yıl 25'inci kez düzenlediği 'Bursa 250 Büyük Firma Araştırması-2021' sonuçlarına göre net satışlarıyla ilk 3 sırada Oyak Renault, TOFAŞ ve Borçelik yer aldı. Listeye giren firmaların öz kaynaklardan aktiflerine, vergi öncesi dönem karlarından FAVÖK değerlerine, istihdamdan ihracata kadar tüm göstergelerde yüksek bir artış performansı sergilediğini belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasının krizlere teslim olmak yerine fırsatlara odaklanarak, kent ve ülke ekonomisine katkılarını artırarak sürdürdüğünü söyledi.

BTSO'nun Türkiye'nin en geniş saha araştırmalarından biri olarak çeyrek asırdan bu yana düzenlediği 'Bursa 250 Büyük Firma Araştırması'nın 2021 yılı sonuçları belli oldu. Firmaların net satışlarıyla sıralandığı araştırma sonuçlarına göre ilk sırayı önceki iki yılda olduğu gibi yine Oyak Renault aldı. Oyak Renault'un net satış rakamı 34,4 milyar TL olarak kaydedilirken, ikinci sırayı 31,9 milyar TL ile TOFAŞ, üçüncü sırayı ise 16,1 milyar TL ile Borçelik aldı. Bu firmaları sırasıyla TGS Dış Ticaret, Bosch, Limak Uludağ Elektrik, Sütaş, Asil Çelik ve Pro Yem takip etti. İlk 10'da yer alan bir firma ise adının açıklanmasını istemedi.

Son 10 yılın en yüksek artış hızı

Küresel ölçekte son 100 yılın en büyük krizi olarak tanımlanan pandeminin gölgesinde faaliyetlerini sürdüren firmalar, buna karşın tüm ekonomik göstergelerde üstün bir performans sergiledi. Bursa 250 Büyük Firma Araştırması'nda 2021 yılı verilerine göre cirosu 1 milyar TL'nin üzerinde olan şirket sayısı 50'ye yükseldi. 2020 yılında söz konusu firma sayısı 27 idi. İhracattaki güçlü büyüme, döviz kurlarındaki artış ve yüksek enflasyonun etkisiyle 250 Büyük Firmanın net satışları son 10 yılın en hızlı artış oranı olan yüzde 62,8 ile 307 milyar 846 milyon TL'ye ulaştı. Söz konusu rakamın yüzde 70'ini ise listedeki ilk 50 firma gerçekleştirdi.

Bursa 250 Büyük Firma Araştırması'nda yer alan kuruluşların sektörel dağılımında ise 61 firma ile otomotiv yan sanayi başı çekiyor. Listedeki firmaların 45'i tekstil sektöründe, 30'u ise gıda, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteriyor. Otomotiv yan sanayi firmalarının net satışlara katkısı 54,6 milyar TL, gıda, tarım ve hayvancılık sektör temsilcilerinin 31,5 milyar TL, tekstil sektör temsilcilerinin ise 31,3 milyar TL oldu.

Kar eden firma sayısı azaldı, kar oranları arttı

250 Büyük Firma Araştırması'na göre listede 2020 yılında kar eden firma sayısı 224 iken, bu sayı 2021 yılında 217'ye geriledi. Buna karşın 250 firmanın karlılıkları bir önceki yıla göre yüzde 137,8 artışla 32 milyar TL'ye yükseldi. Bursa'nın 2021 yılında yaptığı 16 milyar dolarlık ihracatın da 12,5 milyar dolarını listede yer alan firmalar gerçekleştirdi. Listedeki firmalar 2020 yılında ise 9,8 milyar dolarlık ihracata imza atmıştı.

250 firma 12 bin yeni istihdam oluşturdu

250 büyük firma tarafından oluşturulan katma değer 2020 yılında 30,6 milyar TL iken, bu rakam 2021 yılında 56 milyar TL'ye yükseldi. Söz konusu firmaların bir önceki yıla kıyasla öz kaynakları 49,9 milyar TL'den 82 milyar TL'ye, aktif büyüklükleri 145,7 milyar TL'den 239 milyar TL'ye, vergi öncesi dönem karları 12,6 milyar TL'den 30 milyar TL'ye, üretimden satışları da 139,4 milyar TL'den 214,2 milyar TL'ye ulaştı. 250 firmanın 149 bin olan ücretli çalışan sayısı da geçen yıl 161 binin üzerine çıktı. Böylece 250 firmanın son bir yılda oluşturduğu yeni istihdam sayısı 12 bin oldu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin hedeflerine liderlik eden Bursa'da kent ekonomisine ışık tutmak amacıyla 'Bursa 250 Büyük Firma Araştırması'nı bu yıl 25'inci kez gerçekleştirdiklerini söyledi. Burkay, "Ortaya çıkan tabloya göre yapacağımız çalışmalar için de yol gösterici nitelikte olan Bursa 250 Büyük Firma Araştırmamıza katkı sağlayan tüm firmalarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

Risklere rağmen yüksek performans

Küresel ekonominin son iki yıldan bu yana başta pandemi olmak üzere etkileri devam eden büyük felaketler, savaşlar ve jeopolitik risklerle mücadele içinde olduğunu belirten Burkay, "En büyük ihracat pazarlarımızda da başta enerji ve gıda krizlerinin tetiklediği rekor seviyedeki enflasyon oranları tüm hesapları alt üst etti. Ancak bütün bu olumsuzluklara karşın firmalarımız, bugüne kadar olduğu gibi, bir gün bile umutsuzluğa kapılmadan, yeni istihdam alanları oluşturmaya, üretmeye ve ihracat yapmaya devam etti. 2021 yılında hemen hemen tüm sektörlerimiz, net satışlarından katma değere, öz kaynaklarından aktiflerine, dönem karlarından FAVÖK değerlerine, istihdamdan ihracata kadar tüm göstergelerde yüksek bir performans sergiledi" ifadelerini kullandı.

Bursa iş dünyasının gerek yurt içinde gerekse de yurt dışı pazarlarında oluşan talebe hızlı cevap verebilme kabiliyetleriyle öne çıkarak, Türkiye ekonomisine yüksek düzeyde katkı sunmayı sürdürdüğünü dile getiren İbrahim Burkay, "Krizlere teslim olmak yerine fırsatlara odaklanan, birlik ve dayanışma içinde hareket ederek, milletimizin refahı ve ülkemizin idealleri doğrultusunda fedakarca çalışan tüm girişimcilerimizi yürekten kutluyorum. Listede yer alma başarısı gösteren firmalarımızı da ayrıca tebrik ediyorum" diye konuştu.

Ölçek kullanımı ve kaynak verimliliği önemli

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, tedarik zincirlerinde bölgesel çözümlerin Bursa gibi üretim şehirlerini daha da stratejik bir noktaya taşıdığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"2021 yılının son diliminden itibaren artan enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanma firmalarımızın işletme sermayesi ihtiyacını artırdı. Girdilerin tedarikinde güvenlik ve fiyat dalgalanmalarına karşı risk yönetiminin öne çıktığı, enerji fiyatları ve maliyetlerinin de tüm dünya genelinde yüksek seviyede devam ettiği bir süreçten geçiyoruz. Bu nedenle üretimde ölçek kullanımı ve kaynak verimliliği her zamankinden daha da önemli hale geldi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak iş dünyamızın sorunlarına proaktif bir yaklaşımla çözüm üretmek ve firmalarımızın bu süreci en az hasarla atlatmalarını sağlamak için çalışmayı sürdüreceğiz. Değişen tedarik yapısının da sunduğu fırsatlarla Bursa'mıza yeni yatırım alanları kazandırdığımız ve firmalarımızı yeni nesil teşviklerle desteklediğimiz takdirde çok daha güçlü bir büyüme hamlesi gerçekleştirebiliriz. Bunun da yolu mekansal planlamadan geçiyor."

Bursa 250 Büyük Firma Araştırması'nın sonuçları www.ilk250.org.tr uzantılı internet sitesi üzerinden de incelenebiliyor. - BURSA