Bursa'da Hızlı Prototipleme Merkezi Girişimcilere Destek Oluyor

Bursa'da katma değeri yüksek ürünlerin imalatına yönelik hızlı ve düşük maliyette ilk ve en tipik örnek hizmeti sunmak amacıyla Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) desteğiyle hayata geçirilen hızlı prototipleme merkezi, bölgedeki girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesine destek oluyor.

BEBKA'nın Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı kapsamında, 2023 yılında Ulutek Teknopark bünyesindeki firmalara, akademisyen ve üniversite öğrencilerine, bölgedeki girişimcilere, startuplara ve sanayi kuruluşlarına, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesine yönelik hızlı ve düşük maliyette prototipleme hizmeti sunmak amacıyla Ulutek Promer Hızlı Prototipleme Merkezi kuruldu.

CNC, torna ve freze tezgahları, CAD/CAM yazılımı, 3D yazıcılar, kaynak makinesi gibi makine ve ekipmanlarla hizmet veren hızlı prototipleme merkezinden Ulutek Teknopark'ta faaliyet gösteren Ar-Ge firmaları, girişimciler, tasarım merkezleri, üniversitenin akademisyen ve öğrencileri ile KOBİ'ler faydalanıyor.

Merkez, bölgenin yenilik odaklı gelişmesine, bilgi ve teknoloji üretimine, bölgedeki girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesine, yeni fikirlerin hayata geçirilmesine katkı sunuyor.

"Merkezde şu ana kadar 406 prototip parça üretimi gerçekleşti"

BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, AA muhabirine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren BEBKA'nın destekleriyle hayata geçirilen Ulutek Promer Hızlı Prototipleme Merkezi'nin yenilikçi ve katma değerli ürünlerin üretilmesine destek vermek amacıyla kurulduğunu söyledi.

Merkezde öncelikle girişimcilere, teknopark bünyesinde yer alan startuplara, akademisyen ve öğrencilere hizmet verildiğini aktaran Bayram, "Merkezde şu ana kadar 406 prototip parça üretimi gerçekleştirildi. Merkezin sorumlusu olarak genç bir mühendis istihdam edildi. Bunun dışında 2 patent, 2 faydalı model, 2 endüstriyel ürün ve 2 de marka çalışmalarına yönelik prototip parça üretildi." dedi.

"Merkez hem hız kazandıran hem de maliyeti düşüren bir rol oynuyor"

Bayram, merkezde girişimcilerin prototipleri hızlı ve düşük maliyetle üretmelerine imkan sağlayan gerekli elektronik ve mekanik altyapının sağlandığını belirtti.

Bu sayede girişimcilerin hızlı bir şekilde ürün üretimine geçebildiğini dile getiren Bayram, şöyle devam etti:

"Ürün üretmek isteyen bir girişimcinin ilk etapta yapması gereken iş prototipini gerçekleştirmek. Bu tür merkezler olmadığı takdirde girişimci sanayiye veya tanıdığı işletmelere, atölyeye gidip bu prototipleri üretme yoluna gidiyor. Bu da hem zaman hem de maliyet açısından girişimcinin aleyhine oluyor. Bu açıdan merkez hem hız kazandıran hem de maliyeti düşüren bir rol oynuyor."

"Hedefimiz yüksek katma değerli, yüksek teknolojili ürünler üretmek"

Merkezin kuruluş amacının, devletin yüksek teknolojili ve katma değerli ürünlerin üretilmesi konusundaki bakış açısıyla birebir örtüştüğüne işaret eden Bayram, Bu tür çalışmalar ve desteklerin ulusal girişimcilik stratejilerine uygun bir şekilde oluşturulduğunu söyledi.

Bayram, diğer bölgelerde de girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi için bu tür altyapılara yatırımlar yapıldığına işaret ederek, özellikle bölgelerinde girişimcilik ekosistemini geliştirmek için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Bu noktada hayata geçirdikleri bölgesel girişim sermayesi desteğiyle girişimcilerin yatırımlara ulaşması noktasında ciddi bir katkı sağlayacaklarını dile getiren Bayram, şunları söyledi:

"Bundan sonraki süreçte de girişimcilerin yatırıma ulaşması ve ürünlerini pazarlamaları noktasında ihtiyaç duydukları alanlarda destek vermeye devam edeceğiz. Hedefimiz yüksek katma değerli, yüksek teknolojili ürünler üretmek. Bu noktada geleneksel girişimcilikten ziyade daha çok teknoloji odaklı girişimciliğe yönelik teşvikler, destekler verilmekte. BEBKA olarak teknoloji odaklı, daha yüksek katma değer üreten girişimleri desteklemeye çalışıyoruz."

"TEKNOFEST'e katılacak öğrencilerin imalatlarına da yardımcı olabiliyoruz"

Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz de yerli ve milli üretimi desteklemek, yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla prototipleme merkezinin kurulduğunu belirtti.

Bu merkezi oluştururken BEBKA'dan destek aldıklarını belirten Karagöz, bu destek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na teşekkür ettiklerini ifade etti.

Merkezi oluştururken en çok kullanılan makine ve teçhizatları temin ettiklerini anlatan Karagöz, şöyle konuştu:

"Zaman içinde ihtiyaç oluştukça yeni makinelerle bu merkezimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Merkez öncelikle teknoparkta olan firmaların prototip ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kuruldu. Ancak bunlarla yetinmiyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerinin projelerine, TEKNOFEST'e katılacak öğrencilerin imalatlarına da yardımcı olabiliyoruz. Onların projelerini gerçekleştirmelerine katkı sağlayabiliyoruz. Akademisyenlerin projelerine ve prototipleme ihtiyaçlarına cevap verebiliyoruz. Bunun haricinde BEBKA bölgesindeki firmalara da açığız. Bursa, Eskişehir ve Bilecik'teki teknoparkların prototipleme ihtiyaçlarını da karşılama amacındayız."