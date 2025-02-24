Bursa'da 'Afrika Ticaret Fırsatları' Semineri Düzenlendi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde çalışmaları devam eden Bebek ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörü UR-GE Projeleri kapsamında ' Afrika Ticaret Fırsatları' semineri düzenlendi. Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu, 1.5 milyar insanın yaşadığı Afrika'da her 100 birim ürünün 87'sinin kıta dışından ithal edildiğini belirterek, KOBİ'lerin Afrika kıtasındaki fırsatlara odaklanması gerektiğini söyledi.

BTSO Ana Hizmet Binası'nda düzenlenen programa, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak ve BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, BEKSİAD Başkan Yardımcısı Mehmet Beyazıt ile sektör temsilcileri katıldı. BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO olarak sektörlerin dünyaya açılması noktasında önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

"Daralmayan tek pazar Afrika"

İsmail Kuş, UR-GE projelerinin firmaların dış ticaret hacminin artmasına ve yeni ihracat pazarlarında var olmasına katkı sağladığını vurguladı. İsmail Kuş, dünya genelinde ekonomik olarak ciddi daralmanın olduğunu belirterek, "Bu süreçte firmalarımızın ihracatını sürdürebilmeleri için alternatif pazarlara yönelmeleri gerekiyor. Bugün Afrika pazarındaki fırsatları dinledik. Dünyanın tüm bölgelerindeki daralma yaşanırken, daralma olmayan tek bölge Afrika bölgesidir. Afrika kıtası sektörler için büyük fırsatlar sunan bir pazar. Bundan sonraki süreçte Afrika pazarında ön almamız gerekiyor. Bizler BTSO olarak üyelerimizin farklı pazarlarda ihracatçı olması için çalışmalar yürüteceğiz." dedi.

"Afrika kıtası her 100 birimin 87'sini ithal ediyor"

Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu programda, Afrika ekonomisinin son durumu ve bebe çocuk konfeksiyonu sektörü için sunduğu fırsatlara ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Türkiye'nin üretici, genç ve dinamik bir yapıya sahip ülke olduğunu belirten Bengisu, Afrika kıtasının Türk iş dünyası için büyük fırsatlar barındırdığını söyledi. Bengisu, 1.5 milyar insanın yaşadığı, 54 farklı ülkeden oluşan Afrika kıtasında her 100 birim ürünün 87'sinin kıta dışından ithal edildiğini söyledi. Türkiye'nin Afrika kıtasındaki ihracat varlığının mutlaka artması gerektiğini belirten Bengisu, "Afrika kıtasında Türkiye, Hindistan, Çin ve AB ülkeleri ile yarışıyor. Bu ülkelerdeki KOBİ'lerin ihracata olan katkısına baktığınızda yüzde 45 ile 65 arasında değişen orana sahip. Bizim güçlü KOBİ'lere yeni iş fırsatları sunmamız gerekiyor. Bu açıdan o pazarlardan en kolayı ve en hızlısı Türkiye ile ilişkileri iyi olan Afrika ülkeleridir" ifadelerini kullandı.

"Bebe ve çocuk konfeksiyonunda 4 milyar dolarlık bir pazar"

Bengisu, Türkiye'nin bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü temsilcilerinin katılımıyla verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şöyle devam etti: "Sektörel olarak bebe ve çocuk sektörünün Afrika kıtasında bugün ulaştığı 4 milyar dolarlık büyüklüğün ne anlam ifade ettiğini, büyük firmaların şu anda Afrika'da nasıl yerelleştiğini ve sahaya indiğini, buradan örnek bir modelle Bursa'mızın UR-GE kümelenmesi ile birlikte Afrika'da ihracatını artırabilecek strateji konu başlıklarını ele aldık. BTSO'nun kurduğu UR-GE kümelenmesinin ne kadar doğru, donanımlı ve bilgiye sahip firmalarla kurulduğunu gördük."

"BTSO, firmaları ihracata teşvik ediyor"

BTSO'nun iş dünyasına yönelik ihracatı teşvik eden önemli projeleri gerçekleştirdiğini yakından takip ettiğini belirten Bengisu, "Özellikle BTSO'nun her sektör özelinde çalışmalar yaptığını görüyoruz. Kimi zaman mermer kimi zaman inşaat kimi zaman tekstil sektörüne yönelik çalışmalar yaptığını görüyorum. BTSO baktığınız zaman şehrin ekonomisinin ve üretiminin bacaklarını oluşturan bütün akslara eşit bir şekilde fırsat oluşturmaya çalışan önemli bir vizyon ortaya koyan bir kurum. Hem donanımlılar hem de bir uzmanlık merkezi gibi çalışıyorlar. Dünya pazarlarına açılmak için elinden geleni yapan BTSO'ya Türkiye ihracatına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

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