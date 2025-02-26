BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: "Döviz cinsi borçlanmanın önündeki engeller kaldırılmalı"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, piyasalarda döviz borçlanma önündeki engellerin kalkması gerektiğini söyledi. İbrahim Burkay, "Özellikle dövizdeki dalgalanmaların yaşandığı dönemde tedbir uygulamak doğruydu ama bizim artık para politikasını maliye politikası ile destekleyerek yola devam etmemiz lazım" dedi.

BTSO Şubat Ayı Meclis Toplantısı Oda Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur'un başkanlığında, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda ekonomideki gelişmeler ile Odanın proje ve çalışmaları görüşüldü. Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, son yıllarda küresel ekonomide çok büyük dalgalanmaların meydana geldiğini söyledi. Özellikle Donald Trump'ın ABD Başkanlığı koltuğuna yeniden oturmasıyla başlayan sürecin etkilerinin tüm dünyada hissedildiğini ifade eden Başkan Burkay, siyasetten ekonomiye, ticaretten sermayeye kadar her alanda müthiş bir değişim ve dönüşüm yaşandığını ifade etti. Türkiye'nin bu süreci çok iyi okuması gerektiğini ifade eden Başkan Burkay, "Biz ülke olarak tarih boyunca hiç kolay işlerin içinde olmadık. Özellikle bulunduğumuz coğrafi konum itibariyle, komşularımızın durumu ve tarihimizin bize yüklediği sorumluluğun gereği olarak hep zorları başardık. Türkiye, inşallah dünyanın yeniden şekillendiği bu süreçten de başarıyla çıkacaktır" diye konuştu.

Ekonomideki zorlukların sadece Türkiye'de değil G-7 ülkeleri de dahil olmak üzere tüm dünyada yaşandığını ifade eden Burkay, ekonomik buhranın yılın üçüncü çeyreğine kadar devam edeceğini öngördüklerini kaydetti. İbrahim Burkay, temel görevlerinin yüzde 98'ini KOBİ'lerin oluşturduğu 57 bin BTSO üyesinin bu süreci en az hasarla atlatmalarını sağlamak olduğunu belirterek, "Bunun için 155 meclis üyemizin tamamı, komite başkanlarımız ve komite üyelerimiz, sektörlerini ilgilendiren konularda başta yerelde olmak üzere en üst makamlarla görüşüyor, meselelerini anlatıyor. Toplantılar ve kurum ziyaretleri gerçekleştiriyor. Bursa iş dünyasını layıkıyla temsil eden bir yapıya kavuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, birlik ve beraberliği ile Türkiye'ye örnek oluyor. Bu tamamen yönetişim modeli ile alakalı. Sektörlerinin gerçek sahibi olan, alanında uzman isimlerin yer aldığı BTSO Meclisimizin yapmış olduğu çalışmalardan gurur duyuyorum. Tüm meclis üyelerimizi gayretleri için kutluyorum" şeklinde konuştu.

Bursa'da KOBİ'lerin karşılaştığı sorunlara da değinen Başkan Burkay, KOBİ OSB konusunun 7 yıldan fazla bir süredir gündemlerinde olduğunu hatırlattı. KOBİ Konseyi'nin şehrin tüm paydaşları ile bir araya gelerek bu konuda kamuoyu oluşturmayı hedeflediğini belirten Burkay, "Şehrin içindeki plansız üretim alanlarında yangın çıkıyor ancak müdahale edemiyorsunuz. O bölgeye ne itfaiye ne ambulans girebiliyor. Kent olarak bunu yaşamak zorunda değiliz. Bunun için yapmamız gereken tek şey planlama." dedi.

KOBİ'lere yönelik devreye alınan yeni destek programlarından bahseden Başkan Burkay, daha çok BTSO üyesinin bu desteklerden faydalanması gerektiğini ifade etti. Burkay, "Şu anda finansmana erişim hiç kolay değil. Bu anlamda 50 milyon lira üst limitli ve 36 aya kadar vadeli finansman için 20 puanlık geri ödemesiz faiz desteği sağlanan Küresel Rekabetçilik Destek Programı ve Kapasite Geliştirme Destek Programı işletmelerimiz için çok önemli. Ayrıca Dijital Dönüşüm Destekleri ve konfeksiyon, tekstil, deri ve mobilya sektörlerindeki KOBİ'lerimize çalışan başına aylık 2 bin 500 liraya kadar destek sağlanan İstihdamı Koruma Programı da üyelerimizin mutlaka başvurması gereken destek programları. Bu desteklere ilişkin yakın zamanda bir bilgilendirme toplantısı da düzenlemeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Ekonomi yönetiminin para ve maliye politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Burkay, Merkez Bankası'nın döviz rezervinde tarihi zirvelere ulaştığını belirtti. Krizin başladığı dönemde dolarizasyon tedbirlerinin alındığını söyleyen Başkan Burkay, artık piyasalarda döviz borçlanma önündeki engellerin kalkması gerektiğini ifade etti. "Direkt ihracatçı olmayan ama ihracatçıya çalışan şirketlerimizin döviz bazlı borçlanmalarının önünü açmak lazım" diyen İbrahim Burkay şöyle devam etti:

"Bu konuda her platformda taleplerimizi dillendiriyoruz. Tedbir ayrı politika ayrı. Özellikle dövizdeki dalgalanmaların yaşandığı dönemde tedbir uygulamak doğruydu ama bizim artık sadece para politikaları değil mali politikalarla bu programı güçlendirerek yola devam etmemiz lazım."

İbrahim Burkay, BTSO'nun çalışmaları ile Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi. Odanın 57 bini aşkın üyesi ile Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşları arasında yer aldığını ifade eden Burkay, "2013'ten bu yana ortaya koyduğumuz mottolar aslında başarıya giden yolu en iyi şekilde anlatıyor. Başlangıçta bir vizyon ortaya koymak gerekiyordu. Projelerimizin başarılı olması için ortak aklın eseri olması gerekir. Bu yüzden 'Ortak Aklın Gücüyle Geleceğin Kentine' mottosunu belirledik. Sonrasında bu projelerin Bursa'ya ait olması yeterli değil, devletimizi yöneten aklın, ülkemize çizdiği vizyona hizmet eden projelerin olması lazımdı. Makro düzeydeki strateji planlara uyum sağlayacak proje vizyonunu ortaya koyduk. 'Bursa Büyürse Türkiye Büyür' dedik ve TEKNOSAB, GUHEM, BUTEKOM, Bursa Business School bunların neticesinde kentimizde hayat buldu" dedi.

'Kendine İnan Ülkene Güven' mottosunu ise dünyada güven bunalımının yaşandığı bir dönemde ortaya koyduklarını belirten Burkay, "Şükürler olsun biz 10 yıldır icraat yapıyoruz. İşte kısa süre önce kuruluşunu tamamladığımız TEKNOSAB Lojistik Teknopark Girişim Sermayesi Yatırım Fonumuz Türkiye'nin en büyük fonu haline geldi. Aslında bu bizlere, BTSO'ya ve ülkemize olan güvenin bir eseri. Bizim başarımızın en büyük temeli birlik beraberliğimiz. Hep birlikte güveni inşa edeceğiz. Bunun en büyük mimarları bizler olacağız inşallah" diye ifade etti.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Türkiye'nin son birkaç yılda pandemi, doğal afetler ve küresel ekonomik dalgalanmalardan kaynaklanan zorluklar yaşadığını belirterek, "Belki de başka hiçbir ülke iş dünyasının altından kalkamayacağı yükleri sırtlandık ancak çok şükür ayakta kalmayı başardık. Bugün artık tüm bu sıkıntıları aşarak ekonomik toparlanmanın güçlü sinyallerini almaya başladığımız bir döneme doğru ilerliyoruz. Bu süreçte bizleri bir arada tutan ve eskisinden de güçlü kılan en önemli unsur, birliğimiz ve beraberliğimiz oldu. Bizler biliyoruz ki şehrimizin ve ülkemizin refahı bir ve beraber olanların gayretinde saklıdır. Odamız, ne mutlu ki bunu en güzel şekliyle gerçekleştiren kurumların başında yer almaktadır. Bu çatı altında sergilediğimiz örnek birliktelik diğer şehirlerimize de rol model oluşturmakta. Bu birlikteliğe katkı sağlayan ve ekonomimize değer katan tüm meclis üyelerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi. - BURSA