BTSO, UR-GE projeleri ile Türk tekstilini Los Angeles'ta tanıttı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) giysilik kumaş sektörüne yönelik yürüttüğü iki UR-GE projesinde yer alan 24 firma, Los Angeles Tekstil Fuarı'na (LA Textile Show) katıldı. Milli Katılım Organizasyonu kapsamında ABD'de stant açan firmalar, BTSO'nun yurt dışı pazarlama faaliyetleri sayesinde yeni iş bağlantıları kurarak ihracatlarını artırma fırsatı yakaladı.

Dünyanın en büyük tekstil tedarikçileri arasında yer alan Türkiye, küresel pazarlardaki etkinliğini artırmaya devam ediyor. Türkiye'de tekstilin başkenti olarak kabul edilen Bursa, ABD pazarına yönelik ihracat hamlelerine hız verdi. BTSO'nun giysilik kumaş sektörüne yönelik hayata geçirdiği iki UR-GE projesi kapsamında 24 firmanın yeni durağı ABD'nin Los Angeles kenti oldu. BTSO'nun UR-GE üyeleri, moda tasarımcılarından ürün geliştirme ekiplerine, kumaş tedarik profesyonellerinden perakendecilere, marka yöneticilerinden modacılara kadar sektörün tüm paydaşlarını buluşturan LA Textile Show'a, Uludağ İhracatçılar Birliği (UİB) organizatörlüğünde Milli Katılım Organizasyonu kapsamında katıldı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO'nun uluslararası fuar organizasyonlarıyla firmaları küresel pazarlara taşımaya devam ettiğini belirterek, sektörün büyümesi ve ihracatta sürdürülebilir başarı yakalayabilmesi için dış pazarlarda etkin olmanın önemine dikkat çekti. Türkiye'nin tekstil ve hazır giyim sektöründe dünya çapında önemli bir konuma sahip olduğunu vurgulayan İsmail Kuş, bu gücü daha da ileriye taşımak için ihracata dayalı büyüme modelinin kritik rol oynadığını ifade etti. İsmail Kuş, "BTSO olarak firmalarımızın uluslararası alanda daha güçlü hale gelmesi için destek vermeyi sürdüreceğiz. ABD pazarı, firmalarımız için önemli bir çıkış noktası olmayı sürdürüyor ve biz de bu süreçte onların yanında olmaya devam edeceğiz. Ticaret Bakanlığımıza sundukları destekler için teşekkür ediyoruz" dedi.

"Tasarım yeteneğimizle zorlukları aşarız"

BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun, sektörün artan maliyetler ve daralan ana pazarlar nedeniyle sancılı bir dönemden geçtiğini söyledi. Buna mukabil, küresel pazarlara açılmanın firmalar için önemli bir çıkış noktası sunduğunu ifade eden Uçkun, Türkiye'nin tekstil üretim kapasitesi, yenilikçi ürünleri ve tasarım gücüyle dünya çapında güçlü bir oyuncu olduğunu belirterek, "İçinde bulunduğumuz zorlukları aşacağımıza inanıyorum. Bu kapsamda prestijli fuarlar çok kıymetli. BTSO'nun yürüttüğü projeler sayesinde firmalarımız, uluslararası pazarlarda daha fazla yer ediniyor" dedi.

"Yeşil dönüşüme entegre olmalıyız"

BTSO Meclis Üyesi Mesut Okyay, LA Textile Show'da sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretim modellzerinin öne çıktığını belirtti. Yeşil üretim anlayışının sektörde kalıcı bir dönüşüm oluşturduğunu ve rekabetin temel unsurlarından biri haline geldiğini vurgulayan Okyay, şunları söyledi: "Dünya artık sadece kaliteli ve rekabetçi fiyatlara sahip ürünler değil, aynı zamanda doğaya duyarlı üretim süreçleri talep ediyor. Bursa, tekstil üretiminde zaten köklü bir geleneğe sahip ancak bu geleneği yeşil üretimle birleştirmeliyiz. Düşük karbon ayak izi, sürdürülebilir ham maddeler ve enerji verimliliği odaklı üretim, geleceğin en önemli rekabet unsurları olacak. Firmalarımızın bu dönüşüme hızla adapte olması gerekiyor." Okyay, BTSO'nun uluslararası organizasyonlarla firmaların küresel pazardaki varlığını güçlendirdiğini ve bu vizyonun Türkiye'deki diğer oda ve borsalar için de örnek teşkil ettiğini de sözlerine ekledi.

"Türk Tekstili küresel pazarda daha fazla hissediliyor"

BTSO Meclis Üyesi Serdal Gülmez, uluslararası organizasyonların firmalara sadece yeni ticari bağlantılar kazandırmadığını, aynı zamanda küresel pazardaki rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olduğunu belirtti. Serdal Gülmez, "Türk tekstil sektörü, yenilikçi üretim anlayışı, kaliteli ürünleri ve küresel trendleri takip eden yapısıyla dünya pazarlarında kendine güçlü bir yer edindi. BTSO'nun firmalara sağladığı destekle, sektörümüz uluslararası arenada daha ileriye taşınıyor. Bu tür fuarlar, hem markalaşma hem de küresel pazarda konumlanma açısından büyük fırsatlar sunuyor" diye konuştu.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Ticaret Ataşeleri Ali Said Dolu ve Merve Tüzer Kaya, fuarı ziyaret ederek Bursalı firmalarla bir araya geldi. Los Angeles'taki ticaret fırsatları, iş birliği imkanları ve sektörün ABD pazarındaki konumu üzerine değerlendirmelerde bulunan Ticaret Ataşeleri, Bursa firmalarının yurt dışı pazarlardaki gücünü artırmak için atılması gereken adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

1993 yılından bu yana düzenlenen LA Textile Show, dünya genelinden moda tasarımcılarını, ürün geliştirme ekiplerini, kumaş tedarikçilerini ve tekstil sektörünün önde gelen profesyonellerini bir araya getiren önemli bir organizasyon olarak dikkat çekiyor. Yılda iki kez Los Angeles Moda Bölgesi'nde düzenlenen etkinlik, inovatif ve sürdürülebilir tekstil çözümleriyle sektöre yön veren firmaları bir araya getiriyor. - BURSA