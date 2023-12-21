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Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ÇKS Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yaptı

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Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Kandilli Köyü'nde Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, 2024 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi yönetmelik değişikliği, tarımsal desteklemeler ve kayıt altına alınabilen araziler gibi konular ele alındı.

Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Kandilli Köyü'nde Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda, Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu ve teknik personel tarafından üreticilere, 2024 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇSK) yönetmelik değişikliği, tarımsal desteklemeler, tarımsal üretimin planlanması, sözleşmeli üretim ve özellikle daha önce tarımsal faaliyet yapılıp mülkiyet ve mirasçılık nedeniyle ÇKS'ye kaydedilemeyen arazilerin yapılan yönetmelik değişikliği ile kayıt altına alınabildiği konularında bilgiler verildi. Tarımsal desteklemelerden faydalanmak isteyen üreticilerin son tarih olan 02 Ocak 2024'e kadar ÇKS kaydının yaptırılması konusuna vurgu yapıldı. Toplantı, üreticilerin soruları cevaplanmasının ardından sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kandilli Bozüyük Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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