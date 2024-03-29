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BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 62,43 puan artarak 9.142,40 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 45,32 puan ve yüzde 0,50 artışla 9.125,29 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.055,66, en yüksek 9.154,31 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,69 artışla 9.142,40 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,16, hizmetler endeksi yüzde 1,36, sanayi endeksi yüzde 1,25, teknoloji endeksi yüzde 3,17 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 12,07 puan ve yüzde 0,12 kazançla 9.869,83 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 72'si prim yaptı, 25'i geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 233 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 233 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 1,2 artışla 2 milyon 446 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,2628 lira, satışta 32,3921 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,2370 lira, satışta 32,3662 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0790, sterlin/dolar paritesi 1,2640, dolar/yen paritesi de 151,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 artışla 86,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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