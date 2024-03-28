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BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 273,25 puan artarak 9.079,97 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 56,94 puan ve yüzde 0,65 artışla 8.863,66 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.863,66, en yüksek 9.079,97 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,10 artışla 9.079,97 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,35, hizmetler endeksi yüzde 2,16, sanayi endeksi yüzde 2,01 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,08 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 338,38 puan ve yüzde 3,55 kazançla 9.857,76 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 80'i prim yaptı, 19'u geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 216 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 216 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,3 artışla 2 milyon 416 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,2370 lira, satışta 32,3662 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,1425 lira, satışta 32,2713 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2640, dolar/yen paritesi de 151,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,9 artışla 86,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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