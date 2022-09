Bilecik haber | Bakan Varank ve Dönmez Söğüt'te temel atma törenine katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Elginkan Topluluğu tarafından açılması planlanan Serel Seramik Fabrikası'nın temel atma törenine katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Serel Seramik Fabrikası'nın temel atma törenine katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, törende yaptığı konuşmada, sanayide büyük bir atılım olduğunu ifade ederek, "Talep fazlalığından dolayı firmalarımızın yıl sonuna kadar bütün siparişlerini kapattıklarını ve eldekileri yetiştirmek için büyük bir gayretle çalıştıklarını biliyoruz. Mevcut organize sanayi bölgelerimizdeki fabrikalarımız tesislerini genişletmek için yeni araziler bakıyorlar" dedi.

"TÜRKİYE DÜNYAYA AÇILMAYA HAZIR"

Türkiye'nin alt yapısının sağlam olduğunu belirten Bakan Dönmez, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye, limanlarıyla, demir yollarıyla, havalimanlarıyla, enerji tesisleriyle, çeşitlendirdiği tedarik kanallarıyla dünyaya açılmaya hazır. Her alanda dünyanın üretim üssü olmaya hazır. Ürettiği her malı dünyanın her noktasına en uygun maliyetle, en uygun sürede teslim edecek bir altyapıya sahibiz."

"BOR KARBÜR TESİSİMİZİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Yapılan çalışmalara değinen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugüne kadar bakır, alüminyum, demir-pelet entegre izabe tesisleri ile altın, gümüş ve ferro-krom entegre tesislerini devreye aldık. Bu yıl içerisinde inşallah 3 yıl önce temelini attığımız bor karbür tesisimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu ayın 17'sinde yani haftaya bugün Balıkesir'de ferro bor tesisimizin temelini atacağız. Öte yandan Eskişehir'de Kırka'da pilot tesiste üretimine başladığımız yerli lityumda da artık tam kapasite çalışacak iki yeni fabrikanın temelini atma aşamasına geldik. Biri Balıkesir'de diğeri yine Eskişehir Kırka'da olacak yıllık 700 ton üretim kapasiteli iki yeni lityum tesisimizin temelini bu yıl atacağız inşallah. Burada yerli lityum Ar-Ge'si yüzde 100 Eti Maden'e ait olan bir yöntemle üretilecek. Dünyada ilk defa sıvı bor atıklarından üretilecek lityum olacak. Testleri yapıldı. Emsalleriyle aynı verimlilikte çalışıyor. Lityum karbonatın lityum iyon batarya üretiminde kullanılması amacıyla, Eti Maden; Aselsan ve Aspilsan ile iş birliği protokolü imzaladı. İnşallah ileri teknoloji ürünlerin içerisindeki yerlilik payını da bu şekilde artırmış olacağız" diye konuştu.

"KÜRSÜYE ÇIKANLAR BİR KERE BİLE YUNAN DEMEDİ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, dün İzmir'de kutlanan kurtuluş gününü kutlamalarına değinerek, "Yunan'ın bu ülkede yaptığı zalimi asla unutmadan biz gençlerimize o günleri de anarak, nerden geldiğimizi göstermeye çalışıyoruz. Bakıyorsunuz dün, 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtulma günü kutlanıyor. Kürsüye çıkanlar bir kere bile Yunan demedi. Sanki biz bu ülkede bu mücadeleyi Yunanistan'a karşı yapmamışız gibi Osmanlı'dan şikayet edenler oldu. Bu şuurlar ülkemizi ileri götürme şansımız olmaz" dedi.

"YATIRIMLARINIZA HİÇ ÇEKİNMEDEN DEVAM EDİN"

Bakan Varank, yatırımcılara seslenerek, "Yatırımlarınıza çekinmeden devam edin. Türkiye'ye yatırım yapan asla kaybetmez. Aksine misliyle kazanır. Ülkesine de misliyle kazandırır. Bundan sonrada bu tren inşallah artarak devam edecek. Türkiye'yi kalkındırmanın yolu katma değerli üretimden geçiyor. Bunu yapacak olan kim? Özel sektör. Bu saatten sonra zaman zaman gündeme getirenler oluyor. Devletin fabrikası yok diyenler oluyor. Siz devletin fabrikalarını sattınız diyenler oluyor. Şu anda Sümerbank, basma üreterek dünya ile rekabet edebilir. Şu anda Türkiye'nin her yerinde 500 Sümerbank var. Devletin fabrika yatırımı yaptığı zamanlar geçmişte kaldı. Eğer Kuzey Kore'yi örnek alırsanız evet isteyebilirsiniz. Biz özel sektörün öncülüğünde büyümeden yanayız. Onun için onları teşviklerle destekliyoruz" diye konuştu.

"YAPILAN YATIRIMLARDA 2 BİN 900 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK"

Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı Gaye Akçen ise konuşmasında, " Bilecik'in Söğüt ilçesinde 700 bin metrekare açık alanda vitrifiye ve yer duvar karo seramik fabrikası kuruyoruz. Toplam 110 bin metrekare kapalı alanda iki etap şeklinde yapılacak vitrifiye fabrikamızın ilk etabının temelini bugün atıyoruz ve 2 yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. 800 kişi istihdam oluşturacak. Ayrıca Manisa'da faaliyet gösteren fabrikamızın yanına ikinci bir fabrika yatırımına başlanmıştır. Bu yatırımımızda 2 yıl içinde tamamlanarak faaliyete geçecektir. Bilecik ve Manisa ise 320 milyon Euro yatırım bedeliyle kurulacak olan fabrikalarda yıllık 2.5 milyon adet vitrifiye ve 12 milyon metrekare yer duvar karo seramiği üretim kapasitesine kavuşmuş olacak. 260 bin metrekare kapalı alanda 2 bin 900 ek istihdam sağlayacak olan şirket yıllık 285 milyon Euro ciro elde etmeyi planlıyor" dedi.

(Aydın Sarıoğlu - Oğulcan Öner/İHA)