Belçika'dan Gümrük Birliği'nin yenilenmesi çağrısı

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'nin yenilenmesinin zamanının geldiğini belirterek, "2026'daki iş yapma şeklimizi, 30 yıl önce hazırlanmış olan bir çerçeveyle yürütmemiz mümkün değil. Dünya, çok değişti. Tüm bu dönem içerisinde dünya, belki 12 defa değişti. Bu yüzden de biz, kesinlikle Gümrük Birliği'nin yenilenmesini savunuyoruz." dedi.

Prevot, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Flanders Investment & Trade Üst Yöneticisi (CEO) Piet Demunter, Voka Limburg Ticaret ve Sanayi Odası Üst Yöneticisi (CEO) Johann J.L. Leten ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet'in de katıldığı Belçika-Türkiye Ekonomi Forumu'nun açılışında konuştu.

Belçika'da güçlü bir Türk camiasının olduğuna dikkati çeken Prevot, çok iyi entegre yaklaşık 270 bin kişinin bulunduğunu söyledi.

Prevot, bazı Türk vatandaşlarının milletvekili ve vali olarak görev yaptıklarını, iki ülke arasında çok sıkı bağların bulunduğunu ifade etti.

Türk makamlarıyla bir araya geldiklerinde ziyaretlerinin, yurt dışından Türkiye'ye gelmiş en büyük ekonomik misyon olarak nitelendirildiğini dile getiren Prevot, "Bu, bizim için gerçekten çok önemli. Bu, elbette rastgele olmuş bir şey de değil. Gerçekten Belçika'nın Türkiye'ye verdiği önemi gösteriyor." dedi.

Prevot, amaçlarının sadece iş yapmak olmadığına, iki ülkenin de köklü tarihi geçmişinin bulunduğuna işaret ederek, Belçika ile Osmanlı Devleti arasında ilk defa 1838'de ticaret anlaşmasının imzalandığını anlattı.

Bu tarihin üzerine yeni şeyler inşa ettiklerini ve geleceği de bu temeller üzerinde birlikte şekillendirmek istediklerini vurgulayan Prevot, İstanbul'da çok başarılı başlangıç yaptıklarına, şimdi de Belçika Ekonomik Misyonu'nun başkent Ankara'da devam ettiğine dikkati çekti.

Prevot, Ankara'nın İstanbul'dan biraz farklı olduğunu çünkü karar alıcıların başkentte yer aldıklarını belirterek, Türkiye'nin siyasi kalbinin Ankara'da attığını ve bu nedenle bu şehirde olduklarını söyledi.

TOBB, Belçika ve AB için çok önemli bir ortak

TOBB'a gösterdikleri yakın işbirliğinden dolayı teşekkür eden Prevot, Belçika ile Avrupa Birliği (AB) için çok önemli bir ortak olduğunu vurguladı.

Prevot, TOBB'un iş camialarını bir araya getirdiğini ve diyalogla da somut ticaret, yatırım ve yenilik sonuçları elde ettiğini belirterek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Türkiye ile ekonomik diyaloğu ayakta tuttuğunu dile getirdi.

Türkiye'nin ikinci en büyük ekonomi merkezi Ankara'nın bu diyaloğun daha da derinleştirilmesi için çok önemli fırsat sunduğuna dikkati çeken Prevot, İstanbul'daki ekonomik faaliyetlerin, Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 30'una tekabül ettiğini ancak bunun aynı zamanda Türkiye'deki ekonomik hayatın yüzde 70'inin Anadolu'da yer aldığını gösterdiğini anlattı.

Prevot, TOBB'un, Türkiye'deki çeşitli iş kurumları ve ticaret toplumlarının kendileriyle bir araya gelmelerini sağladığını ve bu kapıyı Belçika'ya açtığı için TOBB'a teşekkür ettiklerini söyledi.

"Belçika, tüm ülkenin ortağı olmak istiyor"

Geleceğin Türkiye'sinin yalnızca "İstanbul Boğazı'nda" kurulmadığını, Ege Denizi'nde, Anadolu'da, Karadeniz'de ve Güneydoğu'da inşa edildiğini vurgulayan Prevot, "Belçika da tüm ülkenin aslında bir ortağı olmak istiyor. Bu misyon, bunun için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bu sayede uzun soluklu ve güçlü işbirliği kurabileceğimizi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Prevot, Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve pek çok bakanla bir araya geldiğini ve ortak önceliklerden, Belçikalı şirketlerin neler yapabileceğinden bahsettiklerini anlattı.

Düzenlenen seminerlerin ve etkinliklerin gerçekten çok önemli olduğuna işaret eden Prevot, "Yüksek düzeyli diyalogların aynı zamanda sahada iş camiasıyla desteklenmesi gerekiyor. Birisi olmaksızın diğeri eksik kalacaktır." dedi.

"Gümrük Birliği'nin yenilenmesini savunuyoruz"

Prevot, Gümrük Birliği'nin yenilenmesinin zamanının geldiğini Türk yetkililerle temaslarında her zaman dile getirdiğini belirterek, "2026'daki iş yapma şeklimizi, 30 yıl önce hazırlanmış olan bir çerçeveyle yürütmemiz mümkün değil. Dünya, çok değişti. Tüm bu dönem içerisinde dünya, belki 12 defa değişti. Bu yüzden de biz, kesinlikle Gümrük Birliği'nin yenilenmesini savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın yenilenmesi konusunda bazı ikili hususların bulunduğunu bildiklerini, öte yandan herkes ve iki taraf için de Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin faydasının olacağını dillendirmek istediklerini ifade eden Prevot, "Çünkü Gümrük Birliği, bu zamana kadar yalnızca sınai mallara odaklandı. Hizmetleri ve tarımı kapsamıyor. Bu yüzden de güncellenmesi gerçekten çok önemli." diye konuştu.

Prevot, Avrupa'nın "Made in Europe" yaklaşımına ilişkin, "Belçika hükümeti için şunu söyleyebilirim: Biz, aslında Avrupa'yla üretilmiş 'Made with Europe' gibi bir yaklaşımı savunuyoruz. Bu şekilde sürecin kapsayıcı ve kazan-kazan şeklinde olmasını istiyoruz. Bunun içerisinde aynı zamanda Türkiye'nin de içinde olduğu ülkelerle daha yakın işbirliğinin de bulunmasını istiyoruz. Belçika'nın bu konudaki bakış açısı bu." ifadelerini kullandı.

Belçika ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2025'te yaklaşık 12 milyar avro olduğu bilgisini paylaşan Prevot, bunun iki katına çıkarılmasını hedeflemeleri gerektiğini söyledi.

Prevot, bunun iddialı ancak ulaşılabilir ve başarılabilir bir hedef olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Belçika, Lüksemburg ve Türkiye yatırımcı anlaşmasını da güncellememiz lazım. Bu, 40 sene önce, 1986'da imzalandı. Bunun kesinlikle güncellenmesi lazım. Bununla ilgili siyasi bir mesaj verildi aslında. Belçika'da biz bu süreci lanse edeceğiz ve bunu kolaylaştırmaya çalışacağız. Bununla beraber Belçika ve Lüksemburg'da ve aynı zamanda Türkiye'de sanayinin kolaylaştırılmasına yardımcı olmaya çalışacağız."

Daha fazla anlaşma imzalamak için temasları güçlendirmeleri gerektiğini vurgulayan Prevot, "Ortaksak, müttefiksek bu, aynı zamanda bazen birbirimize rakip olduğumuz anlamına da geliyor. O yüzden en iyi futbol takımı umuyorum ki Dünya Kupası'nı kazanır." dedi.