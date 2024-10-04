Batı Akdeniz İhracatı 2024'te 2 Milyar Doları Geçmesi Bekleniyor

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğine (BAİB) üye firmalar, 2024 yılının Ocak-Eylül döneminde 174 ülkeye 1 milyar 964 milyon 754 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bölge ihracatının hafta sonuna doğru ya da yeni hafta başında 2 milyar dolar rakamına erişmesi bekleniyor.

Antalya, Burdur ve Isparta illerinden bu yılın 9 ayında gerçekleşen ihracat 2 milyar dolara yaklaştı. Bölgeden, 1 Ocak ila 30 Eylül 2024 tarihleri arasında 1 milyar 964 milyon 753 bin 796 Dolar ihracat gerçekleştirildi. Batı Akdeniz ihracatının hafta sonuna doğru yada yeni hafta başında 2 milyar dolar rakamına erişmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'den sadece Eylül ayında yüzde 7,67 oranında kayıpla 200 milyon 397 bin 334 Dolar ihracat gerçekleşti. Bölgenin geçen yıl 1 milyar 957 milyon 564 bin dolar olan 1 Ocak-30 Eylül ihracatı ise bu sene aynı dönemde yüzde 0,37 arttı.

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan bölgede, 9 ayda 174 ülke ve bölge, 2360 firmaya en fazla yaş meyve ve sebze sektöründe ihracat yapıldı. Yaklaşık 600 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer alan yaş sebze ve meyve sektörünü 384 milyon 964 bin dolarla maden ve metaller sektörü takip etti. En fazla ihracatı gerçekleştirilen ilk 5 sektör sıralaması ağaç mamulleri ve orman ürünleri, kimyevi maddeler ile makine ve aksamlarından oluştu. Ülkeler sıralamasında ise 187 milyon 514 bin dolar ihracatla Almanya birinci, 178 milyon 341 bin dolarla Çin ikinci, 170 milyon 236 bin dolarla da Rusya üçüncü sırada yer aldı.

BAİB'ten yapılan yazılı açıklamaya göre; Eylül ayında en fazla ihracatı gerçekleştiren yaş meyve sebze sektörü, yüzde 15,97 oranında artışla 54 milyon 436 bin 530 dolar ihracat gerçekleştirdi. Bölgede, en fazla ihracat gerçekleştiren iki sektörden birisi olan maden ve metaller sektörü bu dönemde 2023 yılı Eylül ayına kıyasla yüzde 17,69 oranında kayıp yaşadı ve 43 milyon 150 bin 398 dolar ihracat gerçekleştirdi. Üçüncü sırada yer alan ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü yüzde 2,92 oranında artışla 30 milyon 732 bin 321 dolar ihracat gerçekleştirirken, dördüncü sırada yer alan kimya sektörünün ihracatı 0,99 oranda gerileme ile 23 milyon 996 bin 256 dolar oldu. Listenin beşinci sırasındaki hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yüzde 1,64 oranında artışla 5 milyon 635 bin 141 dolar ihracat gerçekleştirdi.

Eylül ayında en fazla ihracat ise 20 milyon 431 bin 302 dolar ile geçen yılın Eylül ayına kıyasla yüzde 28,34 oranında düşüşün yaşandığı Çin'e gerçekleşti. Listenin ikinci sırasında yüzde 6,47 oranında artış ve 16 milyon 734 bin 25 dolar ihracat ile Rusya yer aldı. Listenin üçüncü sırasındaki Almanya'ya 1,59 oranında gerileme ile 14 milyon 620 bin 94 Dolar ihracat gerçekleşti. Listenin dördüncü sırasında 33,92 oranında gerilemenin yaşandığı ve 11 milyon 531 bin 686 dolar ihracatın gerçekleştiği Birleşik Devletler yer aldı. Beşinci sırada ise 6,41 ihracat artışının yaşandığı ve 9 milyon 401 bin 57 dolar ihracatın gerçekleştiği Hollanda yer aldı. - ANTALYA