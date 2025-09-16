Denizli Sanayi Odası'ndan İhracat ve Yeşil Dönüşüm Müjdesi

Denizli Sanayi Odası (DSO) 2025 yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Müjdat Keçeci Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Denizli'nin Ağustos ihracatının %5,5 artışla 409 milyon dolara ulaştığını belirten Kasapoğlu, Ocak-Ağustos döneminde ise %8,2'lik artışla 3,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiğini aktardı. Aynı zamanda Başkan Kasapoğlu,, 2026 yılının ilk yarısında Güney Ege Yeşil Dönüşüm ve Verimlilik Test Merkezi isimli merkezin de faaliyete geçeceğinin müjdesini verdi.

Denizli Sanayi Odası (DSO) 2025 yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Müjdat Keçeci Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Meclis Başkan Vekili Ahmet Zora'nın açılışıyla başlayan toplantıda; güncel ekonomik gelişmeler, sektörel değerlendirmeler, Oda faaliyetleri ve gelecek dönem çalışmalarına ilişkin gündemler ele alındı. Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli ihracatı, küresel ve ulusal ekonomik göstergeler, istihdam verileri ve geçtiğimiz hafta açıklanan 2026-2028 Orta Vadeli Program'daki (OVP) sanayiye yönelik başlıklar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Denizli'nin Ağustos ihracatının %5,5 artışla 409 milyon dolara ulaştığını belirten Kasapoğlu, Ocak-Ağustos döneminde ise yüzde 8,2'lik artışla 3,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiğini aktardı. Başkan Kasapoğlu, "Denizli, 2025 yılında 4. kez 400 milyon dolar ihracat sınırını aşarak Türkiye genelinde 9. sıradaki konumunu korudu" dedi. Başkan Kasapoğlu özellikle kablo sektöründeki yükselişe dikkat çekerek, "Bakır ve kablo sektörünün ihracattaki payı yüzde 37,6'ya ulaştı. Tekstil ve konfeksiyon ile sektörümüz arasındaki fark 8 puana çıktı. Bu tablo, ihracat kompozisyonumuzun yeniden şekillendiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"İmalat sanayinin son bir yılda yaklaşık 108 bin istihdam kaybı yaşandı"

Kasapoğlu, ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımına da değindi. İmalat sanayinin son bir yılda yaklaşık 108 bin istihdam kaybı yaşadığını belirten Kasapoğlu, hizmetler sektörüne geçişin hız kesmeden devam ettiğini vurguladı. Kasapoğlu, "Denizli gibi üretim kentlerinde mesleki eğitimin sanayi ile entegrasyonunu artırmak adına OSB'lerde eğitim yatırımlarının desteklenmesi ve istihdam garantili programların yaygınlaştırılması teşvik edilmeli. DSO MEİP gibi projelerin olumlu çıktılarını artırabilmek adına kamu, meslek lisesi mezunlarının farklı teşviklere ve ayrıcalıklara kavuşmasına öncülük etmeli." diye konuştu.

"Denizli sanayisi adına bu projelerin öncelikli kamu yatırımları arasında yer alması için tüm kapıları zorlamaya devam edeceğiz"

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri olan 2026-2028 Orta Vadeli Program'ın DSO Meclisi'nde kapsamlı şekilde değerlendirildiğini aktaran Kasapoğlu, sanayide yüksek katma değer, teknoloji odaklı dönüşüm, yeşil dönüşümün hızlanması ve beşeri sermayenin güçlendirilmesi gibi hedeflerin olumlu bulunduğunu söyledi. Başkan Kasapoğlu, "Bu hedeflerin hayata geçirilmesi için somut adımlar atılması kritik önemde. Özellikle kamu altyapı yatırımlarının planlanan şekilde devreye alınması sanayimizin geleceği açısından belirleyici olacaktır" diye konuştu. OVP'de yer alan raylı sistem yatırımları konusuna da değinen Kasapoğlu, "Yıllardır gündemde olmasına rağmen Denizli ve OSB'lerimizin limanlara doğrudan demiryolu bağlantısı iyileştirilemedi. Bu yatırım, lojistik maliyetleri azaltarak rekabet gücümüzü artıracak. Denizli sanayisi adına bu projelerin öncelikli kamu yatırımları arasında yer alması için tüm kapıları zorlamaya devam edeceğiz" dedi.

"2026 yılının ilk yarısında Güney Ege Yeşil Dönüşüm ve Verimlilik Test Merkezi isimli merkezin de faaliyete geçeceğiz"

Oda faaliyetlerini Meclis üyelerine aktaran Kasapoğlu, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) destekleri, tüm paydaşlarımızın katkılarıyla Denizli Model Fabrikamızı hizmet vermeye hazır hale getirdik ve ilk öğren- dönüş programlarımıza 17 Eylül'de başlıyoruz. Sayın Bakanımızın ilimize teşrifleriyle resmi açılışını da yakın bir tarihte gerçekleştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu. Denizli Model Fabrika kompleksi içinde ayrıca enerji verimliliği danışmanlığını ve karbon ayak izi hesaplama hizmetini sunacak bir merkez kurduklarını ve üç enerji sistemleri mühendisi istihdam ettiklerini belirten Kasapoğlu, 2026 yılının ilk yarısında Güney Ege Yeşil Dönüşüm ve Verimlilik Test Merkezi isimli merkezin de faaliyete geçeceği müjdesini verdi.

Toplantıda ayrıca Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, Sanayi Politikaları Birim Başkanı Dr. Barış Kıyak ve Yatırım Destek Ofisi Uzmanı İrfan Sezgin, "Yerel Kalkınma Hamlesi" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. GEKA yetkilileri, bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda yeni teşvik mekanizmaları ve destek programlarını paylaşarak, sanayicilerin bu imkanlardan nasıl yararlanabileceği konusunda detaylı bilgiler verdi. Başkan Kasapoğlu, GEKA yetkililerine bölge ve Denizli sanayisine yaptığı katkılar dolayısıyla teşekkürlerini sunarken, özellikle Yerel Kalkınma Hamlesi Program kapsamının, Denizli'nin konvansiyonel sektörlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi, ilin güçlü olduğu üretim alanlarını merkeze alan esnek bir destek sisteminin oluşturulması beklentilerini ifade etti.

Meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve üyelerin dilek-temennilerinin ardından sona erdi. - DENİZLİ