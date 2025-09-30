Başkan Büyüksimitci: 'Büyümenin sürdürülebilir hale gelmesi için finansmana erişim kolaylaştırılmalı'

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada; büyümenin sürdürülebilir hale gelmesi için KOBİ'ler öncelikli olmak üzere reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini söyledi.

KAYSO Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı; Meclis Başkanı Abidin Özkaya Başkanlığında, Meclis Başkanlık Divanı, Meclis Üyeleri, Meslek Komiteleri, Disiplin Kurulu, Yüksek İstişare Kurulu ve İl Genç Girişimciler İcra Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya; TOBB öncülüğünde belirlenen, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer alan Kayserili firmaları kutlayarak sözlerine başladı. Enflasyonda yaşanan sapmaların, sanayicinin geleceğe dönük planlamalarını güçleştirdiğini ifade eden Özkaya; "2024 yılında açıklanan Orta Vadeli Program'da enflasyon yüzde 17-18 civarında öngörülürken, fiili gerçekleşmenin 2025 yılı için yüzde 30'lar civarında olacağı görülmektedir. Dikkat edileceği üzere yüzde 50'nin üzerinde bir sapma mevcuttur. Bu denli sapmalar gelecek planlarımızı yapmayı zorlaştırmakta yatırım ve diğer hesaplamalarda öngörülerimizin tutmamasına neden olmaktadır. Buradan hareketle inşallah geçtiğimiz günlerde açıklanan ve 2026-2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programındaki açıklamaların ve hedeflerin tutturulmasını ümit etmekteyiz. Bu süreçte enflasyon hedeflerini tutturulması, fiyat istikrarından sağlanması ve faizlerin hızla düşmesine yönelik kararların alınmasını gönülden destekliyoruz. Bu programda bahsedilen kredi büyümesinin özellikli ve belirli alanlara yönlendirilmesinde isabetli ve doğru bir karar olduğu herkesçe malumdur. Ancak ülkemizin şu ana kadar kalkınmasında payı olan klasik sektörlerimizde göz ardı edilmemelidir" dedi. Özkaya; yüksek faiz ve sıkı para politikalarının olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi için üretimi, ihracatı ve istihdamı destekleyecek uygun şartlı kredilerin verilmesinin ve limitlerin artırılmasının bu dönemde bekledikleri acil konu başlıkları arasında olduğunu söyledi. Enflasyonun panzehirinin üretim olduğunu ifade eden Özkaya; "Üretimin de kaliteli rekabet edebilir ve sürdürülebilir olması gerekmektedir. Bu cümleden kastımız üretimin uygun şartlarda desteklenmesi, yatırım kredilerinin faizlerinin daha makul bir seviyede tutularak kullandırılan kredilerin bankaların nakdi genişlemesinden muaf tutulmasıdır. Son dönemde bu yönlü çalışmaların yapıldığının da farkındayız" ifadelerini kullandı. Ekonomide yapısal sorunların devam ettiğini ve bölgede yaşanan sıcak gelişmelerin geleceğe yönelik kaygıları artırdığını dile getiren Özkaya şunları söyledi;

"Uzak Doğu'nun özellikle Çin menşeli ürünlerin hem iç hem de dış pazarlarımızdaki payı her geçen gün artmaktadır. Maalesef şu ana kadar bu konuda bir önlem alınmamıştır. Artık ihracat yerine ithalata dayalı bir modele doğru ne yazık ki gitmekteyiz. Emek yoğun sektörlerde ve klasik sektörlerimizde üretim her geçen gün zorlaşmakta, adeta bu sektörler ülkemizi terk etmektedir. İstihdam ve çalışma hayatı ile ilgili işverenin zorlukları devam etmektedir."

1 Ekim 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme ile, 'bilmeyerek sahte fatura kullanımı' ifadesinin 'bilerek sahte fatura kullanımı' şeklinde değiştirildiğini açıklayan Özkaya, muhasebe kayıtlarına giren her faturadan işverenin doğrudan sorumlu hale geleceğini, bu hatalı uygulamanın vergi ziyai cezasının üç katı ile sonuçlanabileceğini, ayrıca kaçakçılık ve savcılığa suç duyurusunun da işin başka bir boyutu olduğunu belirterek, bu uygulamanın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Daha sonra kürsüye gelen KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, geçtiğimiz hafta kutlanan 38'inci Ahilik Haftası'na değinerek, Ahi Evran-ı Veli'yi rahmetle andı.

"İkinci çeyrek büyüme rakamları memnuniyet verici"

Büyüksimitci; Türkiye ekonomisinin 2025 yılının ikinci çeyreğinde küresel belirsizliklere rağmen yüzde 4,8 oranında büyüme göstermesinin iş dünyası açısından memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Özellikle sanayi, inşaat, bilgi-iletişim ve hizmetler sektörlerindeki katkılarla gerçekleşmesi, üretim ve yatırımlarla desteklenen bir ekonomik yapıya işaret etmektedir. Sanayi sektörünün yüzde 6,1 oranında büyüme kaydetmesi, ülkemizin üretim gücünü ortaya koyarken; savunma sanayi ve yüksek teknolojili üretim yapan sektörlerin öncülüğünde sanayide bir dönüşüm yaşandığı görülmektedir. Ekonomimizin büyümesi hepimizi memnun etmektedir. Ancak asıl önemli olan, bu büyümenin sürdürülebilir hale gelmesidir. KOBİ'lerimizin hem finansmana erişimde desteklenmesi hem de dijitalleşme, yüksek teknoloji ve verimlilik odaklı bir üretim anlayışına yönelmesi sürdürülebilir büyüme açısından kritik bir öneme sahiptir" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2026-2028 dönemi Orta Vadeli Programın (OVP) iş dünyasının beklentilerini karşıladığına değinen Büyüksimitci şunları söyledi;

"Program kapsamında enflasyonla mücadele, sürdürülebilir büyüme, kamu maliyesi, iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik adımlara geniş bir şekilde yer verilmesi olumludur. Programda yer alan hedefler ve tedbirler, iş dünyamız açısından yakından takip ettiğimiz ve devamlı vurguladığımız pek çok hususu da içermektedir. Özellikle; KOBİ'ler öncelikli olmak üzere reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılması, emek yoğun sektörlere ek destekler verilmesi, ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin korunması, işgücü piyasasında ve mesleki eğitimde reform yapılması, artan korumacılık ve küresel ticaret savaşları döneminde yerli sanayimizin korunması ve rekabet gücünün artırılması bizim açımızdan öncelikli konulardır. Bu alanlarda somut çözümler ve ilerlemeler sağlamak adına, kamu-özel sektör işbirliği içinde hızlı adımlar atılması gerekiyor. Bizler de iş dünyası olarak ülkemizin hedefleri doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

"Faiz indirimi iş dünyasına nefes aldıracak"

Politika faizinin yüzde 43'ten yüzde 40,5'e inmesini iş dünyası adına memnuniyet verici olduğunu ifade eden Büyüksimitci; "Alınan bu indirim kararı, üretimimizi artırma, yatırımlarımızı hızlandırma, ihracat kapasitemizi güçlendirme ve istihdamı büyütme noktasında bizlere önemli bir nefes aldıracaktır. Enflasyonla mücadelenin devam ettiği, küresel risklerin yoğunlaştığı bir dönemde atılan bu adımı son derece kıymetli buluyoruz. Bizler iş dünyası olarak, sürdürülebilir büyümeden ve tek haneli enflasyon hedefinden taviz verilmeden bu indirimlerin kademeli şekilde devam etmesini arzu ediyoruz. Ancak burada bankalarımıza da önemli bir sorumluluk düşüyor. Alınan bu kararların, reel sektöre uygun şartlarda kredi imkanı olarak yansıtılması gerekiyor. Özellikle KOBİ'lerimizin finansmana erişiminde daha uygun ve kolaylaştırıcı şartların sağlanması, üretim gücümüzün artmasına doğrudan katkı sağlayacaktır" diye konuştu. Konuşmasında Turkish Time Ar-Ge 500 Araştırması ile TOBB Türkiye 100 sonuçlarını da değerlendiren Başkan Büyüksimitci; Kayseri'den bu listelerde yer alma başarısı gösteren firmaları kutlayarak, "Firmalarımızın Ar-Ge ve inovasyona yaptıkları yatırımlar, şehrimizin üretim kabiliyetini ve girişimcilik ruhunu ortaya koymaktadır. Bu başarılar Kayseri sanayisinin dinamizmini ve geleceğe olan inancını bir kez daha göstermiştir. Dereceye giren tüm firmalarımızı can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde sözlerini tamamladı. - KAYSERİ