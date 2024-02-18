Balıkesir'de Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu Başlıyor

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi Müdürlüğünün (BAÇEM) düzenlediği 11. Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu 26 Şubatta başlıyor. Kurs için 206 kişinin başvurduğunu anlatan BAÇEM basın sorumlusu Onur Onay, 80 kişinin seçildiğini söyledi.

İlçenin Börezli Mahallesinde bulunan Balıkesir Çifti Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) kurslar devam ediyor. Önceki hafta Zeytin Yetiştiriciliği Kursu tamamlanırken, 26 Şubatta da 11. Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu başlıyor. Başvuruların alındığını anlatan BAÇEM basın sorumlusu Onur Onay, "Kurslarımız büyük ilgi görmektedir. Bu kurs için de yurdun değişik yerlerinden 206 kişi başvurdu. İçlerinde, doktorlardan, avukatlara, öğretmenlere ve çiftçilere kadar değişik meslek gruplarından insanlar var. 26 Şubat ile 8 Mart arasında yapılacak kursta, İstanbul ve İzmir'deki üniversitelerden gelecek akademisyenlerde ders verecek. Kursiyerlere sertifika verilecek" dedi. - BALIKESİR