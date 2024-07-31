Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçağını önlemek amacıyla firmalara sıkı takip uygularken demir- çelik sektöründe kesilen cezaların ardından sırada kuyumcu ve doktorların olduğu ifade edilmişti.

500 KUYUMCUYA ÇIKARMA

Bu sabah itibarıyla Bakanlık görevlileri tarafından İstanbul Kapalıçarşı'ya kapsamlı bir baskın düzenlendi. Aralarında Koçak Gold'un da bulunduğu 500 kuyumcuya yapılan vergi denetim baskını sırasında yetkililerin KDV oranları ve İBAN hesaplarını mercek altına aldığı ifade ediliyor.

GÖREVLİLER AÇIKLAMA YAPMAKTAN KAÇINDI

Haberler.com'un yerinde takip ettiği baskın sırasında Bakanlık yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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