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Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını

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Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından bu sabah aralarında Koçak Gold'un da bulunduğu 500 Kapalıçarşı kuyumcusuna vergi denetim baskını düzenleniyor. Haberler.com'un yerinde takip ettiği baskın sırasında kuyumcuların KDV oranları ve İBAN hesapları mercek altına alınıyor.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçağını önlemek amacıyla firmalara sıkı takip uygularken demir- çelik sektöründe kesilen cezaların ardından sırada kuyumcu ve doktorların olduğu ifade edilmişti.

500 KUYUMCUYA ÇIKARMA

Bu sabah itibarıyla Bakanlık görevlileri tarafından İstanbul Kapalıçarşı'ya kapsamlı bir baskın düzenlendi. Aralarında Koçak Gold'un da bulunduğu 500 kuyumcuya yapılan vergi denetim baskını sırasında yetkililerin KDV oranları ve İBAN hesaplarını mercek altına aldığı ifade ediliyor.

Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını

GÖREVLİLER AÇIKLAMA YAPMAKTAN KAÇINDI

Haberler.com'un yerinde takip ettiği baskın sırasında Bakanlık yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını

Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kapalıçarşı Koçak Gold Maliye Hukuk Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (13)

muratemre yılmaz:

Nereden kaynak bulacaklarını şaşırdılar..Sanki borçları millet yapmış gibi her sektörden haraç alıyor hükumet .

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vatandaş:

haraç değil devlete vermesi gereken vergiyi alıyorlar. vermeyen kul hakkı yiyor.

yanıt7
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Mevlüt Duman:

Hadi bakalım kuyumcuların vergi levhasına bakarsan açlarından ölüyorlar. Aynı şey doktor ve avukat lar için de yapılsın onlar da asgari ücretliden kötü.

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Erman Levent:

hadi bakalım dik dur eğilme bu millet seninle??????

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Yunus Deliorman :

kamu çalışanıyım kuyumcudan bile fazla vergi ödüyorum. Ülkem adına utanç verici

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0
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can erdemir:

Senin kaçış imkanın yok. Hem kazanırken ödüyorsun hem de harcarken ama kuyumcu hem kazanırken ödemiyor hem de şirket üzerinden harcama yaptığı için harcarken de ödemiyor.

yanıt3
yanıt0
Tarık Akdeniz:

Mehmet abemiz yapıyor bu işi ??

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can erdemir:

Zengin de vergi vermeli tabi ki ama ekonominin nispeten iyi olduğu 2012 ile 2018 arasında adamlar deve yüküyle kazanırken vermediler şimdi daha az kazanırken mi verecekler.

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mehmet istek:

BİRDE SANAYİ ESNAFINA GİDİN BAKALIM EVLER YZLIKLAR NERDEN GELMİŞ BU KAZANÇ VERGİ ALGI YOK YAZARKASA YOK POST YOK AMA EVLER YAZLIKLAR LÜX ARABKALAR

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Atilla Han:

çok iyi oldu geç bile kalındı banka gibi çalışanlar var aralarında verdiği vergi benden daha az

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