Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl ülke genelinde 769 noktadaki hububat alımlarında 12,3 milyon tonla tarihi bir rekora ulaştıklarını belirterek, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026 yılında almış olduğu tüm ürünler için üreticilerimizin hesaplarına 226 milyar lira aktardı ve ödemeler devam ediyor." dedi.

Yumaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunumunda, tarımın bugün, yalnızca üretim meselesi olmadığını, gıda arz güvenliğinin, su güvenliğinin, kırsal kalkınmanın ve ekonomik gücün temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Tarım politikalarını, küresel krizlerin ve iklim değişikliğinin üretim koşullarını her geçen gün zorladığı bir dönemde gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yumaklı, 2026'da dönüşüm sürecini hızlandırdıklarına, politikaları derinleştirdiklerine ve uygulamaları sahada yaygınlaştırdıklarına işaret etti.

Yumaklı, 2027'deki amaçlarının net olduğunu belirterek, "Üretimi yalnızca koruyan değil, üretim kapasitesini büyüten, riskler ortaya çıktıktan sonra çözüm arayan değil, riskleri önceden gören, planlı ve verim odaklı üretimle, güçlü ve dirençli bir tarımsal yapı oluşturmak çünkü artık, tarımda yalnızca bugünün ihtiyacını değil, yarını da düşünmek zorundayız." diye konuştu.

Küresel tarım ve gıda sektörünün yaklaşık 10 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip olduğuna dikkati çeken Yumaklı, bunun dünya ekonomisinin yüzde 12'sinden fazlasına karşılık geldiğini söyledi.

Yumaklı, hedeflerinin üretim gücünü daha yüksek katma değere dönüştürmek ve dönemsel dalgalanmalara karşı sektörün dayanıklılığını artırmak olduğunu dile getirdi.

Savaşların ve çatışmaların, akaryakıt ve gübre fiyatlarında sert yükselişlere yol açtığını belirten Yumaklı, buna yönelik tedbirler aldıklarının altını çizerek, "Savaşın mazot ve gübre fiyatlarıyla, üretime getirdiği ilave yükü azaltmak amacıyla, 2026 yılı destek tutarlarını güncelledik ve 30 milyar lira ek kaynak tahsis ettik. Bu yaklaşımımızın temelinde tek bir anlayış var, üretimin sürekliliğini korumak ve sektörümüzü olağanüstü şartlara dirençli kılmak." ifadelerini kullandı.

"Tarımsal hasılamızın 2026'da 90 milyar doların üzerine çıkmasını bekliyoruz"

Son 24 yıllık dönemde tarım, orman ve balıkçılık sektörünün yıllık ortalama yüzde 2,2 büyüdüğünü bildiren Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu oran OECD ülkelerinde yüzde 0,74, Avrupa Birliği ülkelerinde ise yüzde 0,44 oldu. Sektörümüz, 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 4,8, ikinci çeyreğinde ise yüzde 13,3 büyüdü. Tarımsal hasılamızı, 2025 yılında 83,2 milyar dolara ulaştırdık. 2026 yılı sonunda ise 90 milyar doların üzerine çıkmasını bekliyoruz. Türkiye bugün, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada. 2026 yılı OECD Tarım Politikası İzleme ve Değerlendirme raporuna göre, ülkemiz tarım sektöründe toplam faktör verimliliği 2014-2023 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 2 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış dünya ortalamasının 2,5 katıdır. Yani Türkiye, 2023 yılında, aynı girdiyle, 2014'e kıyasla yüzde 16,5 daha fazla tarımsal çıktı üretmiştir. Son 20 yılda ise bu oran, yaklaşık yüzde 32 olarak gerçekleşmiştir."

"2026 yılı sonunda 33 milyar doların üzerinde ihracat bekliyoruz"

Bakan Yumaklı, 2025'te tarım ve gıda ürünlerinde 32,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 125 olduğunu hatırlatarak, "2026 yılı sonunda 33 milyar doların üzerinde ihracat bekliyoruz. Üreticimizin alın teriyle ortaya çıkan 2 bin 226 çeşit ürünümüz 185 ülkeye ulaşıyor. Fındık, incir, üzüm, ayva, kiraz, kayısı, defne ve çam balı ihracatında dünya lideriyiz. Ayrıca çipura, levrek ve dondurulmuş alabalık ihracatında da dünyada birinciyiz." diye konuştu.

Son 3 yılda 28 ürünün Avrupa Birliği tescili aldığını, tescilli ürün sayısını 46'ya çıkardıklarını bildiren Yumaklı, 2026'da iklim koşullarının da etkisiyle daha verimli bir sezon geçirildiğini söyledi.

Yıl sonu beklentilerine değinen Yumaklı, bu yıl sonunda tarla bitkilerinde 78,6 milyon ton, meyvede 31,5 milyon ton, sebzede 33 milyon ton olmak üzere toplam 143,1 milyon tonla tüm zamanların rekor üretimini beklediklerini dile getirdi.

Üretim planlamasıyla uyumlu yeni destekleme modelini uygulamaya devam ettiklerini ifade eden Yumaklı, 2025 üretim yılında 244 lira olan dekar başına destek katsayı değerini 2026 üretim yılı için yüzde 50 artırarak 367 liraya yükselttiklerini belirtti.

Yumaklı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üretim yapan bütün çiftçilere alan bazlı temel destek verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Çiftçimizin emeğini korumak için, piyasa regülasyonunu da sürdürüyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisimiz aracılığıyla buğday, arpa, çeltik, yeşil mercimek, fındık, haşhaş ve kuru üzüm alımı gerçekleştiriyoruz. Bu yıl ülke genelinde tam 769 noktadaki hububat alımlarında 12,3 milyon tonla tarihi bir alım rekoruna ulaştık. TMO, 2026 yılında almış olduğu tüm ürünler için üreticilerimizin hesaplarına 226 milyar lira aktardı ve ödemeler devam ediyor."

"Gökçeada'yı Organik Tarım Havzası ilan edeceğiz"

Son 24 yılda tescilli çeşit sayısını tarla bitkilerinde 178'den 1087'ye, bahçe bitkilerinde 619'dan 1090'a çıkardıklarını ifade eden Yumaklı, "Sertifikalı tohumluk üretimini 8,3 kat artırarak 1 milyon 351 bin tona ulaştırdık. Kullanılan sertifikalı tohumluğun yüzde 96'sını yurt içinde üretiyoruz. Türkiye'de üretilen tohumları bugün 117 ülke kullanmaktadır." dedi.

Yumaklı, yerel tohum konusunda bugüne kadar 49 ata tohumunu tescil ettiklerinin bilgisini vererek, ata tohumu kullanımının yasak olmadığını bildirdi.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi ile işlenmeyen veya nadasa bırakılan arazilerin değerlendirilmesi için üreticilere yüzde 75'e kadar hibeyle tohum ve fide temin ettiklerini belirten Yumaklı, "2026'da 65 bin çiftçimizle 1 milyon dekar alanda çalışma yaptık. 2027'de bunu 150 bin çiftçimizle 1,9 milyon dekara çıkaracağız." diye konuştu.

Yumaklı, 2027'de 10 dekar ve altındaki seraların modernizasyonu için yeni bir rehabilitasyon projesi başlatacaklarını, bu projeyle üreticilere uygun şartlarda finansman sağlayacaklarını aktardı.

Organik üretimin artırılması çalışmalarına ilişkin de Yumaklı, Gökçeada'yı Organik Tarım Havzası ilan edeceklerini bildirdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA