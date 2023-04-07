Bakan Varank, makam aracı olarak Togg kullanmaya başladı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u makam aracı olarak kullanan ilk isim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank oldu. Bakan Varank, İstanbul Sultanbeyli'deki programına Togg ile gelmesi dikkat çekti. Vatandaşların araca olan ilgisi ise görülmeye değerdi.

ToggT10X akıllı cihazlarının ilk teslimatları devam ederken, makam aracı olarak kullanmaları üzere kabine üyelerine de otomobiller teslim edilmeye başlandı.

İLK KULLANAN VARANK OLDU

Togg'u makam aracı olarak kullanan ilk kişi Bakan Mustafa Varank oldu. Makam aracı olarak daha önce Türkiye üretimi olan hibrit bir araç kullanan Varank, teslim aldığı Togg'u İstanbul Sultanbeyli'deki programında kullandı.

"SULTANBEYLİ HER ŞEYİN EN İYİNE LAYIK"

Belediye binası çıkışında uzatılan mikrofonlara kısa bir açıklama yapan Bakan Varank, "Sultanbeyli her şeyin en iyisine layık. Arabanın da en güzeline layık. Onun için Togg'la geldim" ifadelerini kullandı.

İLK TESLİMAT ERDOĞAN'A YAPILDI

Togg'un ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldı. Cumhurbaşkanlığı forslu Togg'un yanında Emine Erdoğan'a da 34 EE 2073 plakalı Togg teslim edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ise ikinci teslimat geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

21 GÜNDE 177 BİN 467 SİPARİŞ ALDI

Doğuştan yüzde 100 elektrikli Togg akıllı cihazlar 21 günde 177 bin 467 sipariş aldı. Şirket bu yıl için toplamda 28 bin adet Togg T10X üreteceğini duyurmuş ve üretimin 20 bin adedini doğrudan kullanıcılara teslim edeceğini açıklamıştı.