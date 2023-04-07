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Bakan Varank, makam aracı olarak Togg kullanmaya başladı

Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u makam aracı olarak kullanan ilk isim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank oldu. Bakan Varank, İstanbul Sultanbeyli'deki programına Togg ile gelmesi dikkat çekti. Vatandaşların araca olan ilgisi ise görülmeye değerdi.

ToggT10X akıllı cihazlarının ilk teslimatları devam ederken, makam aracı olarak kullanmaları üzere kabine üyelerine de otomobiller teslim edilmeye başlandı.

Togg'u makam aracı olarak kullanan ilk kişi Bakan Mustafa Varank oldu. Makam aracı olarak daha önce Türkiye üretimi olan hibrit bir araç kullanan Varank, teslim aldığı Togg'u İstanbul Sultanbeyli'deki programında kullandı.

Bakan Varank, makam aracı olarak Togg kullanmaya başladı

Belediye binası çıkışında uzatılan mikrofonlara kısa bir açıklama yapan Bakan Varank, "Sultanbeyli her şeyin en iyisine layık. Arabanın da en güzeline layık. Onun için Togg'la geldim" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, makam aracı olarak Togg kullanmaya başladı

Togg'un ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldı. Cumhurbaşkanlığı forslu Togg'un yanında Emine Erdoğan'a da 34 EE 2073 plakalı Togg teslim edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ise ikinci teslimat geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

Bakan Varank, makam aracı olarak Togg kullanmaya başladı

Doğuştan yüzde 100 elektrikli Togg akıllı cihazlar 21 günde 177 bin 467 sipariş aldı. Şirket bu yıl için toplamda 28 bin adet Togg T10X üreteceğini duyurmuş ve üretimin 20 bin adedini doğrudan kullanıcılara teslim edeceğini açıklamıştı.

Bakan Varank, makam aracı olarak Togg kullanmaya başladı

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TOGG Politika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Ahmet KARAGOZ:

öyle olmaz tekerine tekme atmadan sağlamlığı anlaşılmaz ::))))

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Hasan Tttt:

ülkemize hayırlı olsun herykel yapmaktansa araba yapın

Cevap Yaz1851Yayından Kaldır
500
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