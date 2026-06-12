Bakan Şimşek: Terörle mücadeleye harcadığımız kaynakları insani kalkınmaya harcayacağız

Terörsüz Türkiye'nin çok önemli bir bileşen olduğunun altını çizen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Maalesef terör nedeniyle uzun bir süre bu bölgelerde yatırımlar, arzuladığımız hızda ve ölçekte olmadı. Terörsüz Türkiye'yle birlikte ben inanıyorum ki bu genç nüfus avantajı, iyi altyapı, iyi insan kaynağı, iyi altyapı teşviklerle birlikte Türkiye için büyük bir avantaja dönüşecek. Terörle mücadeleye harcadığımız kaynakları, insani kalkınmaya ve gelişmeye harcayacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Finans Merkezi (İFM) Ziraat Bankası Genel Müdürlük Oditoryumu'nda gerçekleştirilen Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 69'uncu Genel Kurul Toplantısı'na katılım sağladı. Toplantı kapsamında ekonomi dünyası ve bankacılık sektörünün gelişimine yönelik konular ele alındı.

"Deprem harcamalarına rağmen mali disiplini bize benzer ülkelere göre çok güçlü bir şekilde tesis ettik"

Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ekonomimiz aslında şoklara karşı dirençli olduğunu bu son 2 yılda çoklu şoklara karşı rüştünü ispat etti. Bu çok net. Ama bu tesadüf değil. Bu şoklara dayanıklılık şoklara hazırlıkla başlar. Bu son 3 yıldır uygulamakta olduğumuz programla takdir edersiniz ki özellikle makro finansal istikrarı önceliklendirdik ama bu zor bir coğrafyada yaşadığımız için sürekli bir şekilde sağlıklı politikaların yanında aslında tamponlar inşa ettik. Fiyat istikrarının sağlanması bizim için çok önemli. Çünkü nihai hedefimiz sürdürülebilir yüksek büyüme ve bu büyümenin daha adil bir şekilde dağıtılmasıdır. Yani daha adil gelir dağılımı. Bu bizim nihai hedefimiz. Bu hedefe ulaşmada fiyat istikrarı en kritik bileşendir. Dolayısıyla bizim politika önceliklerimizde gelişmelere göre bir değişme olmuyor. Fiyat istikrarı yine programın esasını oluşturuyor. Bunu destekleyecek mali disiplinin sürdürülmesi, burada epey mesafe kat ettik. Gerçekten mali disipline ilişkin çok şükür bugün itibarıyla bir endişe yok. Deprem yaralarını sarıyoruz ve deprem harcamalarına rağmen mali disiplini bize benzer ülkelere göre çok güçlü bir şekilde tesis ettik. Şimdi bunun devamı önemli" dedi.

"Yeni normale karşı ülkemizi iyi konumlandırmak için de yaptıklarımız, yapacaklarımızı konuşmamız lazım

Önemli bir kırılganlık kaynağının cari açık ve dış açıklar olduğunu söyleyen Şimşek, "Bu yeni bir şey değil, aslında Osmanlı'dan beri üç aşağı beş yukarı bu kırılganlık ön plandadır. Son yıllarda gerçekten yapısal olarak cari açıkta da iyileşme var. Konjonktürel değil, büyüme yavaşladı da ondan yani. Özellikle altın hariç baktığınız zaman gerçekten cari açıkta yapısal bir iyileşme var. Bu da tesadüf değil. Bunun devamı çok değerli. Bunu tabii ki sağlayacak, hem fiyat istikrarına kavuşmamızda yardımcı olacak hem mali disiplini tesisini devam ettirecek hem de sürdürülebilir cari açığı gerçekleştirecek en önemli konu tabii ki takdir edersiniz ki yapısal dönüşümdür. Yapısal dönüşüm bizim için sanayide dönüşümü içeriyor, dijital dönüşümü içeriyor, yeşil dönüşümü içeriyor ama özellikle de verimliliği artıracak, ülkemizin rekabet gücünü artıracak diğer yapısal reformları içeriyor. Burada tabii Cumhurbaşkanımızın öncelikleri, hükümetimizin öncelikleri çok net. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat. Dolayısıyla yapısal dönüşümümüzün odağında da aslında bu dörtlü var. Dolayısıyla, şoklar dünyanın yeni normali gibi görülebilir. Geçen sene ticaret savaşları, onun meydana getirdiği parçalanma, ticaretteki parçalanmalar, işte dönem dönem bölgemizde kendisini daha çok hissettiren maalesef çatışmalar. Bunlar yeni normal gibi görülebilir. Bu yeni normale karşı ülkemizi iyi konumlandırmak için de yaptıklarımız, yapacaklarımızı konuşmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"Mükemmeliyetçilik ilerlemenin önündeki en büyük engeldir"

Enflasyonun kalıcı bir şekilde düşük tek haneye indirilmesi için maliye politikası ayağıyla ve yapısal reform ayağıyla en güçlü desteği vermeyi önceliklendirmeye devam ettiklerini aktaran Şimşek, "İnanıyorum ki biz biraz gecikse de bunu başaracağız. Şoklar dönem dönem gecikmelere sebep olabilir. Bu şoklar bizim kontrolümüzde değil. Bunlar bir bahane de değil. Ama bu şoklara rağmen önemli olan ilerlemedir. Ben hep altını çizmişimdir, mükemmeliyetçilik ilerlemenin önündeki en büyük engeldir. Bizim için önemli olan yani gidişatın yönüdür. ve o anlamda baktığınız zaman birkaç aylık gecikmeyle dezenflasyon süreci tekrar devam edecektir, tekrar yoluna girecektir. Burada bir iki hususun altını çizmek istiyorum. brüt dış finansman ihtiyacı anlamında Türkiye'ye bir resme bakalım. Uzun vadeli ortalamalara bakarsanız Türkiye'nin yıllık brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranı yüzde 20. Aslında bu sene bu savaş olmasaydı yüzde 15'in altına düşecekti. Ama savaşa rağmen yüzde 17'lik bir tahminimiz var. Çok rahat yönetilebilir. Uzun vadede yüzde 20 ortalamayı yöneten bir ülke, yüzde 17'lik bir brüt dış finansman açığını rahat yönetir. Benzer bir şekilde Türkiye'nin brüt dış borç stokunun milli gelire oranı, uzun vadeli ortalaması yüzde 44 civarı. Ama bugün, bu sene bu savaş şokuna rağmen, daha yüksek cari açığa rağmen yüzde 32 gibi daha mütevazı ve gelişmekte olan birçok ülkeye göre makul bir seviye öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Terörle mücadeleye harcadığımız kaynakları insani kalkınmaya ve gelişmeye harcayacağız

Terörsüz Türkiye'nin çok önemli bir bileşen olduğunun altını çizen Şimşek şunları söyledi:

"Aslında piyasaların çok üzerinde durmadığı ama Türkiye açısından muazzam fırsatlar içeren çok kritik bir alan. ve tabii ki biz bu arada da bütün şokları yönetirken, bu küresel şokların Türkiye için fırsata dönüşmesi için sürekli bir şekilde çalışıyoruz. ve buna yönelik de önemli adımlar attık. Terörsüz Türkiye üzerine biraz durmak istiyorum. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu biliyorsunuz inanılmaz bir genç nüfus avantajımızın olduğu bölgelerimiz. Bu bölgelerimize hükümetlerimiz döneminde ciddi altyapı yatırımları yapıldı. İnsan kaynağına yatırım yapıldı. Üniversiteleriyle, meslek liseleriyle bütün eğitim zincirine muazzam bir yatırım yapıldı. Yani insana yatırım yapıldı, altyapıya yatırım yapıldı. Çok büyük teşvikler var biliyorsunuz bölgesel anlamda. Maalesef terör nedeniyle uzun bir süre bu bölgelerde yatırımlar, arzuladığımız hızda ve ölçekte olmadı. Terörsüz Türkiye'yle birlikte ben inanıyorum ki bu genç nüfus avantajı, iyi altyapı, iyi insan kaynağı, iyi altyapı teşviklerle birlikte Türkiye için büyük bir avantaja dönüşecek. Terörle mücadeleye harcadığımız kaynakları, insani kalkınmaya ve gelişmeye harcayacağız. ve bu Türkiye için çok büyük fırsatlar içeriyor. Orada, o bölgede de büyük bir yenilenebilir enerji potansiyelimiz var biliyorsunuz. Geçmişte bu, önemli ölçüde sınırlı bir şekilde devreye alındı. Biliyorsunuz eskiden birçok şantiyelere işte saldırılardan vesaire yani bunları bildiğiniz şeyler. Onun için bu yeni dönem, yenilenebilir enerji potansiyelinin de harekete geçmesi açısından çok değerli."

"Bölgemizde barış, huzur ve refah artışı, istikrar istiyoruz

Bölgesel istikrar ve entegrasyon konularına da değinen Şimşek, "Suriye'den, Irak'tan buralarda istikrar. Bunların hepsi Türkiye'nin menfaatine. Türkiye'nin menfaati inşaat sektörümüzün yıkılmış, savaş nedeniyle tahrip edilmiş ülkelerin inşasında değildir. Türkiye'nin menfaati yakın coğrafyamızın barış, istikrar ve refah artışının yaşanmasındadır. Çünkü çok ciddi bir sanayi altyapısıyla, çok muazzam bir hizmet ihraç kabiliyetleriyle barıştan nemalanır Türkiye. O nedenle de biz bu dönemde bölgemizde çatışma değil, bölgemizde barış, huzur ve refah artışı, istikrar istiyoruz. O nedenle Türkiye'nin sorunlarını, örneğin terörsüz Türkiye amacını reformlarla gerçekleştirmesi bölge açısından da örnek oluşturacak. Çünkü bölgemiz etnik olarak, mezhep açısından çok zengin bir bölge. Bu zenginlik maalesef dönem dönem iyi yönetilmediği zaman çatışmalara, kaynakların hebasına sebep oluyor. Halbuki Türkiye bunu başarırsa biz şunu göstermiş olacağız: Aslında farklılıklarımız büyük bir zenginlik kaynağıdır ve gerçekten de toplumsal refah, bölgesel refah açısından da çok kritik bir bileşendir." dedi.

"İstanbul Finans Merkezi'ni ve Türkiye'yi bir transit ticaret üssüne dönüştürmek istiyoruz"

İstanbul Finans Merkezi'ni ve Türkiye'yi bir transit ticaret üssüne dönüştürmek istediklerini vurgulayan Şimşek," Dünyanın girişimcileri gelsin Türkiye'ye, Türkiye merkezli olarak dünyadan mal alıp, dünyanın başka bazı ülkelerinden mal alıp başka ülkelerine mal satsın ve ülkemiz finans sektörümüz bütün esnafımız, çalışanlarımız nemalansın, kazansın. O nedenle biz transit ticarette kurumlar vergisi istisnası getirdik. Türkiye'yi aslında Singapur, Hong Kong, Hollanda gibi bu alanda oldukça rekabetçi ticaret merkezleriyle vergi açısından daha iyi bir noktaya taşıdık. Bundan daha güçlü bir teşvik olamaz. Bu konuda sizlerin biraz çaba göstermenizde fayda vardır. Özellikle sanayi sektörü, imalat sanayi ve tabii ki tarımsal üretimle meşgul olan, bu alanda faaliyet gösteren firmalarımıza kurumlar vergisini biz yüzde 12,5'uğa düşürüyoruz. Neden? Çünkü Türkiye'ye doğrudan yatırımlar çekmek istiyoruz. Türkiye'nin üretken kapasitesini arttıracak, Türkiye'nin geleceğini daha sağlam bir temelde inşa etmek için iç ve dış yatırımları, yatırımcıların Türkiye'yi tercih etmesi için kurumlar vergisi oranını imalatçılar için sadece yüzde 12,5'uğa indirdik" şeklinde konuştu

Toplantıda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar'da konuşma gerçekleştirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı