Bakan Şimşek'ten ekonomiye dair iddialı sözler: Türkiye 2026'da gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye dair iyimser söylemlerde bulundu. Türkiye'nin bu yıl içerisinde 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline geleceğini ifade eden Şimşek, "Türkiye, 2026'da Dünya Bankası'nın tanımıyla gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'nda yaptığı konuşmada ekonomiye dair olumlu mesajlar vererek Türkiye'nin 2026 yılında gelişmiş ülkeler kategorisine gireceğini ifade etti.

2026 YILINI İŞARET ETTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'nda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ekonomiye dair iyimser söylemlerini yineleyen Bakan Şimşek, "Bu yıl yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline geleceğiz. Türkiye, 2026'da Dünya Bankası'nın tanımıyla gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak" dedi.

ENFLASYONLA MÜCADELE METODU

Açıklamasının devamında enflasyonla mücadele metotlarına da vurgu yapan Bakan Şimşek, "Maliye politikası ve para politikası ahenkli bir şekilde gidecek. Çünkü enflasyonla mücadele sadece para politikası üzerinden yürütülebilecek mücadele değil" ifadelerini kullandı.