Bakan Şimşek, Kamu Kurumlarına Tasarruf Genelgesi Gönderdi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu kurumlarına 'tasarruf' genelgesi gönderdi. Bakan Şimşek, 'Kamu harcamalarını da rasyonelleştireceğiz' dedi. Genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması için çeşitli tedbirlerin alınması istendi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu kurumlarına 'tasarruf' genelgesi gönderdi. Bakan Şimşek, "Kamu harcamalarını da rasyonelleştireceğiz" dedi.

Bakan Şimşek imzasıyla kamu kurumlarına gönderilen genelgede, 30 Haziran 2021 tarihli kamu harcamalarında tasarruf sağlanması ve bürokratik işlemlerin azaltılmasını içeren 'Tasarruf Tedbirleri' konulu 7 sayfalık Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hatırlatıldı. Cumhurbaşkanlığı genelgesinde; kamu kaynaklarının amacına uygun azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek kullanılmasının her kamu kurumu ve görevlisi için bir görev ve mecburiyet olduğu vurgulanmıştı. Bu anlayışla; kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması için şu tedbirlerin alınması istendi:

Bakan Şimşek, kamu kurum ve kuruluşlara gönderdiği genelgeyi Twitter hesabından paylaşarak, "Kamu harcamalarını da rasyonelleştireceğiz" dedi.