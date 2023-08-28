Bakan Şimşek, ihracatçılara yönelik 1 milyar dolarlık kredi paketine kayıtsız kalmadı: 11 bankamızı tebrik ediyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatçılara yönelik 1 milyar dolarlık kredi paketini devreye sokan 11 bankayı tebrik edip ihracatçılara da bir mesaj gönderdi. Şimşek, "Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz. Firmalarımızın üzerine düşen ise ihracatı önceliklendirmek." dedi.

İhracatçıların krediye ulaşım sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi ile 11 banka arasında 1 milyar dolarlık kredi protokolü imzalandı. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Denizbank, TEB, Odeabank iş birliğiyle devreye alınan kredi paketiyle, ihracatçı firmalar, azami 5 milyon dolar veya 100 milyon TL'ye kadar uygun maliyetli ihracat kredisinden yararlanabilecek. Anlaşmaya ilişkin sosyal medyadan paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, söz konusu 11 bankayı tebrik etti.

Bakan Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Ziraat Bankası liderliğinde ihracatçılarımıza ilave 1 milyar dolarlık ihracat kredi paketini devreye sokan bankalarımızı tebrik ediyorum.

"FİRMALARIMIZIN ÜZERİNE DÜŞEN İHRACATI ÖNCELİKLENDİRMEK"

Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz. 2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak. İç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz. Firmalarımızın üzerine düşen ise ihracatı önceliklendirmek."